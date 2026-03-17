"Слуга народа" Гривко предлагает изменить процесс мобилизации: диалог даст больше результатов, чем принуждение

Мобилизация без применения силы: что предлагает нардеп Гривко?

Депутат "Слуги народа" Сергей Гривко, зарегистрировавший законопроект об изменениях в процессе мобилизации, считает, что диалог с военнообязанными даст больше результатов, чем силовое принуждение.

Подробности

По словам парламентария, процесс мобилизации нужно совершенствовать.

"У нас есть плохие примеры проведения мобилизационных мероприятий. К счастью, единичные. Но они находятся в публичном пространстве – в открытом доступе. А информационные площадки имеют алгоритм. Чем больше вы смотрите видео, которые, например, носят деструктивный характер, тем больше вам предлагается такой контент. На чем, кстати, играет враг", – пояснил он.

Что предлагает Гривко?

Нардеп отметил, что в его законопроекте прописан механизм взаимодействия Территориальных центров комплектования и граждан Украины, подлежащих мобилизации.

"Например, сотрудники ТЦК встречают военнообязанного, который в каком-то смысле нарушил правила мобилизации, и разъясняют ему его права, обязанности и возможности. То есть предоставляют полную информацию, общаются, объясняют, зачем нужна мобилизация и мобилизационные мероприятия, что нужно защищать государство. В ответ выслушивают человека.

Итак, ведут диалог, в ходе которого согласовывают время явки в ТЦК. После этого у этого человека есть три дня, чтобы явиться в ТЦК. За этот период он может сам мобилизоваться через "Резерв+" на соответствующую должность, на которую есть предложения, или пойти по рекрутинговой системе. Таким образом у него будет время собрать вещи, поговорить с близкими, а также выбрать подразделение, к которому хочет присоединиться", - рассказал парламентарий.

Он напомнил, что сейчас продолжается дискуссия о блокировке карт и запрете водить машину для "уклонистов", однако, по мнению Гривка, есть другие пути решения этой проблемы.

"С людьми нужно проводить идеологическую работу: разъяснять, показывать братство, поддержку, которая есть в Вооруженных Силах, перспективы, которые будут после службы, когда наступит демобилизация. У каждого человека, который служил в Силах обороны, тогда откроется большое количество возможностей. В таком случае люди будут более патриотично настроены", — убежден нардеп.

Гривко заявил, что сейчас с коллегами продолжается "очень острая дискуссия" по поводу его инициативы.

"Есть разные мнения и опасения, например, что такой процесс может навредить мобилизации. Я предлагаю: есть и такое видение, можно попробовать пойти по этому пути и найти общее решение. Я ищу варианты, как усилить мобилизационный процесс, как улучшить отношение к военнообязанным. Понятно, что есть отдельные ситуации, где нужна твердая рука. Но в целом нужен баланс. С Минобороны я не обсуждал мой законопроект. Они разрабатывают свои предложения, а я предложил свое", — подытожил он.

+7
Да ти шо? В може просто треба було діяти за законом? Але вже пізно, від вас ховаються багато спеціалістів яки б могли в тилу реальну техногенну революцію зробити але ж ви гніди всіх залякали що ті ж айтішники готові в Тисі топитися аби не тцк
показать весь комментарий
17.03.2026 12:13 Ответить
+5
З людьми потрібно проводити ідеологічну роботу: роз'яснювати, показувати братерство

Це не спрацює. Надто вже багато різного лайна було зроблено. Треба дати людям чітку перспективу - скільки вони служитимуть - і підвищити ЗП.
показать весь комментарий
17.03.2026 12:14 Ответить
+3
Мобілізацію депутатів всіх рад не хоче запропонувати?
показать весь комментарий
17.03.2026 12:13 Ответить
А інформаційні майданчики мають алгоритм. Чим більше ви дивитеся відео, які, наприклад, мають деструктивний характер, тим більше (вас) Was ist das? пропонується такий контент. На чому, до речі, грає ворог", - пояснив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3605657
показать весь комментарий
17.03.2026 12:11 Ответить
Після того цей чоловік має три дні, щоб з'явитися до ТЦК.

Ну якщо це ухилянт у розшуку чи з неоновленими даними, то разом із цією повісткою варто йому і зразу штраф виписувати - у ментів ж є на це право. Порушення військового обліку - таке ж адмінпорушення, як і порушення ПДР, а штраф за порушення ПДР ж виписують одразу.

