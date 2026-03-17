РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10742 посетителя онлайн
Новости Мобилизация в Украине
2 119 43

По вопросу мобилизации в Минобороны следует обращаться не к Раде, а к ответственным командирам, - военные

Что военные говорят о мобилизации и проблемах?

Для улучшения процесса мобилизации необходимы консультации с успешными и ответственными командирами, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.

Об этом заявил военный и экс-депутат Игорь Луценко, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, он прокомментировал инициативу нардепа Гривко относительно изменения процесса мобилизации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будут внедрять инновации и изменения: в ВСУ появятся цифровые офицеры, - Федоров

"В этом законопроекте написано: "Нельзя необоснованно применять силу". А ее и так нельзя применять и без этого документа. Даже если депутаты трижды это повторят законодательно, это ничего не изменит. Поэтому мы видим проявление такой законодательной наивности.

Что касается сути, здесь есть две вещи. Одну я понимаю, другую - не до конца. Первое - фактически пытаются отменить "бусификацию". Когда к тебе подходят на улице и что-то проверяют, если ты не в розыске, то тебе дают три дня, чтобы ты пришел в военкомат. То есть сразу отвезти туда не смогут. И это прямо очень "мощное" предложение. Конечно, в нормально работающем государстве с нормальной полицией и адекватным розыском граждан, возможно, так и нужно", - пояснил он.

По словам Луценко, ненормально, когда сотрудники ТЦК вынуждены кого-то ловить.

"Это и для них самих – повод, что они должны кого-то силой крутить и куда-то везти. Так не должно происходить. Должна быть ответственность и контроль", – подчеркнул военный.

Также он считает предложение о трех днях на сборы правильным, но в то же время и односторонним.

Читайте также: $4000 за "решение вопросов" с воинским учетом: на Буковине задержан чиновник ТЦК. ФОТОрепортаж

"Вот что будет, если ее ввести? Думаю, около 60-80 процентов уклонистов за это время просто "уйдут в подполье". Давайте тогда придумаем, как сделать так, чтобы не было возможности сбежать. Вот пришла повестка, если ты по каким-то там собственным соображениям ее специально не получил – все: к тебе применяются санкции вплоть до уголовной ответственности. Сколько у нас миллионов в розыске? Федоров недавно говорил, что два. И сколько поймали?! Они все приспособились тем или иным образом к такой жизни и живут себе.

Такими инициативами можно снова усложнить процесс мобилизации. Получается так: если человек совершил административное правонарушение, то его теперь нужно еще 25 раз оформить, прежде чем применять меры типа розыска, что также затрудняет процесс", - подчеркнул Луценко.

Военный считает, что "бусификации" не должно быть, но в комплексе с другими мерами нужно найти возможность отбирать людей.

"Бусификация" – это зло, однако многие из "бусифицированных", в конце концов, потом нормально воюют. Поэтому здесь нужна серьезная дискуссия", – добавил он.

Читайте также: Сомневаюсь, что Ермаку может грозить принудительная мобилизация, – Каленюк

Решение должно быть принято совместно с Минобороны

Командир 422-го отдельного полка беспилотных систем "Luftwaffe" Николай Колесник против того, чтобы народные депутаты самостоятельно, без привлечения Министерства обороны, принимали решения относительно процесса мобилизации.

"Если на министра обороны возложена такая ответственная миссия - наладить эту систему, то ему не нужно обращаться к депутатам за советами. В парламенте есть разные люди, но они в основном оторваны от реальной жизни воюющей страны, а многие из них еще и имеют коррупционный шлейф. Я уже не говорю о присутствии там российской пятой колонны – представителей ОПЗЖ", – пояснил он.

Колесник назвал мобилизацию одним из столпов, на которых держится безопасность страны.

Смотрите: Военнослужащий ТЦК применил оружие во время мероприятий оповещения в Одессе. ВИДЕО

"Я не хочу, чтобы за меня мой полк комплектовали те, кто вообще не должен касаться таких чувствительных тем. У меня есть опыт взаимодействия с Федоровым – докладывал на одном из совещаний и получил очень хороший фидбек. Я доверяю этому человеку. У него есть, на кого опираться и с кем советоваться.

Нужны консультации с успешными и ответственными командирами, которые непосредственно воюют, имеют опыт комплектования своих подразделений и живут войной. Они знают все "подводные течения", проблемы, и могут дать министру обратную связь и помочь создать действенный механизм. Это все наработается, а потом уже народные депутаты приведут все в порядок в правовом поле, проголосуют и вперед!" - отметил командир.

