СБУ та Нацполіція затримали ще 13 організаторів "ухилянтських схем". ФОТОрепортаж
Служба безпеки та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.
За суми від 5 до 16 тисяч доларів США вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, у Києві викрито посадовця штабу військової частини, який "домовлявся" за зняття ухилянтів з розшуку та їхнє оформлення до тилових підрозділів, де вони навіть не з’являлися.
Також у столиці затримали ексспівробітника ТЦК, який намагався задіяти колишніх колег, щоб "списати" з військового обліку своїх клієнтів.
На Вінниччині затримано працівника насосної станції, який підказував ухилянтам шляхи перетину держкордону вбрід через водойми.
У Чернігові викрито керівника будівельної компанії, який фіктивно працевлаштовував до себе військовозобов’язаних для "бронювання".
На Львівщині затримано безробітного жителя та його спільницю, які торгували фейковими меддовідками про погане здоров’я.
Також у Стрийському районі затримано підприємця, який за гроші обіцяв доставити ухилянтів до західного кордону і показати шляхи його перетину поза пунктами пропуску.
На Закарпатті СБУ затримала дезертира з Тячівського району, який разом із співмешканкою прокладали ухилянтам маршрути втечі до ЄС через річку Тиса.
Крім цього, у Берегівському районі викрито підприємця та його підрядника, які нібито через знайомих у ТЦК намагалися безпідставно "демобілізувати" своїх знайомих.
У Рахівському районі затримано киянина та його спільника, які підвозили мобілізованих до західного кордону, а потім підказували шляхи втечі гірськими стежками до Євросоюзу.
Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;
- незаконне переправлення осіб через держкордон України;
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
- зловживання впливом.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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Вони типові особи з статусом СЗЧ!!! А Федоров і зеленський їх переховують від покарання!!! Співучасники злочину, з використанням службового положення!!
Украінці, які попали у полон до московитів, це підтверджують!!!
Заходи з мобілізації виконуються згідно з Конституцією та Законами України!!
А хто їх не виконує, той працює на окупацію України!! Усе інше, то від лукавої брехні та маніпуляція зеленського!!