У нас же чітко прописане покарання - і це не "бусифікація", а саме штраф (може бути і тюрма, але то при відмові від бойової повістки). Якщо так штрафи виписуватимуть і повістки на завтра-післязавтра, умовно, то і бюджет поповниться і градус напруги знизиться.
показать весь комментарий
17.03.2026 12:12 Ответить
Мобілізацію депутатів всіх рад не хоче запропонувати?
показать весь комментарий
17.03.2026 12:13 Ответить
не можна,що ви собі дозволяєте,покуситися на святе у публічному просторі,а керувати безладом хто буде???
показать весь комментарий
17.03.2026 12:19 Ответить
Ні, якщо лишити їх мандату, це означає лишити їх додаткового заробітку. А скоріше основного.
показать весь комментарий
17.03.2026 12:34 Ответить
Да ти шо? В може просто треба було діяти за законом? Але вже пізно, від вас ховаються багато спеціалістів яки б могли в тилу реальну техногенну революцію зробити але ж ви гніди всіх залякали що ті ж айтішники готові в Тисі топитися аби не тцк
показать весь комментарий
17.03.2026 12:13 Ответить
Абсолютно вірно! А для відновлення довіри для початку можна було б усіх без виключення працівників ТЦК замінити на жінок, а усіх цих здорових бугаїв, які ловлять людей і заробляють гроші, відправити на фронт, там їх досвід більше знадобиться!
показать весь комментарий
17.03.2026 12:47 Ответить
З людьми потрібно проводити ідеологічну роботу: роз'яснювати, показувати братерство

Це не спрацює. Надто вже багато різного лайна було зроблено. Треба дати людям чітку перспективу - скільки вони служитимуть - і підвищити ЗП.
показать весь комментарий
17.03.2026 12:14 Ответить
як Memphis Belle
https://uk.wikipedia.org/wiki/Memphis_Belle
показать весь комментарий
17.03.2026 12:31 Ответить
по перше потрібно змінювати вік мобілізації! як це було приміром у Британії під час другої сітової-18-51 рік!
показать весь комментарий
17.03.2026 12:14 Ответить
А як же ТЦК, менти та лікарі ВЛК, будуть заробляти на "ухилянтах"? В законопроєкті це прописано?
показать весь комментарий
17.03.2026 12:16 Ответить
це прописується у постановах недоуряду та усних наказах керівництва...
показать весь комментарий
17.03.2026 12:21 Ответить
Ну так іди до людей - піднімай їх патріотичність і по результатах побачиш як це працює - а так - балачки
показать весь комментарий
17.03.2026 12:16 Ответить
22 липня 2025 року https://www.chesno.org/post/6518/ проголосував "за" законопроєкт 12414, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора. Цей законопроєкт фактично ліквідував незалежність антикорупційних органів та перетворив їх на підконтрольні владі.

У травні 2024 року http://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44235 зареєстрував законопроєкт, яким пропонував запровадити "податок на бездітність" для усіх громадян 21-58 років, хто має менше трьох дітей. Гривко https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0pGCy313pVyxvGErFCqmdQAPVDsjiRq6852h8kepJYj2huSHHiqqFtYfoahDv1v5Tl&id=100005516171503 пояснював, що метою законопроєкту є створення передумов для поліпшення демографічної ситуації. Через короткий час він https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02bGsgymzHB8uG6VdVKbUx6TnXTDJ1pT9t3xsNJY6qnKQbL2tCA26ws1vo8nuimQDjl&id=100005516171503 відкликав свою ініціативу.

У листопаді 2023 року Гривко https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43283 ініціював законопроєкт, яким пропонував створити державний реєстр астрологів, тарологів, нумерологів та інших експертів езотеричної сфери. Він також пропонував запровадити термін "езотерична освіта" та створити спеціальні навчальні заклади, як от "школа езотерики", "інститут езотерики" та "академія езотерики".

У вересні того ж року https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42794 зареєстрував законопроєкт, в якому https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2219094981617686&id=100005516171503&ref=embed_post пропонував скорочувати термін ув'язнення для тих засуджених, хто буде генерувати електроенергію через теплогенераційні установки, які розмістять на території в'язниць.

Наприкінці 2022 рокуhttps://www.chesno.org/post/5419/ проголосував за містобудівну реформу (№5655), якаhttps://www.chesno.org/post/5412/ впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Черезhttps://www.chesno.org/post/5665 спротив громадськості станом на початок 2024 року президент не підписав законопроєкт, а отже він лишається нечинним.

У травні 2022 року був серед http://web.archive.org/web/20220505162400/https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39562 ініціаторів законопроєкту, яким пропонувалося фактично дозволити бойовим командирам вбивати військовослужбовців для припинення порушення. Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради у своєму http://web.archive.org/web/20220526195256/https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1293497 висновку заявляло про необхідність переглянути пропозиції законопроєкту щодо "допустимості" смерті військовослужбовця.

У 2019 році Гривко був https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp404pt001f01=919pf7201=18602.html обраний народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання від партії "https://www.chesno.org/party/1991/ Слуга народу" під номером 114 у списку (член партії). Член однойменної фракції. http://web.archive.org/web/20240123165806/https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21028 Член комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

На момент виборів - тимчасово безробітній. У коментарі "Слідство.Інфо" https://www.slidstvo.info/articles/nova-rada-yak-bezrobitni-pratsevlashtovuyutsya-v-parlamenti/ казав, що роботу просто не шукав, а в депутати пішов, щоб розвивати країну.