Мнения нардепов и военных о мобилизации читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.

Читайте: Идея мобилизации народных депутатов: Вениславский прокомментировал слова Зеленского об отправке депутатов на фронт

Автор: 

Минобороны (9543) военнослужащие (6372) мобилизация (2994) Луценко Игорь (234) Федоров Михаил (625) ТЦК (957)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Чому в цій країні так гостро обговорюють тільки питання мобілізації? Чому не обговорюють питання що робити зі зрадниками-командирами за вини яких загинуло багато військових? Чому не обговорюють питання казнокрадів в військовий стан які розікрали гроші на оборонні споруди і ракетне озброєння яке могло знищити ворога не давши даже близько підійти до українських рубежів. Я до того, що перед тим як заводити курчат, спочатку зачисьте хлів від щурів
17.03.2026 13:11
17.03.2026 13:11 Ответить
+10
Золоті слова про ухилянтів-"вони всі пристосувалися і живуть собі" Екс-нардеп дивується прагненню пересічних просто жити?
17.03.2026 13:13
17.03.2026 13:13 Ответить
+10
Як таких, кого називають ухилянтами, хворих, бідних і 55 + залишилось мало. Але в нас є поліція, яка напевно, вже навчилась воювати, прокуратура, держ служба, блатні броненосці, військові, які ************* в тилу, судді, різні охоронні фірми, організації, які починаються на букви типу СБУ, НАБУ і т. д., молоді пенсіонери, батальйони монако і буковелю, може когось забула. Так що воювати є кому, переможемо.
17.03.2026 13:29
17.03.2026 13:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.03.2026 13:25 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2026 13:26 Ответить
Мобілізацію потрібно посилювати а не послаблювати! Потрібно мобілізовувати молодь з 18 років!
показать весь комментарий
17.03.2026 14:22 Ответить
Золоті слова про ухилянтів-"вони всі пристосувалися і живуть собі" Екс-нардеп дивується прагненню пересічних просто жити?
показать весь комментарий
17.03.2026 13:13 Ответить
Військовозобов"язаний,який під час війни хоче "просто жити собі" подалі від війни - ухилянт і дезертир.Обставини визначають нормальність будь якого бажання...
показать весь комментарий
17.03.2026 13:43 Ответить
Просто жить во время войны у тебя дурачок ну аж никак не получится
показать весь комментарий
17.03.2026 13:53 Ответить
Але ж в тебе, дурачка, вийшло.
показать весь комментарий
17.03.2026 14:13 Ответить
Ти ж живеш якось без мозку. І навіть не переймаєшся тим.
показать весь комментарий
17.03.2026 14:14 Ответить
Треба успішним командирам виконувати всі статті Конституції, а не чхати на неї і на закони взагалі.
показать весь комментарий
17.03.2026 13:13 Ответить
Ні, Луценко. Ні і ще раз - ні.
показать весь комментарий
17.03.2026 13:18 Ответить
Что нет.Хочешь не хочешь ,а воевать тебя жизнь заставит .Не хочешь за свою страну это делать тогда со временем станешь мобресурсом для страны оккупанта
показать весь комментарий
17.03.2026 13:55 Ответить
а ось і кацапський бот найнятий ОПою.
показать весь комментарий
17.03.2026 13:56 Ответить
Воюйте скільки завгодно, вам хто забороняє? Але здається, ви вирішили опанувати нетипову для ваших здібностей професію пропагандона і в чомусь переконати інших. Виходить дуже товсто, вам не нададуть навіть звання шпрехматроса.
показать весь комментарий
17.03.2026 14:13 Ответить
Знову цей нафталіновий двохбітний бот з методичкою про штурми Варшави😂
показать весь комментарий
17.03.2026 14:14 Ответить
Угу, один з таких "командирів" недавно зізнавався що "вигребли всіх цивільних з хат у прифронтових районах щоб цей скот не дістався росіянам". Такі нареформують.
показать весь комментарий
17.03.2026 13:19 Ответить
Правильно сделали.А ты я вижу и рад был бы если скот кацапы мобилизовали бы да
показать весь комментарий
17.03.2026 13:56 Ответить
Чому у тебе такі проблеми з пунктуацією в постах? Цікаво, що у тебе за утворення, що ти такий "грамотний"?
показать весь комментарий
17.03.2026 14:00 Ответить
Для вас люди то є скот? Камандір нахлобучений?
показать весь комментарий
17.03.2026 14:09 Ответить
Скільки тобі платять за те, що ти гадиш під кожним коменти?
показать весь комментарий
17.03.2026 14:15 Ответить
Судячи з того, що воно пише - небагато. Сумніваюсь що воно навіть рахувати вміє.
показать весь комментарий
17.03.2026 14:18 Ответить
Але ж якось воно має оплачуватись - ну якщо не вміє рахувати, то шматок шашлику кинуть йому як собаці, щоб підгавкував у коменти😂
показать весь комментарий
17.03.2026 14:20 Ответить
шашлику? кістки з нього цілком досить.
показать весь комментарий
17.03.2026 14:25 Ответить
То це командири поставили конституцію на паузу? В ній все прописано-виконуйте!
показать весь комментарий
17.03.2026 13:21 Ответить
Перший косяк влади: виконавча влада самоусунулась від мобілізаційних процесів переклавши це все на плечі військових.
Другий косяк: МВС самоусунулось від процесу розшуку зниклих осіб. Саме вони повинні розшукувать, затримувать і утримувати ухилянтів.
І третій косяк, найголовніший: влада (виконавча і законодавча) й досі не розробила механізму передачі затриманих осіб військовим.
Тому й маємо ввесь оцей бєспрєдєл коли військові повинні когось хапати, утримувати і кудись завозити, а мєнти стоять і тільки плечима двигають "а ми шо? - ми ні шо".
