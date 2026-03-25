Минобороны готовит изменения в процесс мобилизации и СОЧ, - Федоров

Министр обороны Михаил Федоров провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений, ведущих боевые действия на передовой.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Он отметил, что сержанты и солдаты работают на Донецком, Сумском, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях.

Обсуждали проблемные вопросы

По словам Федорова, поднимались вопросы продолжительности пребывания на позициях, сложности мер и выходов, затрудненной логистики под постоянными атаками дронов, дефицита людей, качества подготовки военнослужащих, обеспечения дронами и необходимой техникой, морального состояния и связи на передовой

"Вместе провели краш-тест решений, которые готовит команда Минобороны для армии. В частности, ключевые изменения в процессе мобилизации и СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев - относительно сроков службы и денежного обеспечения. Это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию.



По поручению Президента, совместно с военными работаем над тем, чтобы увеличить потери России и укрепить наши позиции на фронте.

Что предшествовало?

Ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что министерство работает над комплексной реформой мобилизации.

Президент Зеленский предположил, что Украина может перевести армию с мобилизации на контракты, но для этого должна быть финансовая помощь от Европы.

