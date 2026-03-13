Мобилизованные ИТ-специалисты могут служить по специальности и получить офицерское звание, – Минобороны
Мобилизованные со знаниями в сфере ИТ могут получать офицерское звание и работать на должностях, связанных с цифровой трансформацией армии.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В министерстве отметили, что президент подписал указ, вносящий изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.
Изменения
Так, IT-специалисты, проходящие службу по мобилизации или призыву, после отбора на должности специалистов по цифровой трансформации смогут получить начальное офицерское звание "младший лейтенант".
Решение об этом принимает министр обороны. После согласования кандидатуры заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации издается соответствующий приказ Министерства.
"Назначение, перевод или перемещение по службе специалистов по цифровой трансформации будет происходить с учетом специальных процедур, определенных Министерством обороны", — пояснили в Минобороны.
Процедура отбора
Кандидатов на должности IT-специалистов будут отбирать в два этапа:
- в воинских частях — командиры будут проводить первичный отбор среди мобилизованных военнослужащих;
- в Министерстве обороны — проверка документов, соответствия требованиям и, при необходимости, собеседование с представителями Директората цифровой трансформации.
После успешного отбора военнослужащему присваивается звание младшего лейтенанта и он назначается на IT-должность.
В Минобороны пояснили, что новые нормы позволяют системно привлекать к развитию Сил обороны людей с опытом в ИТ, инженерии и технологиях. Это поможет внедрять цифровые решения в армии и усиливать технологическое преимущество Украины на поле боя.
Джон Кеннеді у Другу світову був звичайним випускником Єлю без жодного бойового досвіду - пішов на офіцерські курси і став командиром торпедного катера.
І цікаво виходило, людина могла не здати норматив, щоб учитися на якогось офіцера-діловода чи там картографа штабного, зате при цьому бути цілком придатною для того, щоб бути простим солдатом в окопі...
бо в айті спеціаліст з досвідом отримує сто штук зі старту
(ну крім люксофта, там досі 50 тисяч пропонують)
Як будуть свіжоспечені ЗЕлейтенанти без профільної освіти і бойового досвіду командувати ми вже бачили на прикладі баканова.
Береш спеціаліста, який коштує 3-4кілобаксів (а місцями і дорожче) і примушуєш його робити все те саме, шо він і робив, тільки за 10к гривень і маленькі алюмінієві зірочки.
Економія.
- Может.
- А Женя?
- Тоже может.
- Они оба могут!
Так само і ці айтівці можуть, але не будуть.
ВІРЮ) Я цій владі супер вірю)
у військових частинах - командири проводитимуть первинний відбір серед мобілізованих військовослужбовців;
у Міністерстві оборони - перевірка документів, відповідності вимогам і, за потреби, співбесіда з представниками Директорату цифрової трансформації.
Це цікаво тільки тим, кого вже мобілізували.
Зробіть процедуру з гарантіями для тих, хто ще не мобілізований. Щоб людина, якщо прийде добровільно, мала гарантії, що не залежатиме від рішення командира, чи візьмуть її на посаду таку, чи ні. Через рекрутингові центри їм дають такі гарантії зараз?