Цифровий облік майна та техніки зв’язку запроваджено в Силах безпілотних систем ЗСУ

У Силах безпілотних систем ЗСУ запрацював цифровий облік майна та техніки зв’язку, що дозволяє ефективно контролювати постачання та використання ресурсів.

"У Силах безпілотних систем запрацював цифровий облік та постачання майна і техніки зв’язку - без паперової тяганини та довгих погоджень. Для цього Міноборони разом із командуванням СБС масштабують систему Управління логістичним забезпеченням", - йдеться у повідомленні.

Усі дані тепер зібрані в єдиному просторі. Їх бачать військові частини, командування і служби забезпечення.

На практиці це дає точний облік близько 3500 типів майна:

  • радіостанції, антени, кабелі, ноутбуки тощо;
  • постійне розуміння, що і в якій кількості є в наявності;
  • швидша обробка заявок на забезпечення;
  • можливість планувати потреби та оперативно формувати звітність.

Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО.

Це правильно.Бо красти - у нас
в крові,ще з часів совка
