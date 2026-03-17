"Слуга народа" Гривко предлагает изменить процесс мобилизации: диалог даст больше результатов, чем принуждение
Депутат "Слуги народа" Сергей Гривко, зарегистрировавший законопроект об изменениях в процессе мобилизации, считает, что диалог с военнообязанными даст больше результатов, чем силовое принуждение.
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Бусификация", санкции для уклонистов и реформа ТЦК: что предлагают депутаты и военные".
По словам парламентария, процесс мобилизации нужно совершенствовать.
"У нас есть плохие примеры проведения мобилизационных мероприятий. К счастью, единичные. Но они находятся в публичном пространстве – в открытом доступе. А информационные площадки имеют алгоритм. Чем больше вы смотрите видео, которые, например, носят деструктивный характер, тем больше вам предлагается такой контент. На чем, кстати, играет враг", – пояснил он.
Что предлагает Гривко?
Нардеп отметил, что в его законопроекте прописан механизм взаимодействия Территориальных центров комплектования и граждан Украины, подлежащих мобилизации.
"Например, сотрудники ТЦК встречают военнообязанного, который в каком-то смысле нарушил правила мобилизации, и разъясняют ему его права, обязанности и возможности. То есть предоставляют полную информацию, общаются, объясняют, зачем нужна мобилизация и мобилизационные мероприятия, что нужно защищать государство. В ответ выслушивают человека.
Итак, ведут диалог, в ходе которого согласовывают время явки в ТЦК. После этого у этого человека есть три дня, чтобы явиться в ТЦК. За этот период он может сам мобилизоваться через "Резерв+" на соответствующую должность, на которую есть предложения, или пойти по рекрутинговой системе. Таким образом у него будет время собрать вещи, поговорить с близкими, а также выбрать подразделение, к которому хочет присоединиться", - рассказал парламентарий.
Он напомнил, что сейчас продолжается дискуссия о блокировке карт и запрете водить машину для "уклонистов", однако, по мнению Гривка, есть другие пути решения этой проблемы.
"С людьми нужно проводить идеологическую работу: разъяснять, показывать братство, поддержку, которая есть в Вооруженных Силах, перспективы, которые будут после службы, когда наступит демобилизация. У каждого человека, который служил в Силах обороны, тогда откроется большое количество возможностей. В таком случае люди будут более патриотично настроены", — убежден нардеп.
Гривко заявил, что сейчас с коллегами продолжается "очень острая дискуссия" по поводу его инициативы.
"Есть разные мнения и опасения, например, что такой процесс может навредить мобилизации. Я предлагаю: есть и такое видение, можно попробовать пойти по этому пути и найти общее решение. Я ищу варианты, как усилить мобилизационный процесс, как улучшить отношение к военнообязанным. Понятно, что есть отдельные ситуации, где нужна твердая рука. Но в целом нужен баланс. С Минобороны я не обсуждал мой законопроект. Они разрабатывают свои предложения, а я предложил свое", — подытожил он.
Мнения народных депутатов и военных о мобилизации читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.
Ну якщо це ухилянт у розшуку чи з неоновленими даними, то разом із цією повісткою варто йому і зразу штраф виписувати - у ментів ж є на це право. Порушення військового обліку - таке ж адмінпорушення, як і порушення ПДР, а штраф за порушення ПДР ж виписують одразу.
У нас же чітко прописане покарання - і це не "бусифікація", а саме штраф (може бути і тюрма, але то при відмові від бойової повістки). Якщо так штрафи виписуватимуть і повістки на завтра-післязавтра, умовно, то і бюджет поповниться і градус напруги знизиться.
Це не спрацює. Надто вже багато різного лайна було зроблено. Треба дати людям чітку перспективу - скільки вони служитимуть - і підвищити ЗП.
