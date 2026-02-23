Меньше задержек, больше контроля: Минобороны цифровизировало процессы поставки военной техники

Минобороны завершило запуск системы Управления логистическим обеспечением (УЛО) по направлению военной техники в Командовании Сил логистики и на базах хранения.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Военная техника проходит через цифровую систему

Теперь весь путь военной техники — от закупки до поступления в воинскую часть — проходит через цифровую систему.

Речь идет о бронированных медеваках, бронированных фургонах типа "Козак" и "Новатор", грузовиках, пикапах, внедорожниках, легковых автомобилях, багги, квадроциклах, мотоциклах и т.д.

В режиме реального времени можно проверить, какая техника закуплена, что уже приехало, а что отгружено и получено на базах хранения. Ранее передача документов и подтверждение выдачи могли длиться несколько суток — теперь документы доступны сразу, а движение техники отображается онлайн, что сокращает сроки обеспечения подразделений.

Что это меняет:

документы передаются мгновенно;

поступления по контрактам отображаются в реальном времени;

можно онлайн отслеживать отгрузку техники в воинские части;

автоматизированы процессы закупок, распределения и отчетности;

уменьшаются задержки в логистике;

ускоряется принятие управленческих решений.

Далее систему запустят в воинских частях, выполняющих боевые задачи.

О системе

Система УЛО построена на базе SAP — программы для управления оборонными ресурсами на основе данных, которую используют более 90% армий стран НАТО. Она позволяет в реальном времени видеть имеющиеся ресурсы, отслеживать их движение, планировать поставки и принимать решения на основе актуальных данных.

