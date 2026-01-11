Одна з найбільших ІТ-компаній України планує інтегрувати ШІ в процес розробки програм

IT-компанія EPAM та стартап Cursor оголосили про партнерство для впровадження штучного інтелекту у розробку програмного забезпечення.

Як повідомили в EPAM, раніше в компаніях пробували використовувати ШІ для написання коду, але часто це не переходило у щоденну практику. Тому в партнерство має допомогти це змінити, зробивши ШІ не просто "помічником", а частиною звичайної роботи.

Зокрема, Cursor дозволяє додавати підказки, правила й навіть автоматизовані дії безпосередньо в робоче середовище програміста. Це робить роботу з ШІ чіткішою та контрольованою, а не хаотичною.

Своєю чергою EPAM надасть клієнтам можливість розкрити весь потенціал Cursor, підтримуючи розгортання нових можливостей серед тисяч розробників та його безперешкодну інтеграцію в складні корпоративні екосистеми, прискорене впровадження, а також навчання, щоб допомогти командам перейти до середовищ, що базуються на штучному інтелекті.

Про компанію

Нагадаємо, на початку вересня 2024 року EPAM Systems оголосила, що уклала угоду про придбання глобальної консалтингової компанії в галузі передових технологій NEORIS, яка налічує понад 4700 співробітників у Латинській Америці, Іспанії та США.

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Наприкінці 2023 року EPAM Systems Inc., якому належить найбільша в Україні ІТ-компанія EPAM Ukraine, відкрила новий офіс в Кракові, який також став штаб-квартирою компанії у Польщі. У квітні 2023 року ЕPAM відкрила два офіси у Колумбії, а також оголосила про відкриття нового офісу у індійському Гургаоні поблизу Нью-Делі.

Нагадаємо, у травні 2022 року президент та гендиректор EPAM Аркадій Добкін оголосив, що компанія планує закрити офіс в Росії і зменшити частку співробітників у регіоні, до якого також входять Україна та Білорусь, до 30%. Станом на кінець 2021 року на ці три країни припадало 60% штату EPAM.

В ІТ-компанії EPAM Ukraine тоді заявляли, що не мають планів щодо скорочення команди в Україні, однак визнали, що за перші місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну за кордон було евакуйовано близько 2,5 тис. спеціалістів.

У серпні 2023 року EPAM Systems завершив продаж російських активів. Покупцем стала група "Рексофт", 20% якої належить структурам підсанкційного російського мільярдера Владіміра Потаніна.

Як писав Бізнес Цензор, до початку повномасштабної війни EPAM була найбільшою ІТ-компанією України, вона входить в міжнародну групу EPAM. Фізичні офіси компанії були в понад 10 містах України (Київ, Львів, Дніпро, Вінниця, Харків, Одеса, Івано-Франківськ та інші). В Україні Epam представлена двома ТОВ: "Епам Системз" та "Епам Рішення". Однак основний грошовий потік зосереджено на першій компанії.

Станом на березень 2024 року в EPAM працювало приблизно 52,8 тис. спеціалістів. В Україні компанія має найбільше співробітників – 9 986 фахівців, станом на кінець 2023 року.