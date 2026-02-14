Цифровий облік майна та техніки зв’язку запроваджено в Силах безпілотних систем ЗСУ

У Силах безпілотних систем ЗСУ запрацював цифровий облік майна та техніки зв’язку, що дозволяє ефективно контролювати постачання та використання ресурсів.

"У Силах безпілотних систем запрацював цифровий облік та постачання майна і техніки зв’язку - без паперової тяганини та довгих погоджень. Для цього Міноборони разом із командуванням СБС масштабують систему Управління логістичним забезпеченням", - йдеться у повідомленні.

Усі дані тепер зібрані в єдиному просторі. Їх бачать військові частини, командування і служби забезпечення.

На практиці це дає точний облік близько 3500 типів майна:

радіостанції, антени, кабелі, ноутбуки тощо;

постійне розуміння, що і в якій кількості є в наявності;

швидша обробка заявок на забезпечення;

можливість планувати потреби та оперативно формувати звітність.

Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО.

