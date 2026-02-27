Будут внедрять инновации и изменения: в ВСУ появятся цифровые офицеры, - Федоров

Продолжается работа над развитием вертикали цифровых офицеров в Вооруженных силах Украины, которые будут внедрять инновации и изменения в армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время общения с медиа рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Цифровые офицеры

"Работаем над развитием вертикали цифровых офицеров в Вооруженных силах Украины, которые будут проводниками инноваций в армии. Уже назначен первый цифровой офицер. В каждом корпусе, каждой бригаде будет цифровой офицер, который будет внедрять инновации и изменения", - сообщил Федоров.

Читайте также: В Силах безопасности и обороны появится 7 тысяч цифровых офицеров, - Федоров

Отсрочка от мобилизации

По его словам, Минобороны также продолжает работать с отсрочками, "чтобы люди не стояли в очередях, когда нужно их получить". В частности, уже нет очередей в ТЦК, как было раньше.

Читайте также: Меньше задержек, больше контроля: Минобороны цифровизировало процессы поставки военной техники