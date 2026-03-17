"Слуга народу" Гривко пропонує змінити процес мобілізації: Діалог дасть більше результатів, ніж примус

Нардеп "Слуги народу" Сергій Гривко, який зареєстрував законопроєкт про зміни в процесі мобілізації, вважає, що діалог із військовозобов'язаними дасть більше результатів, ніж силовий примус.

Про це йдеться у матеріалі Цензор.НЕТ "Бусифікація", санкції для ухилянтів і реформа ТЦК: що пропонують депутати та військові".

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Подробиці

За словами парламентаря, процес мобілізації треба вдосконалювати.

"У нас є погані приклади проведення мобілізаційних заходів. На щастя, поодинокі. Але вони у публічній площині – в доступі. А інформаційні майданчики мають алгоритм. Чим більше ви дивитеся відео, які, наприклад, мають деструктивний характер, тим більше вас пропонується такий контент. На чому, до речі, грає ворог", - пояснив він.

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Що пропонує Гривко?

Нардеп зазначив, що у його законопроєкті прописаний механізм взаємодії Територіальних центрів комплектування та громадян України, які підлягають мобілізації.

"Наприклад, працівники ТЦК зустрічають військовозобов’язаного, який у якомусь сенсі порушив правила мобілізації, і роз’яснюють його права, обов’язки та можливості. Тобто надають повну інформацію, спілкуються, пояснюють, навіщо мобілізація і мобілізаційні заходи, що потрібно захищати державу. У відповідь чують людину.

Отже, ведуть діалог, в ході якого узгоджують час явки до ТЦК. Після того цей чоловік має три дні, щоб з’явитися до ТЦК. Він за цей період може сам мобілізуватися через "Резерв+" на відповідну посаду, на яку є пропозиції, або піти за рекрутинговою системою. Таким чином у нього буде час зібрати речі, поговорити з близькими, а також обрати підрозділ, до якого хоче долучитися", - розповів парламентар.

Він нагадав, що зараз триває дискусія щодо блокування карток та заборони водити авто для "ухилянтів", проте, на думку Гривка, є інші шляхи розв'язання цієї проблеми.

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"З людьми потрібно проводити ідеологічну роботу: роз’яснювати, показувати братерство, підтримку, яка є в Збройних Силах, перспективи, які будуть після служби, коли буде демобілізація. У кожної людини, яка служила в Силах оборони, тоді відкриється велика кількість можливостей. У такому разі люди будуть більш патріотично налаштовані", - переконаний нардеп.

Гривко заявив, що наразі із колегами триває "дуже гостра дискусія" щодо його ініціативи.

"Є різні думки та побоювання, наприклад, що такий процес може нашкодити мобілізації. Я пропоную: є і отаке бачення, можна спробувати піти таким шляхом та знайти спільне рішення. Я шукаю варіанти, як посилити мобілізаційний процес, як покращити ставлення до військовозобов’язаних. Зрозуміло, що є окремі ситуації, де потрібна тверда рука. Але глобально треба баланс. З Міноборони я не обговорював мій законопроєкт. Вони напрацьовують свої пропозиції, а я запропонував свою", - підсумував він.

Думки народних депутатів та військових про мобілізацію читайте у матеріалі Цензор.НЕТ за посиланням.

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