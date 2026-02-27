Впроваджуватимуть інновації та зміни: у ЗСУ з’являться цифрові офіцери, - Федоров

Триває робота над розвитком вертикалі цифрових офіцерів у Збройних силах України, які впроваджуватимуть інновації та зміни у війську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час спілкування з медіа розповів міністр оборони України Михайло Федоров.

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Цифрові офіцери

"Працюємо над розвитком вертикалі цифрових офіцерів у Збройних силах України, які будуть провідниками інновацій у війську. Уже призначено першого цифрового офіцера. У кожному корпусі, кожній бригаді буде цифровий офіцер, який впроваджуватиме інновації та зміни", - повідомив Федоров.

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Відстрочка від мобілізації

За його словами, Міноборони також продовжує працювати з відстрочками, "щоб люди не стояли в чергах, коли потрібно їх отримати". Зокрема, вже немає черг у ТЦК, як було раніше.

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