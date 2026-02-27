РУС
Будут внедрять инновации и изменения: в ВСУ появятся цифровые офицеры, - Федоров

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что в Вооруженных силах Украины создают вертикаль цифровых офицеров для внедрения инноваций в армии.

Продолжается работа над развитием вертикали цифровых офицеров в Вооруженных силах Украины, которые будут внедрять инновации и изменения в армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время общения с медиа рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров.

Цифровые офицеры

"Работаем над развитием вертикали цифровых офицеров в Вооруженных силах Украины, которые будут проводниками инноваций в армии. Уже назначен первый цифровой офицер. В каждом корпусе, каждой бригаде будет цифровой офицер, который будет внедрять инновации и изменения", - сообщил Федоров.

Отсрочка от мобилизации

По его словам, Минобороны также продолжает работать с отсрочками, "чтобы люди не стояли в очередях, когда нужно их получить". В частности, уже нет очередей в ТЦК, как было раньше.

Топ комментарии
+7
Цифрові політруки?
27.02.2026 18:00 Ответить
+7
Замість мобілізації діджиталізація. А грілок на фронті як не було, так і нема.
27.02.2026 18:13 Ответить
+6
і шоб цифри, всі обидві дві знали! а то будуть плутать нуль з одиницею і ще зєлю обнулять ненароком ))
27.02.2026 17:59 Ответить
Головне правильно на вибори ЗЕ в ЗСУ їх натаскати
27.02.2026 17:56 Ответить
і шоб цифри, всі обидві дві знали! а то будуть плутать нуль з одиницею і ще зєлю обнулять ненароком ))
27.02.2026 17:59 Ответить
27.02.2026 18:01 Ответить
Цифрові політруки?
27.02.2026 18:00 Ответить
Пам"ятаю підслухала школяркою розмови спогади тата з другом ,,,
Друг був у ті вже роки головний прокурор у нашому райцентрі , знав про що розповідає бувшому рядовому.
Тодішні політруки наливали у фляги перед м"сяними атаками ПЕРВЕНТИН , ( ну назву це зара вже уточнили)
А цапи й зараз м"ясним воякам його наливають ...
27.02.2026 18:53 Ответить
а цифровий зєлєнський? або міндічь?
27.02.2026 18:00 Ответить
Цифрові офіцери - це андроїди із ШІ на одному транзисторі?
27.02.2026 18:00 Ответить
ШІ-це штабний інтелект?
27.02.2026 18:03 Ответить
Штабний інтелект - це Ш²І (Штабний* Штучний*Інтелект).
27.02.2026 18:10 Ответить
27.02.2026 18:00 Ответить
Тут все логично. Цифровой министр обороны уже есть, теперь далее по иерархии- до солдат.
27.02.2026 18:01 Ответить
Всіх можна замінити скриптами, крім солдат. Гинути будуть живі люди.
27.02.2026 18:04 Ответить
Солдат перейменують в біо-юнітів, так цифрофіше звучить.
27.02.2026 19:28 Ответить
Совкові генерали з полковниками на гівно зійдуть без шикувань та паперових журналів
27.02.2026 18:01 Ответить
І бірки! Про бірки забули!
27.02.2026 18:06 Ответить
Тепер добавиться цифровий журнал просто .
27.02.2026 19:29 Ответить
Цей ****** нареформує...

Терабайти презентацій про data governance у ЗСУ та прочу хрінь забезбечені.
27.02.2026 18:02 Ответить
З аналогових офіцерів у цифрові...далі будуть квантові...
27.02.2026 18:03 Ответить
На черзі-оцифровка ТЦК?
27.02.2026 18:08 Ответить
Замість мобілізації діджиталізація. А грілок на фронті як не було, так і нема.
27.02.2026 18:13 Ответить
Може грілки вже віртуальні?Уже украли оцифровали.
27.02.2026 18:17 Ответить
З суперпозиціею.
27.02.2026 18:32 Ответить
27.02.2026 18:48 Ответить
Це піздєц...
27.02.2026 18:05 Ответить
В еру приходу ЗЕ до влади був такий міністр юстиції Молюска ( Денис Малюська) іноваційний - платні камери запровадив ...

Далекоглядний пацан був - а де він зараз?
Мінсітра енергетики мародера мафії ЗЕ Єрмак заховав в МІНЮСТІ , а тепер де він сидітиме ?
КРУГАВАРОТ МАРОДЬОВО В МАФІЇ ?
27.02.2026 18:08 Ответить
То квантова заплутаність...панімать нада...
27.02.2026 18:14 Ответить
у того спін був білий, замість зеленого ))
27.02.2026 18:18 Ответить
Тобто, якщо наштампують нормальну кількість «цифрових» офіцерів, то Доббі може бути вільним?🥹
27.02.2026 18:28 Ответить
потужна незламність, комісія безбар'єрності, впевнена непохитність, цифрові офіцери, є-бабусі, є-бали... **** від цього патетичного нікчемного зеленого лайна вже воротить... Для тупорилого зеленого стада вигадують пустопорожні слівця а на виході потужний, незламний НУЛЬ. Чекаємо коли вже нарешті зявляться дояри-баяністи та сантехніки-мерчендайзери, воно зрозуміло що це повна *****, зато як прикольно звучить, для бидло-шмарафону прокатить...
27.02.2026 18:29 Ответить
Тварюки зеленодупі, де балістика ???!!!!!!
27.02.2026 18:33 Ответить
Та не волай ти так. Зеленський щотижня потужно бомбить москву двушечками. Яка балістика? До двушечек додати балістику? Варвар!
27.02.2026 19:39 Ответить
вы уберите целые стада психологов, мпз, ппп девочек с напилеными ногтями и 55 летних дидуганов которые ведут кучу расследований, ознакомлений и политинформаций на утренних построениях!!,.. этот бред до сих пор существует!!
27.02.2026 18:36 Ответить
Ти спочатку смартфони видай захищені. Народ спілкується з власних телефонів. Йбнутий.
27.02.2026 18:38 Ответить
Это ещё смешно или пора плакать?
27.02.2026 18:48 Ответить
Идиотов конституция не запрещает.
27.02.2026 18:50 Ответить
А почему нет очередей?
А почему нет очередей?
27.02.2026 18:50 Ответить
Цікаво, а як це?
"... ви цілком праві! Штурмувати той окоп це було неправильне рішення. Зараз я розроблю для вас новий план дій згідно оновлених даних"???
27.02.2026 19:01 Ответить
 
 