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Новини Фото Шахрайські схеми
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СБУ та Нацполіція викрили у Києві угруповання, яке продавало підроблені документи ЄС. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією за результатами багатоетапної спецоперації викрила та заблокувала масштабну схему незаконної легалізації іноземців у країнах Євросоюзу.

За результатами комплексних заходів, які тривали більше ніж пів року в Україні та за кордоном, у тому числі негласних слідчих дій, правоохоронці задокументували злочинну діяльність фігурантів, їхні ролі у схемі та механізм її роботи, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зловмисники виготовляли високоякісні підробки документів, які дозволяли мігрантам безперешкодно перетинати кордони та перебувати в європейських країнах.

Серед цієї продукції: фейкові паспорти, посвідки на проживання, карти побуту, водійські посвідчення, поліси страхування тощо.

Клієнтами фігурантів були вихідці з Росії, Близького Сходу та інших країн, які вже перебувають на території ЄС і намагаються легалізуватися там.

За даними розслідування, лише з травня 2025 року зловмисники продали підроблених документів на щонайменше 17,8 мільйона гривень.

Для реалізації злочинної схеми її учасники налагодили роботу розгалуженої мережі, яка включала:

  • ІТ-фахівців та аналітиків, які через контекстну і таргетовану рекламу в Інтернеті підшукували клієнтів;
  • кол-центр у Києві для супроводу замовників;
  • виготовлення високоякісних підроблених документів;
  • логістичний ланцюжок для доставки документів з України до країн ЄС.

Загалом, за наявними даними, до злочинної схеми було залучено понад 100 осіб, між якими були чітко розподілені функції та завдання.

Під час спецоперації із затримання зловмисників проведено 12 одночасних обшуків за місцями їхнього проживання та роботи. Зокрема, було вилучено:

  • комп’ютерну та мобільну техніку із доказами протиправної діяльності;
  • чорнові записи і документальні матеріали, що свідчать про виготовлення підроблених документів країн ЄС та отримання грошей за їх реалізацію;
  • готівку в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 70 тисяч доларів США. Її походження перевіряється;
  • SIM-карти українських та іноземних операторів.

Наразі сімох ключових фігурантів затримано та повідомлено про підозру, - шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Їм загрожує до дванадцяти років ув′язнення з конфіскацією майна.

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ

Також читайте: СБУ та Нацполіція затримали ще 13 організаторів "ухилянтських схем". ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполіція (15766) СБУ (13965) Євросоюз (15253) Офіс Генпрокурора (3934)
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Отой Краіець у списку, це не отой ригоАНАЛІВ вертухай, з кінотеатру «Зоряний» де якунОвощ свої з'їзди проводив, перед Вільнюсом???
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11.03.2026 15:34 Відповісти
Яке ж це шахрайство? Підробка документів - ст. 358 ККУ, максимум 5 років...
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11.03.2026 16:10 Відповісти
Кіберпідрозділ у контру шпілить, поки обшук іде?
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11.03.2026 16:21 Відповісти
з конкурентами - жорстко!
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11.03.2026 16:27 Відповісти
Пес прикольний.
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11.03.2026 18:44 Відповісти
Зловмисники виготовляли високоякісні підробки документів, які дозволяли мігрантам безперешкодно перетинати кордони та перебувати в європейських країнах.

Серед цієї продукції: фейкові паспорти, посвідки на проживання, карти побуту, водійські посвідчення, поліси страхування тощо. Джерело: https://censor.net/ua/p3604711

Тобто виготовленні документи були настільки високоякісні та з ступенями захисту , що позвволяли пересікати державні кордони та сприймалися зарубіжними ГАЇхниками

Таланти мають отримати підтримку , а їхні вміння використані на користь України
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11.03.2026 19:58 Відповісти
Штрафбат по ним плаче а не оце все: зелена мафія з адвокатами та недоторканістю
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11.03.2026 21:16 Відповісти
 
 