показать весь комментарий
17.03.2026 13:26 Ответить
І жодного слова, що треба берегти життя військових.
показать весь комментарий
17.03.2026 13:35 Ответить
Усі держслужбовці, працівники мвс і інші структури за конституцією мають бути в перших рядах мобілізації,а не ловити та передавати когось військовим. За конституцією жодні військові підрозділи не можуть бути використані проти людей. Єдиний косяк цієї ганебної,паскудної , ригозеленої влади ,це не виконання норм конституції, бо не один з прийнятих законів владою не може бути вищий чи суперечити конституції. Де закон про мобілізацію,який за своїми обов'язками мав подати президент, чому досі не введений стан війни,а досі цей ганебний військовий стан?
показать весь комментарий
17.03.2026 13:46 Ответить
Де ж ти був 24.02.2022 року коли ми прийшли в ТЦК? чому не доніс нам цю інформацію про те, що "усі держслужбовці, працівники мвс і інші структури..." не мобілізувалися? Ми б тоді порозходилися б по домівках і чекали б коли почали вбивати, зганяти кийками як худобу в загони, а потім мобізували б і відправили на "захист Польщі, Литви і т.д" щоб відтіснити кордони НАТО до меж 1997 року.
За Конституцією (пишеться з великої літери) немає такої норми, там є обов'язок ГРОМАДЯНИНА, а не чиновника. І захищати ми піднялися не владу, а свої сім'ї, свою землю і свою державу.
І з приводу "берегти життя військових" в сусідньому пості: так, життя будь-якої людини безцінне. І коли ти йдеш працювати електриком то ти розумієш, що тебе може "вразити током". А коли ти йдеш військовим ти також розумієш на що ти йдеш і які можуть бути наслідки. Рекрутингові центри працюють, інформації про підрозділи вдосталь - вибери нормального командира підрозділу, а не залишай все на розсуд руськой рулєтки щоб потім решту життя скиглити.
показать весь комментарий
17.03.2026 14:13 Ответить
Не знаю, звідки бере фінансування 3ШК та Азов на настільки серйозну PR та рекламну компанію, але у нас треба скидуватися по 5 копійок навіть, щоб закинути платну рекламку в фейсбук.
Бо в бюджеті військової частини не може бути такої статті.
Вже не кажу за біг-борди по трасам та лайтбокси по містам.
показать весь комментарий
17.03.2026 13:26 Ответить
Чомусь при Верховному Головнокомандувачу Петру Порошенку проходили мобілізації, ротації і жодних проблем не виникало. Більшість українців навіть цього не відчували. Механізм працював як швейцарський годинник. Але і тоді деякі "герої" примудрилися відкосити аж по 4 рази. Таких героїв було дуже мало і всі вони виключно із команди слугориг. Правда масштаби були менші. А сьогоднішній Верховний примудрився з перших днів повномасшабного вторгнення зірвати мобілізацію і ввести "бусифікацію", при якій проходить відлов хлопців, як диких звірів. Націю героїв і вільних козаків перетворив в ухилянтів. Бо для еього в приоритеті був асфальт і 50% відкатів для своєї шобли, а не армія. До цього часу ситуація не покращилася, а погіршилася. Вина в цьому виключно на Верховному, який замість обороноздатності України вибрав рейтинги самого себе.
показать весь комментарий
17.03.2026 13:29 Ответить
Бо не було повномасштабного вторгнення. Порошенко голосує та підтримує мобілізацію в нинішньому вигляді - він не сказав жодного поганого слова про неї.
показать весь комментарий
17.03.2026 13:31 Ответить
1. За закон 2024 року Порошенко не голосував.
2. Сам Порошенко про це не висловлювався, депутати від його фракції (ні, я не про гончаренка), говорили неодноразово, що повинне бути дотримання законності. Плюс, в ЄС регулярно виступають за збільшення виплат військовим і тд.
показать весь комментарий
17.03.2026 14:03 Ответить
Перед повномасшабним вторгненням розвідка США та Великої Британії попереджали про підготовку до нападу росії. Навіть вказали місця концентрації своїх сил і вказували на Гостомель, Київ, Маріуполь та інше. Що тоді відповів Голобородько? А послав їх подалі і вірив єрмаку та кцапському козаку, який в перший день широкомасшабного нападу запропонував здатися.
А що стосується Порошенка, так він криком кричав і просив виділити гроші на армію, тероборону і провести мобілізацію, як робив за часи свого презиленства він. Через не проведення мобілізації і не введення воєнного стану Голобородько спровокував росію на напад 24.02.2022 року.
показать весь комментарий
17.03.2026 14:22 Ответить
Ты в курсе что при порошенку была АТО .То есть фактически война с партизанами,а с 2022 началась настоящая большая война
показать весь комментарий
17.03.2026 13:59 Ответить
И правильно делает
показать весь комментарий
17.03.2026 14:00 Ответить
Влада навмисне береже "мобілізаційний ресурс" для кацапів.
показать весь комментарий
17.03.2026 13:33 Ответить
Та ви хочаб застосуйте те, що вже є у законі. Випишіть 2 мільйони штрафів по 17к гривень. Одразу як мінімум 200к намалюється у військоматах. Ще мільйон заплатить штраф, а це 17 мільярдів гривень, на хвилиночку так. За пару місяців ще раз випишіть. Ще 200к з'явиться та ще мільйон заплатить. Нафіга одразу карні справи? Цеж тільки погіршить ситуацію.
показать весь комментарий
17.03.2026 13:53 Ответить
ну випиши. грошей всеодно нема.
показать весь комментарий
17.03.2026 13:57 Ответить
смішний. Ну не заплатить. Майна нема. Що далі?