У травні 2024 року http://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44235 зареєстрував законопроєкт, яким пропонував запровадити "податок на бездітність" для усіх громадян 21-58 років, хто має менше трьох дітей. Гривко https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0pGCy313pVyxvGErFCqmdQAPVDsjiRq6852h8kepJYj2huSHHiqqFtYfoahDv1v5Tl&id=100005516171503 пояснював, що метою законопроєкту є створення передумов для поліпшення демографічної ситуації. Через короткий час він https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02bGsgymzHB8uG6VdVKbUx6TnXTDJ1pT9t3xsNJY6qnKQbL2tCA26ws1vo8nuimQDjl&id=100005516171503 відкликав свою ініціативу.
У листопаді 2023 року Гривко https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43283 ініціював законопроєкт, яким пропонував створити державний реєстр астрологів, тарологів, нумерологів та інших експертів езотеричної сфери. Він також пропонував запровадити термін "езотерична освіта" та створити спеціальні навчальні заклади, як от "школа езотерики", "інститут езотерики" та "академія езотерики".
У вересні того ж року https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42794 зареєстрував законопроєкт, в якому https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2219094981617686&id=100005516171503&ref=embed_post пропонував скорочувати термін ув'язнення для тих засуджених, хто буде генерувати електроенергію через теплогенераційні установки, які розмістять на території в'язниць.
Наприкінці 2022 рокуhttps://www.chesno.org/post/5419/ проголосував за містобудівну реформу (№5655), якаhttps://www.chesno.org/post/5412/ впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Черезhttps://www.chesno.org/post/5665 спротив громадськості станом на початок 2024 року президент не підписав законопроєкт, а отже він лишається нечинним.
У травні 2022 року був серед http://web.archive.org/web/20220505162400/https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39562 ініціаторів законопроєкту, яким пропонувалося фактично дозволити бойовим командирам вбивати військовослужбовців для припинення порушення. Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради у своєму http://web.archive.org/web/20220526195256/https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1293497 висновку заявляло про необхідність переглянути пропозиції законопроєкту щодо "допустимості" смерті військовослужбовця.
У 2019 році Гривко був https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp404pt001f01=919pf7201=18602.html обраний народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання від партії "https://www.chesno.org/party/1991/ Слуга народу" під номером 114 у списку (член партії). Член однойменної фракції. http://web.archive.org/web/20240123165806/https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21028 Член комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
На момент виборів - тимчасово безробітній. У коментарі "Слідство.Інфо" https://www.slidstvo.info/articles/nova-rada-yak-bezrobitni-pratsevlashtovuyutsya-v-parlamenti/ казав, що роботу просто не шукав, а в депутати пішов, щоб розвивати країну.
Раніше https://www.slidstvo.info/articles/nova-rada-yak-bezrobitni-pratsevlashtovuyutsya-v-parlamenti/ працював менеджером зі збуту ТОВ "https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/30042448/ ЧернігівГазСпецСервіс" та молодшим науковим співробітником у Чернігівському державному інституті економіки й управління.
Засновник ГО "https://clarity-project.info/edr/40416008 Український центр протидії злочинності та корупції" та ГО "https://clarity-project.info/edr/38341358 Добровольці". Президент ГО "https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/37022187/ Чернігівська обласна федерація волейболу". Був членом молодіжної ради при Чернігівській міській раді.
У 2015 році невдало https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/pvm056pid102=5432pf7691=5432pt001f01=100rej=0pt00_t001f01=100.html балотувався до Чернігівської міської ради 7-го скликання від партії "https://www.chesno.org/party/131/ Наш Край" (як безпартійний).
У 2014 році https://cvk.gov.ua/pls/vp2014/wp001 був довіреною особою кандидата у президенти https://www.chesno.org/politician/1876/ Рената Кузьміна в окрузі №210 на Чернігівщині (місто Прилуки, Бобровицький, Козелецький, Прилуцький райони).
"Після того цей чоловік має три дні "
Ви мали 4 роки щоб розробити притомну систему. 4 роки щоб розробити якісну систему оповіщення, постановки на облік і підготовки кожного громадянина до служби. Які 3 дні? Що можна встигнути зробити за 3 дні?
