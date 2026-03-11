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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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СБУ та Нацполіція затримали ще 13 організаторів "ухилянтських схем". ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

За суми від 5 до 16 тисяч доларів США вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, у Києві викрито посадовця штабу військової частини, який "домовлявся" за зняття ухилянтів з розшуку та їхнє оформлення до тилових підрозділів, де вони навіть не з’являлися.

Також у столиці затримали ексспівробітника ТЦК, який намагався задіяти колишніх колег, щоб "списати" з військового обліку своїх клієнтів.

На Вінниччині затримано працівника насосної станції, який підказував ухилянтам шляхи перетину держкордону вбрід через водойми.

У Чернігові викрито керівника будівельної компанії, який фіктивно працевлаштовував до себе військовозобов’язаних для "бронювання".

На Львівщині затримано безробітного жителя та його спільницю, які торгували фейковими меддовідками про погане здоров’я.

Також у Стрийському районі затримано підприємця, який за гроші обіцяв доставити ухилянтів до західного кордону і показати шляхи його перетину поза пунктами пропуску.

На Закарпатті СБУ затримала дезертира з Тячівського району, який разом із співмешканкою прокладали ухилянтам маршрути втечі до ЄС через річку Тиса.

Крім цього, у Берегівському районі викрито підприємця та його підрядника, які нібито через знайомих у ТЦК намагалися безпідставно "демобілізувати" своїх знайомих.

У Рахівському районі затримано киянина та його спільника, які підвозили мобілізованих до західного кордону, а потім підказували шляхи втечі гірськими стежками до Євросоюзу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;
  • незаконне переправлення осіб через держкордон України;
  • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
  • зловживання впливом.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ

Читайте: Убивство Парубія: Сцельніков постане перед судом, йому загрожує довічне, - СБУ

Автор: 

Вінницька область (1169) затримання (4324) Київ (20916) Нацполіція (15766) СБУ (13965) Чернігів (906) ухилянти (1431) Закарпатська область (2268) Львівська область (2799)
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Топ коментарі
+10
Хтось пояснить що таке "ухилянт", бо я розумію що це військовий, колишній військовий, поліцейський, суддя, прокурор, депутат та інші посадовці які давали присягу народу України.
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11.03.2026 12:21 Відповісти
+9
А баканов не 'ухилянт'?
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11.03.2026 12:10 Відповісти
+4
Де ухилянти беруть скільки грошей?В середньому $10к віддають всяким шахраям.
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11.03.2026 12:22 Відповісти
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А баканов не 'ухилянт'?
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11.03.2026 12:10 Відповісти
Єрмак і бананов, цільні лийтинанти запасу, які під час дії Особливо періоду та воєнного стану, маєть САМОСТІЙНО прибути до визначених для них міністром оборони, військових частин!
Вони типові особи з статусом СЗЧ!!! А Федоров і зеленський їх переховують від покарання!!! Співучасники злочину, з використанням службового положення!!
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11.03.2026 12:42 Відповісти
Хтось пояснить що таке "ухилянт", бо я розумію що це військовий, колишній військовий, поліцейський, суддя, прокурор, депутат та інші посадовці які давали присягу народу України.
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11.03.2026 12:21 Відповісти
Ухилянти це ті держави що підписали будапештський меморандум і не зберегли територіальну цілісність України - сша, вб, франція, китай. Ось 4 ухилянти. Підорашка одночасно ухилянт-нападник.
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11.03.2026 12:23 Відповісти
Де ухилянти беруть скільки грошей?В середньому $10к віддають всяким шахраям.
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11.03.2026 12:22 Відповісти
5 місячна зарплатня нормальної людини.
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11.03.2026 12:32 Відповісти
Не бреши.Середня по Україні 28000грн.В нас у Черкаській 22к.Чи хочеш сказати що ухилянти тільки бізнесмени і банкіри?
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11.03.2026 12:39 Відповісти
У страху великі очі !
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11.03.2026 12:40 Відповісти
За що ухилянт руки крутить чуваку у пікселі, за те що не здох на війні
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11.03.2026 12:30 Відповісти
Та не ний! Ота потвора в пікселі зганьбила свої шеврони і зрадила Україну! Допомога ухилянтам - злочин, що впливає на боєздатність ЗСУ! Ти це знаєш, і ти таке саме дристло, що сидить в мамки під спідницею та вже завонялось!
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11.03.2026 12:39 Відповісти
Ну де беруться такі ушльопки, що в них винні тільки робітники і селяни. А страшенне злодійство, корупцію, зраду він не бачить.
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11.03.2026 13:43 Відповісти
Або виконання мобілізаційних заходів і захист України, або робота на московитів і окупація України з подальшим знищенням-ґвалтуванням Українців!! З 2015 року, московіти це роблять в Україні!!
Украінці, які попали у полон до московитів, це підтверджують!!!
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11.03.2026 12:47 Відповісти
Не розводь паніку. В Україні ЗСУ по чисельності в два рази більші ніж чисельність московитів. По - друге в нас ще мільйон поліцаїв, СБУшників, прокурорів, суддів, куча різних ДБРів і НАБів та інших дармоїдів, які проїдають бюджет.
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11.03.2026 13:51 Відповісти
Яка ж це паніка, на 12 році московської війни проти України!!
Заходи з мобілізації виконуються згідно з Конституцією та Законами України!!
А хто їх не виконує, той працює на окупацію України!! Усе інше, то від лукавої брехні та маніпуляція зеленського!!
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11.03.2026 15:31 Відповісти
Вхилянти в Раді та депутати всіх рад
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11.03.2026 13:32 Відповісти
Ухилянти це ті, хто дава присягу, а зараз ловлять робітників і селян, щоб замість себе відправити на фронт.
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11.03.2026 13:47 Відповісти
 
 