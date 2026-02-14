Цифровой учет имущества и техники связи введен в Силах беспилотных систем ВСУ
В Силах беспилотных систем ВСУ заработал цифровой учет имущества и техники связи, что позволяет эффективно контролировать поставки и использование ресурсов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны.
"В Силах беспилотных систем заработал цифровой учет и поставка имущества и техники связи - без бумажной волокиты и долгих согласований. Для этого Минобороны вместе с командованием СБС масштабируют систему Управления логистическим обеспечением", - говорится в сообщении.
Все данные теперь собраны в едином пространстве. Их видят воинские части, командование и службы обеспечения.
На практике это дает точный учет около 3500 типов имущества:
- радиостанции, антенны, кабели, ноутбуки и т.д.;
- постоянное понимание, что и в каком количестве имеется в наличии;
- более быстрая обработка заявок на обеспечение;
- возможность планировать потребности и оперативно формировать отчетность.
Система УЛЗ построена на базе SAP – программы для управления оборонными ресурсами на основе данных, которую используют более 90% армий стран НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль