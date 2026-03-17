По вопросу мобилизации в Минобороны следует обращаться не к Раде, а к ответственным командирам, - военные

Для улучшения процесса мобилизации необходимы консультации с успешными и ответственными командирами, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.

Об этом заявил военный и экс-депутат Игорь Луценко, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Так, он прокомментировал инициативу нардепа Гривко относительно изменения процесса мобилизации.

"В этом законопроекте написано: "Нельзя необоснованно применять силу". А ее и так нельзя применять и без этого документа. Даже если депутаты трижды это повторят законодательно, это ничего не изменит. Поэтому мы видим проявление такой законодательной наивности.

Что касается сути, здесь есть две вещи. Одну я понимаю, другую - не до конца. Первое - фактически пытаются отменить "бусификацию". Когда к тебе подходят на улице и что-то проверяют, если ты не в розыске, то тебе дают три дня, чтобы ты пришел в военкомат. То есть сразу отвезти туда не смогут. И это прямо очень "мощное" предложение. Конечно, в нормально работающем государстве с нормальной полицией и адекватным розыском граждан, возможно, так и нужно", - пояснил он.

По словам Луценко, ненормально, когда сотрудники ТЦК вынуждены кого-то ловить.

"Это и для них самих – повод, что они должны кого-то силой крутить и куда-то везти. Так не должно происходить. Должна быть ответственность и контроль", – подчеркнул военный.

Также он считает предложение о трех днях на сборы правильным, но в то же время и односторонним.

"Вот что будет, если ее ввести? Думаю, около 60-80 процентов уклонистов за это время просто "уйдут в подполье". Давайте тогда придумаем, как сделать так, чтобы не было возможности сбежать. Вот пришла повестка, если ты по каким-то там собственным соображениям ее специально не получил – все: к тебе применяются санкции вплоть до уголовной ответственности. Сколько у нас миллионов в розыске? Федоров недавно говорил, что два. И сколько поймали?! Они все приспособились тем или иным образом к такой жизни и живут себе.

Такими инициативами можно снова усложнить процесс мобилизации. Получается так: если человек совершил административное правонарушение, то его теперь нужно еще 25 раз оформить, прежде чем применять меры типа розыска, что также затрудняет процесс", - подчеркнул Луценко.

Военный считает, что "бусификации" не должно быть, но в комплексе с другими мерами нужно найти возможность отбирать людей.

"Бусификация" – это зло, однако многие из "бусифицированных", в конце концов, потом нормально воюют. Поэтому здесь нужна серьезная дискуссия", – добавил он.

Решение должно быть принято совместно с Минобороны

Командир 422-го отдельного полка беспилотных систем "Luftwaffe" Николай Колесник против того, чтобы народные депутаты самостоятельно, без привлечения Министерства обороны, принимали решения относительно процесса мобилизации.

"Если на министра обороны возложена такая ответственная миссия - наладить эту систему, то ему не нужно обращаться к депутатам за советами. В парламенте есть разные люди, но они в основном оторваны от реальной жизни воюющей страны, а многие из них еще и имеют коррупционный шлейф. Я уже не говорю о присутствии там российской пятой колонны – представителей ОПЗЖ", – пояснил он.

Колесник назвал мобилизацию одним из столпов, на которых держится безопасность страны.

"Я не хочу, чтобы за меня мой полк комплектовали те, кто вообще не должен касаться таких чувствительных тем. У меня есть опыт взаимодействия с Федоровым – докладывал на одном из совещаний и получил очень хороший фидбек. Я доверяю этому человеку. У него есть, на кого опираться и с кем советоваться.

Нужны консультации с успешными и ответственными командирами, которые непосредственно воюют, имеют опыт комплектования своих подразделений и живут войной. Они знают все "подводные течения", проблемы, и могут дать министру обратную связь и помочь создать действенный механизм. Это все наработается, а потом уже народные депутаты приведут все в порядок в правовом поле, проголосуют и вперед!" - отметил командир.

