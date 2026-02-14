Цифровий облік майна та техніки зв’язку запроваджено в Силах безпілотних систем ЗСУ
У Силах безпілотних систем ЗСУ запрацював цифровий облік майна та техніки зв’язку, що дозволяє ефективно контролювати постачання та використання ресурсів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони.
"У Силах безпілотних систем запрацював цифровий облік та постачання майна і техніки зв’язку - без паперової тяганини та довгих погоджень. Для цього Міноборони разом із командуванням СБС масштабують систему Управління логістичним забезпеченням", - йдеться у повідомленні.
Усі дані тепер зібрані в єдиному просторі. Їх бачать військові частини, командування і служби забезпечення.
На практиці це дає точний облік близько 3500 типів майна:
- радіостанції, антени, кабелі, ноутбуки тощо;
- постійне розуміння, що і в якій кількості є в наявності;
- швидша обробка заявок на забезпечення;
- можливість планувати потреби та оперативно формувати звітність.
Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО.
в крові,ще з часів совка