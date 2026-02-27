Будут внедрять инновации и изменения: в ВСУ появятся цифровые офицеры, - Федоров
Продолжается работа над развитием вертикали цифровых офицеров в Вооруженных силах Украины, которые будут внедрять инновации и изменения в армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время общения с медиа рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров.
Цифровые офицеры
"Работаем над развитием вертикали цифровых офицеров в Вооруженных силах Украины, которые будут проводниками инноваций в армии. Уже назначен первый цифровой офицер. В каждом корпусе, каждой бригаде будет цифровой офицер, который будет внедрять инновации и изменения", - сообщил Федоров.
Отсрочка от мобилизации
По его словам, Минобороны также продолжает работать с отсрочками, "чтобы люди не стояли в очередях, когда нужно их получить". В частности, уже нет очередей в ТЦК, как было раньше.
Друг був у ті вже роки головний прокурор у нашому райцентрі , знав про що розповідає бувшому рядовому.
Тодішні політруки наливали у фляги перед м"сяними атаками ПЕРВЕНТИН , ( ну назву це зара вже уточнили)
А цапи й зараз м"ясним воякам його наливають ...
Терабайти презентацій про data governance у ЗСУ та прочу хрінь забезбечені.
укралиоцифровали.
Далекоглядний пацан був - а де він зараз?
Мінсітра енергетики мародера мафії ЗЕ Єрмак заховав в МІНЮСТІ , а тепер де він сидітиме ?
КРУГАВАРОТ МАРОДЬОВО В МАФІЇ ?
А почему нет очередей?
"... ви цілком праві! Штурмувати той окоп це було неправильне рішення. Зараз я розроблю для вас новий план дій згідно оновлених даних"???