Цифровой учет имущества и техники связи введен в Силах беспилотных систем ВСУ

В Силах беспилотных систем ВСУ заработал цифровой учет имущества и техники связи, что позволяет эффективно контролировать поставки и использование ресурсов.

"В Силах беспилотных систем заработал цифровой учет и поставка имущества и техники связи - без бумажной волокиты и долгих согласований. Для этого Минобороны вместе с командованием СБС масштабируют систему Управления логистическим обеспечением", - говорится в сообщении.

Все данные теперь собраны в едином пространстве. Их видят воинские части, командование и службы обеспечения.

На практике это дает точный учет около 3500 типов имущества:

радиостанции, антенны, кабели, ноутбуки и т.д.;

постоянное понимание, что и в каком количестве имеется в наличии;

более быстрая обработка заявок на обеспечение;

возможность планировать потребности и оперативно формировать отчетность.

Система УЛЗ построена на базе SAP – программы для управления оборонными ресурсами на основе данных, которую используют более 90% армий стран НАТО.

