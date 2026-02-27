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Новини Цифрові офіцери в Силах оборони Цифровізація армії
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Впроваджуватимуть інновації та зміни: у ЗСУ з’являться цифрові офіцери, - Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що у Збройні сили України створюють вертикаль цифрових офіцерів для впровадження інновацій у війську.

Триває робота над розвитком вертикалі цифрових офіцерів у Збройних силах України, які впроваджуватимуть інновації та зміни у війську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час спілкування з медіа розповів міністр оборони України Михайло Федоров.

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Цифрові офіцери

"Працюємо над розвитком вертикалі цифрових офіцерів у Збройних силах України, які будуть провідниками інновацій у війську. Уже призначено першого цифрового офіцера. У кожному корпусі, кожній бригаді буде цифровий офіцер, який впроваджуватиме інновації та зміни", - повідомив Федоров.

Також читайте: У Силах безпеки і оборони з’явиться 7 тисяч цифрових офіцерів, - Федоров

Відстрочка від мобілізації

За його словами, Міноборони також продовжує працювати з відстрочками, "щоб люди не стояли в чергах, коли потрібно їх отримати". Зокрема, вже немає черг у ТЦК, як було раніше.

Також читайте: Менше затримок, більше контролю: Міноборони цифровізувало процеси постачання військової техніки

Автор: 

ЗСУ (8774) Федоров Михайло (1121) цифровізація (334) цифрові офіцери (1)
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Топ коментарі
+12
Замість мобілізації діджиталізація. А грілок на фронті як не було, так і нема.
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27.02.2026 18:13 Відповісти
+10
Цифрові політруки?
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27.02.2026 18:00 Відповісти
+9
потужна незламність, комісія безбар'єрності, впевнена непохитність, цифрові офіцери, є-бабусі, є-бали... **** від цього патетичного нікчемного зеленого лайна вже воротить... Для тупорилого зеленого стада вигадують пустопорожні слівця а на виході потужний, незламний НУЛЬ. Чекаємо коли вже нарешті зявляться дояри-баяністи та сантехніки-мерчендайзери, воно зрозуміло що це повна *****, зато як прикольно звучить, для бидло-шмарафону прокатить...
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27.02.2026 18:29 Відповісти
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Головне правильно на вибори ЗЕ в ЗСУ їх натаскати
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27.02.2026 17:56 Відповісти
і шоб цифри, всі обидві дві знали! а то будуть плутать нуль з одиницею і ще зєлю обнулять ненароком ))
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27.02.2026 17:59 Відповісти
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27.02.2026 18:01 Відповісти
Цифрові політруки?
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27.02.2026 18:00 Відповісти
Пам"ятаю підслухала школяркою розмови спогади тата з другом ,,,
Друг був у ті вже роки головний прокурор у нашому райцентрі , знав про що розповідає бувшому рядовому.
Тодішні політруки наливали у фляги перед м"сяними атаками ПЕРВЕНТИН , ( ну назву це зара вже уточнили)
А цапи й зараз м"ясним воякам його наливають ...
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27.02.2026 18:53 Відповісти
а цифровий зєлєнський? або міндічь?
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27.02.2026 18:00 Відповісти
Цифрові офіцери - це андроїди із ШІ на одному транзисторі?
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27.02.2026 18:00 Відповісти
ШІ-це штабний інтелект?
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27.02.2026 18:03 Відповісти
Штабний інтелект - це Ш²І (Штабний* Штучний*Інтелект).
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27.02.2026 18:10 Відповісти
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27.02.2026 18:00 Відповісти
Тут все логично. Цифровой министр обороны уже есть, теперь далее по иерархии- до солдат.
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27.02.2026 18:01 Відповісти
Всіх можна замінити скриптами, крім солдат. Гинути будуть живі люди.
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27.02.2026 18:04 Відповісти
Солдат перейменують в біо-юнітів, так цифрофіше звучить.
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27.02.2026 19:28 Відповісти
Совкові генерали з полковниками на гівно зійдуть без шикувань та паперових журналів
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27.02.2026 18:01 Відповісти
І бірки! Про бірки забули!
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27.02.2026 18:06 Відповісти
Тепер добавиться цифровий журнал просто .
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27.02.2026 19:29 Відповісти
Цифри обліку всіх журналів
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27.02.2026 21:02 Відповісти
Цей ****** нареформує...

