Мобілізовані ІТ-фахівці можуть служити за спеціальністю та отримати офіцерське звання, - Міноборони

Мобілізовані з компетенціями у сфері IT можуть отримувати офіцерське звання та працювати на посадах із цифрової трансформації армії.

Про це повідомили у Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У міністерстві зазначили, президент підписав указ, що вносить зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

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Зміни

Так, IT-фахівці, які проходять службу за мобілізацією або призовом, після відбору на посади фахівців із цифрової трансформації зможуть отримати первинне офіцерське звання "молодший лейтенант".

Рішення про це ухвалює міністр оборони. Після погодження кандидатури заступником Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації видається відповідний наказ Міністерства.

"Призначення, переведення або переміщення по службі для фахівців із цифрової трансформації відбуватиметься з урахуванням спеціальних процедур, визначених Міністерством оборони", - пояснили у Міноборони.

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Процедура відбору

Кандидатів на посади IT-фахівців відбиратимуть у два етапи:

у військових частинах — командири проводитимуть первинний відбір серед мобілізованих військовослужбовців;

у Міністерстві оборони — перевірка документів, відповідності вимогам і, за потреби, співбесіда з представниками Директорату цифрової трансформації.

Після успішного відбору військовослужбовцю присвоюється звання молодшого лейтенанта та він призначається на IT-посаду.

У Міноборони пояснили, що нові норми дозволяють системно залучати до розвитку Сил оборони людей із досвідом у ІТ, інженерії та технологіях. Це допоможе впроваджувати цифрові рішення у війську та посилювати технологічну перевагу України на полі бою.

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