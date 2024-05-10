Вартість акцій української IT-компанії EPAM упала на 27% після публікації фінансового звіту

Українська IT-компанія EPAM Systems опублікувала фінансовий звіт за останній квартал (до 31 березня 2024 року, після чого вартість акцій компанії впала з $249 до $181.

Про це повідомляє DOU.

Доходи компанії впали з $1,21 млрд у першому кварталі минулого року до $1,16 млрд цьогоріч.

Водночас протягом січня-березня EPAM збільшив чистий прибуток – до $116 млн. Це на 13,5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року ($102 млн).

Раніше EPAM прогнозувала зростання доходів у 2024 році в межах від 1% до 4%, однак поки компанія не бачить передумов для цього й переглянула прогноз на 2024 рік.

Очікується, що річний виторг знизиться приблизно на 1,4% і становитиме орієнтовно від $4,57 млрд до $4,67 млрд.

Одним із ключових ризиків EPAM у своєму звіті називає роботу компанії в Україні та на білоруському ринку.

"Банківський сектор у цих країнах залишається схильним до періодичної нестабільності; банківська та інші фінансові системи загалом не відповідають стандартам більш розвинених ринків; а банківські депозити, розміщені юридичними особами, не застраховані. Станом на 31 березня 2024 року EPAM мала $57 млн у банках України та $31 млн – у банках Білорусі. Ці кошти використовуються для операційних потреб місцевих підприємств", – сказано в звіті.

Минулого року EPAM скоротила команду на понад 10%.

Якщо наприкінці 2022 року в компанії працювало 59,3 тис. фахівців, то у 2023 році – стало 53,15 тис.

Станом на березень 2024 року в EPAM працює приблизно 52,8 тис. спеціалістів. В Україні компанія має найбільше співробітників – 9 986 фахівців, станом на кінець 2023 року.

Раніше повідомлялося, що в 2023 році у більшості великих IT-компаній просів виторг. Із посиланням на дані сервісу YouControl було опублікувано перелік компаній.