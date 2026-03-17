По вопросу мобилизации в Минобороны следует обращаться не к Раде, а к ответственным командирам, - военные
Для улучшения процесса мобилизации необходимы консультации с успешными и ответственными командирами, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.
Об этом заявил военный и экс-депутат Игорь Луценко, говорится в материале Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, он прокомментировал инициативу нардепа Гривко относительно изменения процесса мобилизации.
"В этом законопроекте написано: "Нельзя необоснованно применять силу". А ее и так нельзя применять и без этого документа. Даже если депутаты трижды это повторят законодательно, это ничего не изменит. Поэтому мы видим проявление такой законодательной наивности.
Что касается сути, здесь есть две вещи. Одну я понимаю, другую - не до конца. Первое - фактически пытаются отменить "бусификацию". Когда к тебе подходят на улице и что-то проверяют, если ты не в розыске, то тебе дают три дня, чтобы ты пришел в военкомат. То есть сразу отвезти туда не смогут. И это прямо очень "мощное" предложение. Конечно, в нормально работающем государстве с нормальной полицией и адекватным розыском граждан, возможно, так и нужно", - пояснил он.
По словам Луценко, ненормально, когда сотрудники ТЦК вынуждены кого-то ловить.
"Это и для них самих – повод, что они должны кого-то силой крутить и куда-то везти. Так не должно происходить. Должна быть ответственность и контроль", – подчеркнул военный.
Также он считает предложение о трех днях на сборы правильным, но в то же время и односторонним.
"Вот что будет, если ее ввести? Думаю, около 60-80 процентов уклонистов за это время просто "уйдут в подполье". Давайте тогда придумаем, как сделать так, чтобы не было возможности сбежать. Вот пришла повестка, если ты по каким-то там собственным соображениям ее специально не получил – все: к тебе применяются санкции вплоть до уголовной ответственности. Сколько у нас миллионов в розыске? Федоров недавно говорил, что два. И сколько поймали?! Они все приспособились тем или иным образом к такой жизни и живут себе.
Такими инициативами можно снова усложнить процесс мобилизации. Получается так: если человек совершил административное правонарушение, то его теперь нужно еще 25 раз оформить, прежде чем применять меры типа розыска, что также затрудняет процесс", - подчеркнул Луценко.
Военный считает, что "бусификации" не должно быть, но в комплексе с другими мерами нужно найти возможность отбирать людей.
"Бусификация" – это зло, однако многие из "бусифицированных", в конце концов, потом нормально воюют. Поэтому здесь нужна серьезная дискуссия", – добавил он.
Решение должно быть принято совместно с Минобороны
Командир 422-го отдельного полка беспилотных систем "Luftwaffe" Николай Колесник против того, чтобы народные депутаты самостоятельно, без привлечения Министерства обороны, принимали решения относительно процесса мобилизации.
"Если на министра обороны возложена такая ответственная миссия - наладить эту систему, то ему не нужно обращаться к депутатам за советами. В парламенте есть разные люди, но они в основном оторваны от реальной жизни воюющей страны, а многие из них еще и имеют коррупционный шлейф. Я уже не говорю о присутствии там российской пятой колонны – представителей ОПЗЖ", – пояснил он.
Колесник назвал мобилизацию одним из столпов, на которых держится безопасность страны.
"Я не хочу, чтобы за меня мой полк комплектовали те, кто вообще не должен касаться таких чувствительных тем. У меня есть опыт взаимодействия с Федоровым – докладывал на одном из совещаний и получил очень хороший фидбек. Я доверяю этому человеку. У него есть, на кого опираться и с кем советоваться.
Нужны консультации с успешными и ответственными командирами, которые непосредственно воюют, имеют опыт комплектования своих подразделений и живут войной. Они знают все "подводные течения", проблемы, и могут дать министру обратную связь и помочь создать действенный механизм. Это все наработается, а потом уже народные депутаты приведут все в порядок в правовом поле, проголосуют и вперед!" - отметил командир.
Другий косяк: МВС самоусунулось від процесу розшуку зниклих осіб. Саме вони повинні розшукувать, затримувать і утримувати ухилянтів.
І третій косяк, найголовніший: влада (виконавча і законодавча) й досі не розробила механізму передачі затриманих осіб військовим.
Тому й маємо ввесь оцей бєспрєдєл коли військові повинні когось хапати, утримувати і кудись завозити, а мєнти стоять і тільки плечима двигають "а ми шо? - ми ні шо".
За Конституцією (пишеться з великої літери) немає такої норми, там є обов'язок ГРОМАДЯНИНА, а не чиновника. І захищати ми піднялися не владу, а свої сім'ї, свою землю і свою державу.
І з приводу "берегти життя військових" в сусідньому пості: так, життя будь-якої людини безцінне. І коли ти йдеш працювати електриком то ти розумієш, що тебе може "вразити током". А коли ти йдеш військовим ти також розумієш на що ти йдеш і які можуть бути наслідки. Рекрутингові центри працюють, інформації про підрозділи вдосталь - вибери нормального командира підрозділу, а не залишай все на розсуд руськой рулєтки щоб потім решту життя скиглити.
Бо в бюджеті військової частини не може бути такої статті.
Вже не кажу за біг-борди по трасам та лайтбокси по містам.
2. Сам Порошенко про це не висловлювався, депутати від його фракції (ні, я не про гончаренка), говорили неодноразово, що повинне бути дотримання законності. Плюс, в ЄС регулярно виступають за збільшення виплат військовим і тд.
А що стосується Порошенка, так він криком кричав і просив виділити гроші на армію, тероборону і провести мобілізацію, як робив за часи свого презиленства він. Через не проведення мобілізації і не введення воєнного стану Голобородько спровокував росію на напад 24.02.2022 року.
У вас в голові як була тирса так і залишилась. Замість того щоб працювати з мотивацією ви пробуєте застосувати ще більше насильства.
І що? Ну загребети ви людей, ну потім з 5 людей які відправили воювати залишиться двоє. І через брак особового складу тих двох і замогилять швидко. Що далі?
Нація "швидких" рішень. Починаючи з "просто пєрєстать стрєлять". Ще не наїлись швидких рішень? Чи горбатого тільки могила справить?
Саме перше що потрібно робити це ввести максимальний термін бронювання. Чи електрики які на фронті з 22 року тупіші за електриків які зараз під постійним бронюванням? А виявиться що якраз навпаки і воювати пішли кращі.
І такого ще вагон. Но ні, давайте гребти людей які не хочуть в безтермінове рабство. І ви не розумієте навіть що для деяких смерть і вязниця краще того рабства. І що? був працівник а потім його загребли, він убив військових і пішов до вязниці. Кому від цього легше? Армії чи суспільству?
Але ладно 73% не для того мама ростила щоб думати.
1. Люди попереписували все майно на родичів.
2. Зайшли в кеш.
3. Сидять лише вдома (не за місцем реєстрації звичайно) і нікуди не виходять.
Так в 'країні мрій' зараз живуть мільйони людей.
А про покарання для тих, хто вбив тисячі власних солдатів - анічичирк. Ось що означає, коли тобі страшно розгнівити командування.