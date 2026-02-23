Менше затримок, більше контролю: Міноборони цифровізувало процеси постачання військової техніки

Міноборони завершило запуск системи Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ) за напрямком військової техніки у Командуванні Сил логістики та на базах зберігання.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Військова техніка проходить через цифрову систему

Тепер увесь шлях військової техніки — від закупівлі до надходження у військову частину — проходить через цифрову систему.

Йдеться про броньовані медеваки, броньовані фургони типу "Козак" та "Новатор", вантажівки, пікапи, позашляховики, легкові авто, баггі, квадроцикли, мотоцикли тощо.

Також читайте: Цифровий облік майна та техніки зв’язку запроваджено в Силах безпілотних систем ЗСУ

У режимі реального часу можна перевірити, яка техніка закуплена, що вже приїхало, а що відвантажено та отримано на базах зберігання. Раніше передача документів і підтвердження видачі могли тривати кілька діб — тепер документи доступні одразу, а рух техніки відображається онлайн, що скорочує строки забезпечення підрозділів.

Що це змінює:

документи передаються миттєво;

надходження за контрактами відображаються в реальному часі;

можна онлайн відстежувати відвантаження техніки у військові частини;

автоматизовано процеси закупівель, розподілу та звітності;

зменшуються затримки в логістиці;

пришвидшується ухвалення управлінських рішень.

Також читайте: Від складу до підрозділу за день: розподіл дронів у ЗСУ перевели у цифровий формат

Далі систему запустять у військових частинах, які виконують бойові завдання.

Про систему

Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО. Вона дає змогу в реальному часі бачити наявні ресурси, відстежувати їхній рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.

Також читайте: У ЗСУ впроваджують програму для автоматизації харчування підрозділів