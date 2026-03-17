"Слуга народа" Гривко предлагает изменить процесс мобилизации: диалог даст больше результатов, чем принуждение

Депутат "Слуги народа" Сергей Гривко, зарегистрировавший законопроект об изменениях в процессе мобилизации, считает, что диалог с военнообязанными даст больше результатов, чем силовое принуждение.

По словам парламентария, процесс мобилизации нужно совершенствовать.

"У нас есть плохие примеры проведения мобилизационных мероприятий. К счастью, единичные. Но они находятся в публичном пространстве – в открытом доступе. А информационные площадки имеют алгоритм. Чем больше вы смотрите видео, которые, например, носят деструктивный характер, тем больше вам предлагается такой контент. На чем, кстати, играет враг", – пояснил он.

Что предлагает Гривко?

Нардеп отметил, что в его законопроекте прописан механизм взаимодействия Территориальных центров комплектования и граждан Украины, подлежащих мобилизации.

"Например, сотрудники ТЦК встречают военнообязанного, который в каком-то смысле нарушил правила мобилизации, и разъясняют ему его права, обязанности и возможности. То есть предоставляют полную информацию, общаются, объясняют, зачем нужна мобилизация и мобилизационные мероприятия, что нужно защищать государство. В ответ выслушивают человека.

Итак, ведут диалог, в ходе которого согласовывают время явки в ТЦК. После этого у этого человека есть три дня, чтобы явиться в ТЦК. За этот период он может сам мобилизоваться через "Резерв+" на соответствующую должность, на которую есть предложения, или пойти по рекрутинговой системе. Таким образом у него будет время собрать вещи, поговорить с близкими, а также выбрать подразделение, к которому хочет присоединиться", - рассказал парламентарий.

Он напомнил, что сейчас продолжается дискуссия о блокировке карт и запрете водить машину для "уклонистов", однако, по мнению Гривка, есть другие пути решения этой проблемы.

"С людьми нужно проводить идеологическую работу: разъяснять, показывать братство, поддержку, которая есть в Вооруженных Силах, перспективы, которые будут после службы, когда наступит демобилизация. У каждого человека, который служил в Силах обороны, тогда откроется большое количество возможностей. В таком случае люди будут более патриотично настроены", — убежден нардеп.

Гривко заявил, что сейчас с коллегами продолжается "очень острая дискуссия" по поводу его инициативы.

"Есть разные мнения и опасения, например, что такой процесс может навредить мобилизации. Я предлагаю: есть и такое видение, можно попробовать пойти по этому пути и найти общее решение. Я ищу варианты, как усилить мобилизационный процесс, как улучшить отношение к военнообязанным. Понятно, что есть отдельные ситуации, где нужна твердая рука. Но в целом нужен баланс. С Минобороны я не обсуждал мой законопроект. Они разрабатывают свои предложения, а я предложил свое", — подытожил он.

