Менше затримок, більше контролю: Міноборони цифровізувало процеси постачання військової техніки
Міноборони завершило запуск системи Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ) за напрямком військової техніки у Командуванні Сил логістики та на базах зберігання.
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Військова техніка проходить через цифрову систему
Тепер увесь шлях військової техніки — від закупівлі до надходження у військову частину — проходить через цифрову систему.
Йдеться про броньовані медеваки, броньовані фургони типу "Козак" та "Новатор", вантажівки, пікапи, позашляховики, легкові авто, баггі, квадроцикли, мотоцикли тощо.
У режимі реального часу можна перевірити, яка техніка закуплена, що вже приїхало, а що відвантажено та отримано на базах зберігання. Раніше передача документів і підтвердження видачі могли тривати кілька діб — тепер документи доступні одразу, а рух техніки відображається онлайн, що скорочує строки забезпечення підрозділів.
Що це змінює:
- документи передаються миттєво;
- надходження за контрактами відображаються в реальному часі;
- можна онлайн відстежувати відвантаження техніки у військові частини;
- автоматизовано процеси закупівель, розподілу та звітності;
- зменшуються затримки в логістиці;
- пришвидшується ухвалення управлінських рішень.
Далі систему запустять у військових частинах, які виконують бойові завдання.
Про систему
Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО. Вона дає змогу в реальному часі бачити наявні ресурси, відстежувати їхній рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.