Терабайти презентацій про data governance у ЗСУ та прочу хрінь забезбечені.
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27.02.2026 18:02 Відповісти
З аналогових офіцерів у цифрові...далі будуть квантові...
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27.02.2026 18:03 Відповісти
На черзі-оцифровка ТЦК?
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27.02.2026 18:08 Відповісти
Замість мобілізації діджиталізація. А грілок на фронті як не було, так і нема.
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27.02.2026 18:13 Відповісти
Може грілки вже віртуальні?Уже украли оцифровали.
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27.02.2026 18:17 Відповісти
З суперпозиціею.
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27.02.2026 18:32 Відповісти
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27.02.2026 18:48 Відповісти
Це піздєц...
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27.02.2026 18:05 Відповісти
В еру приходу ЗЕ до влади був такий міністр юстиції Молюска ( Денис Малюська) іноваційний - платні камери запровадив ...

Далекоглядний пацан був - а де він зараз?
Мінсітра енергетики мародера мафії ЗЕ Єрмак заховав в МІНЮСТІ , а тепер де він сидітиме ?
КРУГАВАРОТ МАРОДЬОВО В МАФІЇ ?
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27.02.2026 18:08 Відповісти
То квантова заплутаність...панімать нада...
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27.02.2026 18:14 Відповісти
у того спін був білий, замість зеленого ))
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27.02.2026 18:18 Відповісти
Тобто, якщо наштампують нормальну кількість «цифрових» офіцерів, то Доббі може бути вільним?🥹
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27.02.2026 18:28 Відповісти
потужна незламність, комісія безбар'єрності, впевнена непохитність, цифрові офіцери, є-бабусі, є-бали... **** від цього патетичного нікчемного зеленого лайна вже воротить... Для тупорилого зеленого стада вигадують пустопорожні слівця а на виході потужний, незламний НУЛЬ. Чекаємо коли вже нарешті зявляться дояри-баяністи та сантехніки-мерчендайзери, воно зрозуміло що це повна *****, зато як прикольно звучить, для бидло-шмарафону прокатить...
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27.02.2026 18:29 Відповісти
Тварюки зеленодупі, де балістика ???!!!!!!
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27.02.2026 18:33 Відповісти
Та не волай ти так. Зеленський щотижня потужно бомбить москву двушечками. Яка балістика? До двушечек додати балістику? Варвар!
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27.02.2026 19:39 Відповісти
Оцифровано !! Країна у смартфоні!!! Так і армія теж
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27.02.2026 21:04 Відповісти
вы уберите целые стада психологов, мпз, ппп девочек с напилеными ногтями и 55 летних дидуганов которые ведут кучу расследований, ознакомлений и политинформаций на утренних построениях!!,.. этот бред до сих пор существует!!
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27.02.2026 18:36 Відповісти
Ти спочатку смартфони видай захищені. Народ спілкується з власних телефонів. Йбнутий.
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27.02.2026 18:38 Відповісти
Это ещё смешно или пора плакать?
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27.02.2026 18:48 Відповісти
Идиотов конституция не запрещает.
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27.02.2026 18:50 Відповісти
В частности, уже нет очередей в ТЦК, как было раньше. Источник: https://censor.net/ru/n3602785
А почему нет очередей?
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27.02.2026 18:50 Відповісти
Цікаво, а як це?
"... ви цілком праві! Штурмувати той окоп це було неправильне рішення. Зараз я розроблю для вас новий план дій згідно оновлених даних"???
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27.02.2026 19:01 Відповісти
Будуть збивать путінські ракети і шахеди, нє? Тоді нащо? А цифри будуть римські, чи арабські?Наче ж Європа...На мій погляд збоку, якийсь... звіздець, чи доморощений фантазер маск, чи, як все в зелених- чорті що.
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27.02.2026 20:18 Відповісти
На черзі цифрова піхота, штурмові війська, танки, підводні човни, і база на Марсі.
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27.02.2026 20:25 Відповісти
Щоб непоказувати проблем з постачанням ЗСУ мобілізацією,новий міністр --цифровик буде створювати військо із роботів Лапша на вуха лохам.
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27.02.2026 21:25 Відповісти
А журнали у цифрового офіцера будуть також засліплені синім скотчем? Чи йому скажуть що можна якимось іншим засліпити. Ха ха ха.
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27.02.2026 21:35 Відповісти
Яке марення ! А цифрові генерали теж будуть ?
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27.02.2026 21:56 Відповісти
Додається ще одна корумпована складова. Наприклад армія + повністю чистої води корупція. На цій цифрі сидить також окремий тіпа військовий, який сидить на утриманні і буде потім розказувати що він служив у бойовій бригаді і подавайте йому всі плюшки до кінця життя. Ще одному треба буде солдату знайти житло, нагодувати, заправити авто, возити тим авто, забезпечити всіма засобами і всім іншим. А ще не забуваємо, що бойові треба буде справно платити. Ха ха ха.
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27.02.2026 22:26 Відповісти
нам піздєц
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28.02.2026 01:19 Відповісти
 
 