Доходи української IT-компанії EPAM за другий квартал знизилися на понад $23 мільйони

Українська IT-компанія EPAM прозвітувала про фінансові результати за другий квартал 2024 року. Так, доходи EPAM знизилися на $23,6 млн, що на 2% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, та склали $1,15 млрд.

Про це пише AIN.UA.

Як зазначається, якщо не враховувати вихід із Росії, то органічний дохід у постійних валютах знизився на 2.8% порівняно з другим кварталом 2023 року.

Операційний прибуток впав на 16,5% за стандартами загальноприйнятої бухгалтерської практики (GAAP) та 8,5% (без GAAP). Прибуток на акцію скоротився на 16,3% (GAAP) та 7,2% (без GAAP).

Загальна кількість працівників станом на 30 червня 2024 року становила приблизно 52 650 осіб. Минулого року кількість персоналу становила приблизно 55 600 осіб.

Втім, попри зниження доходів, EPAM продовжує активно викуповувати власні акції. Компанія викупила 1,16 млн акцій своїх звичайних акцій на суму $214,5 млн протягом другого кварталу 2024 року за своєю раніше дозволеною програмою викупу акцій.

Окрім того, компанія оголосила про запуск нової програми викупу акцій з бюджетом до $500 млн.

Компанія очікує, що дохід у третьому кварталі становитиме від $1,145 млрд до $1,155 млрд, що відображає зниження на 0,2% у порівнянні з попереднім роком.

На цей рік компанія прогнозує, що доходи за весь рік становитимуть від $4,59 млрд до $4,63 млрд, що означає зниження на 1,8% у річному вираженні.

У травні повідомлялося, що EPAM Systems опублікувала фінансовий звіт за останній квартал (до 31 березня 2024 року, після чого вартість акцій компанії впала з $249 до $181.