Менше затримок, більше контролю: Міноборони цифровізувало процеси постачання військової техніки

Бронеавтомобілі Козак

Міноборони завершило запуск системи Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ) за напрямком військової техніки у Командуванні Сил логістики та на базах зберігання.

Військова техніка проходить через цифрову систему

Тепер увесь шлях військової техніки — від закупівлі до надходження у військову частину — проходить через цифрову систему.

Йдеться про броньовані медеваки, броньовані фургони типу "Козак" та "Новатор", вантажівки, пікапи, позашляховики, легкові авто, баггі, квадроцикли, мотоцикли тощо.

У режимі реального часу можна перевірити, яка техніка закуплена, що вже приїхало, а що відвантажено та отримано на базах зберігання. Раніше передача документів і підтвердження видачі могли тривати кілька діб — тепер документи доступні одразу, а рух техніки відображається онлайн, що скорочує строки забезпечення підрозділів.

Що це змінює:

  • документи передаються миттєво;
  • надходження за контрактами відображаються в реальному часі;
  • можна онлайн відстежувати відвантаження техніки у військові частини;
  • автоматизовано процеси закупівель, розподілу та звітності;
  • зменшуються затримки в логістиці;
  • пришвидшується ухвалення управлінських рішень.

Далі систему запустять у військових частинах, які виконують бойові завдання.

Про систему

Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО. Вона дає змогу в реальному часі бачити наявні ресурси, відстежувати їхній рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.