Раніше https://www.slidstvo.info/articles/nova-rada-yak-bezrobitni-pratsevlashtovuyutsya-v-parlamenti/ працював менеджером зі збуту ТОВ "https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/30042448/ ЧернігівГазСпецСервіс" та молодшим науковим співробітником у Чернігівському державному інституті економіки й управління.

Засновник ГО "https://clarity-project.info/edr/40416008 Український центр протидії злочинності та корупції" та ГО "https://clarity-project.info/edr/38341358 Добровольці". Президент ГО "https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/37022187/ Чернігівська обласна федерація волейболу". Був членом молодіжної ради при Чернігівській міській раді.

У 2015 році невдало https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/pvm056pid102=5432pf7691=5432pt001f01=100rej=0pt00_t001f01=100.html балотувався до Чернігівської міської ради 7-го скликання від партії "https://www.chesno.org/party/131/ Наш Край" (як безпартійний).

У 2014 році https://cvk.gov.ua/pls/vp2014/wp001 був довіреною особою кандидата у президенти https://www.chesno.org/politician/1876/ Рената Кузьміна в окрузі №210 на Чернігівщині (місто Прилуки, Бобровицький, Козелецький, Прилуцький райони).
показать весь комментарий
17.03.2026 12:16 Ответить
оце слуга....
показать весь комментарий
17.03.2026 12:20 Ответить
Любопытный персонаж...
показать весь комментарий
17.03.2026 12:35 Ответить
Одним словом, підар прокацапський, як і всі СН! 🤬
показать весь комментарий
17.03.2026 12:24 Ответить
Кожен загиблий українець = нескінчена кількість нових українців, які ніколи не народяться. Тому треба шукати асиметричні методи війни. Один з них - створення ядерної зброї, яка зробить окупацію України неможливою (через надзвичайно велику ціну для рф), що змусить русню погодитися на замороження війни.
показать весь комментарий
17.03.2026 12:26 Ответить
"черги в тцк за три дні!" ))
показать весь комментарий
17.03.2026 12:27 Ответить
А розумні люди у слуг, (чуть не написав народу) потужного є, або таких не беруть у депутати.
показать весь комментарий
17.03.2026 12:30 Ответить
Це наівність,що межує з ідіотизмом.І лишній раз доводить,наскільки далекі нардепи від реальності.Треба тецекашникам кілька разів взяти того Гривка з собою...І якщо він вміє швидко бігати то є шанс що встигне утікаючому ухилянту переоповісти свій законопроект...
показать весь комментарий
17.03.2026 12:35 Ответить
А де ж вони будут харчєваться? Та і не для того вони по блату купували собі місце
показать весь комментарий
17.03.2026 12:37 Ответить
"пояснюють, навіщо мобілізація і мобілізаційні заходи, що потрібно захищати державу."

Ухилєси всі аж просльозились

"Після того цей чоловік має три дні "

Ви, ********** мали 4 роки щоб розробити притомну систему. 4 роки щоб розробити якісну систему оповіщення, постановки на облік і підготовки кожного громадянина до служби. Які в ***** 3 дні? Що можна встигнути зробити за 3 дні?

Реально цих дегенератів треба всіх хоча б на рік на службу, ті хто виживуть - можливо почнуть приймати щось адекватне.
показать весь комментарий
17.03.2026 12:38 Ответить
Ну спочатку, для прикладу, треба дЄрьмака до лав ЗСУ мобілізувати...
показать весь комментарий
17.03.2026 12:39 Ответить
Гроші плати війсковим а не кради падлюка зелена
показать весь комментарий
17.03.2026 12:40 Ответить
Должен быть определен срок службы для мобилизованных,+ повышение выплат,+ закон об ответственности командиров за гибель бойцов( понятно что это война и гибнуть солдаты будут в любом случае,я об бессмысленных смертях, я на них на 5 году войны насмотрелся,и ни один балбес командир не понес наказания), серьезно должны прошептать тыловые службы,последний год и обмундирование и продукты для солдат серьезно ухудшились это так на вскидку. А если серьезно посидеть подумать ,то дофига надо чего менять.
показать весь комментарий
17.03.2026 12:50 Ответить
Цьому депутату потрібно не закони писати, а фантастичні оповідання. Нехай для початку спробує переконати якогось свого колегу-депутата з слуг урода добровільно мобілізуватись, окресливши перед ним грандіозні перспективи, які очікують щасливця, котрому вдасться вижити після участі в геніальних воєнних операціях м'ясника просирського та криворагульського наполеончика.
показать весь комментарий
17.03.2026 12:52 Ответить
 
 