Минобороны цифровизировало поставки БПЛА в ВСУ через систему DOT-Chain Arsenal

Агентство оборонных закупок ДОТ Минобороны полностью цифровизировало поставки БПЛА в Вооруженные силы Украины. Этого удалось достичь благодаря внедрению DOT-Chain Arsenal.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что такое DOT-Chain Arsenal

DOT-Chain Arsenal – система централизованного управления обеспечением оперативного уровня для быстрого и прозрачного распределения ресурсов и контроля их движения в режиме реального времени.

Впоследствии система охватит поставки:

боеприпасов,

средств РЭБ,

наземной техники,

вещественного имущества, а также

горюче-смазочных материалов.

Система работает на этапе поставок оперативного уровня – когда готовая продукция передается военным. Она автоматизирует взаимодействие с поставщиками и позволяет накапливать качественные данные для повышения эффективности и управляемости процессов обеспечения.

"Благодаря цифровым инструментам государство в режиме реального времени видит движение средств – от производителя до логистических складов. Это позволяет лучше контролировать процессы и принимать решения на основе достоверных данных. Там, где раньше были тысячи бумажных документов, теперь работает система, которая за считанные секунды предоставляет полную картину обеспечения. Это критически важно для своевременного снабжения военных всем необходимым", – отметил Арсен Жумадилов, директор Агентства оборонных закупок ДОТ Минобороны.

Кибербезопасность в поставках

Отдельное внимание уделено кибербезопасности. DOT-Chain имеет комплексную систему защиты информации, разработанную в соответствии с Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 Национального института стандартов и технологий США (NIST). Разработчик системы – ДОТ – также прошел оценку на соответствие международному стандарту информационной безопасности ISO 27001.

