1 323 25

Мобилизованные ИТ-специалисты могут служить по специальности и получить офицерское звание, – Минобороны

Мобилизованные айтишники могут служить по специальности

Мобилизованные со знаниями в сфере ИТ могут получать офицерское звание и работать на должностях, связанных с цифровой трансформацией армии.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В министерстве отметили, что президент подписал указ, вносящий изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Изменения

Так, IT-специалисты, проходящие службу по мобилизации или призыву, после отбора на должности специалистов по цифровой трансформации смогут получить начальное офицерское звание "младший лейтенант".

Решение об этом принимает министр обороны. После согласования кандидатуры заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации издается соответствующий приказ Министерства.

"Назначение, перевод или перемещение по службе специалистов по цифровой трансформации будет происходить с учетом специальных процедур, определенных Министерством обороны", — пояснили в Минобороны.

Процедура отбора

Кандидатов на должности IT-специалистов будут отбирать в два этапа:

  • в воинских частях — командиры будут проводить первичный отбор среди мобилизованных военнослужащих;
  • в Министерстве обороны — проверка документов, соответствия требованиям и, при необходимости, собеседование с представителями Директората цифровой трансформации.

После успешного отбора военнослужащему присваивается звание младшего лейтенанта и он назначается на IT-должность.

В Минобороны пояснили, что новые нормы позволяют системно привлекать к развитию Сил обороны людей с опытом в ИТ, инженерии и технологиях. Это поможет внедрять цифровые решения в армии и усиливать технологическое преимущество Украины на поле боя.

Минобороны (1812) военнослужащие (1018) ІТ-индустрия (14) мобилизация (1384)
По-хорошому офіцерське звання мають отримати випускники всіх основних топових вузів! Не було воєнки - на офіцерські курси! Розумні люди, інтелектуали повинні ставати офіцерами!

Джон Кеннеді у Другу світову був звичайним випускником Єлю без жодного бойового досвіду - пішов на офіцерські курси і став командиром торпедного катера.
13.03.2026 12:40
+1
Чарівне слово - можуть. З совковими генералами та міністрами оборони адвокатами, брокерами з нерухомості - от ці можуть без військовий освіти бути міністрами у таку кроваву війну.
13.03.2026 12:48
