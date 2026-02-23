Меньше задержек, больше контроля: Минобороны цифровизировало процессы поставки военной техники
Минобороны завершило запуск системы Управления логистическим обеспечением (УЛО) по направлению военной техники в Командовании Сил логистики и на базах хранения.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Военная техника проходит через цифровую систему
Теперь весь путь военной техники — от закупки до поступления в воинскую часть — проходит через цифровую систему.
Речь идет о бронированных медеваках, бронированных фургонах типа "Козак" и "Новатор", грузовиках, пикапах, внедорожниках, легковых автомобилях, багги, квадроциклах, мотоциклах и т.д.
В режиме реального времени можно проверить, какая техника закуплена, что уже приехало, а что отгружено и получено на базах хранения. Ранее передача документов и подтверждение выдачи могли длиться несколько суток — теперь документы доступны сразу, а движение техники отображается онлайн, что сокращает сроки обеспечения подразделений.
Что это меняет:
- документы передаются мгновенно;
- поступления по контрактам отображаются в реальном времени;
- можно онлайн отслеживать отгрузку техники в воинские части;
- автоматизированы процессы закупок, распределения и отчетности;
- уменьшаются задержки в логистике;
- ускоряется принятие управленческих решений.
Далее систему запустят в воинских частях, выполняющих боевые задачи.
О системе
Система УЛО построена на базе SAP — программы для управления оборонными ресурсами на основе данных, которую используют более 90% армий стран НАТО. Она позволяет в реальном времени видеть имеющиеся ресурсы, отслеживать их движение, планировать поставки и принимать решения на основе актуальных данных.
