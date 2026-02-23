РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8243 посетителя онлайн
Новости Цифровизация оборонного сектора
395 1

Меньше задержек, больше контроля: Минобороны цифровизировало процессы поставки военной техники

Бронеавтомобили Козак

Минобороны завершило запуск системы Управления логистическим обеспечением (УЛО) по направлению военной техники в Командовании Сил логистики и на базах хранения.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Военная техника проходит через цифровую систему

Теперь весь путь военной техники — от закупки до поступления в воинскую часть — проходит через цифровую систему.

Речь идет о бронированных медеваках, бронированных фургонах типа "Козак" и "Новатор", грузовиках, пикапах, внедорожниках, легковых автомобилях, багги, квадроциклах, мотоциклах и т.д.

Читайте также: Цифровой учет имущества и техники связи введен в Силах беспилотных систем ВСУ

В режиме реального времени можно проверить, какая техника закуплена, что уже приехало, а что отгружено и получено на базах хранения. Ранее передача документов и подтверждение выдачи могли длиться несколько суток — теперь документы доступны сразу, а движение техники отображается онлайн, что сокращает сроки обеспечения подразделений.

Что это меняет:

  • документы передаются мгновенно;
  • поступления по контрактам отображаются в реальном времени;
  • можно онлайн отслеживать отгрузку техники в воинские части;
  • автоматизированы процессы закупок, распределения и отчетности;
  • уменьшаются задержки в логистике;
  • ускоряется принятие управленческих решений.

Читайте также: От склада до подразделения за день: распределение дронов в ВСУ перевели в цифровой формат

Далее систему запустят в воинских частях, выполняющих боевые задачи.

О системе

Система УЛО построена на базе SAP — программы для управления оборонными ресурсами на основе данных, которую используют более 90% армий стран НАТО. Она позволяет в реальном времени видеть имеющиеся ресурсы, отслеживать их движение, планировать поставки и принимать решения на основе актуальных данных.

Читайте также: В ВСУ внедряют программу для автоматизации питания подразделений

Автор: 

Минобороны (1787) техника (846) логистика (39) диджитализация (46)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
этот зелёный малолетка-баран проводит совершенно секретную информацию по цифровым каналам
показать весь комментарий
23.02.2026 12:55 Ответить
 
 