У вас в голові як була тирса так і залишилась. Замість того щоб працювати з мотивацією ви пробуєте застосувати ще більше насильства.

І що? Ну загребети ви людей, ну потім з 5 людей які відправили воювати залишиться двоє. І через брак особового складу тих двох і замогилять швидко. Що далі?

Нація "швидких" рішень. Починаючи з "просто пєрєстать стрєлять". Ще не наїлись швидких рішень? Чи горбатого тільки могила справить?

Саме перше що потрібно робити це ввести максимальний термін бронювання. Чи електрики які на фронті з 22 року тупіші за електриків які зараз під постійним бронюванням? А виявиться що якраз навпаки і воювати пішли кращі.

І такого ще вагон. Но ні, давайте гребти людей які не хочуть в безтермінове рабство. І ви не розумієте навіть що для деяких смерть і вязниця краще того рабства. І що? був працівник а потім його загребли, він убив військових і пішов до вязниці. Кому від цього легше? Армії чи суспільству?

Але ладно 73% не для того мама ростила щоб думати.
показать весь комментарий
17.03.2026 14:11 Ответить
Sancta simplicita.

1. Люди попереписували все майно на родичів.
2. Зайшли в кеш.
3. Сидять лише вдома (не за місцем реєстрації звичайно) і нікуди не виходять.

Так в 'країні мрій' зараз живуть мільйони людей.
показать весь комментарий
17.03.2026 14:13 Ответить
Типовий вертухайсько-гебістький менталітет: покарати-посадити-загнобити-обмежити і т.д.

А про покарання для тих, хто вбив тисячі власних солдатів - анічичирк. Ось що означає, коли тобі страшно розгнівити командування.
показать весь комментарий
17.03.2026 14:18 Ответить
Чогось ці експерди бачать проблему тільки в робітниках і селянах. Но ніхто з них не каже, про злодіїв, корупціонерів, зрадників, аферистіа, диверсантів та інше шобло носате, яке заполонило всі щаблі влади. Ігор не знає, що на все село залишилося кілька калік. А ні, потрібно і їх вигребти.
показать весь комментарий
17.03.2026 14:27 Ответить
 
 