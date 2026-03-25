Минобороны готовит изменения в процесс мобилизации и СОЧ, - Федоров

Федоров встретился со штурмовиками: обсудили проблемные вопросы

Министр обороны Михаил Федоров провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений, ведущих боевые действия на передовой.

Он отметил, что сержанты и солдаты работают на Донецком, Сумском, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях.

Обсуждали проблемные вопросы

По словам Федорова, поднимались вопросы продолжительности пребывания на позициях, сложности мер и выходов, затрудненной логистики под постоянными атаками дронов, дефицита людей, качества подготовки военнослужащих, обеспечения дронами и необходимой техникой, морального состояния и связи на передовой

"Вместе провели краш-тест решений, которые готовит команда Минобороны для армии. В частности, ключевые изменения в процессе мобилизации и СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев - относительно сроков службы и денежного обеспечения. Это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию.

По поручению Президента, совместно с военными работаем над тем, чтобы увеличить потери России и укрепить наши позиции на фронте.

Топ комментарии
+9
Многое, но не все. Практика набора "ходит-значит пригоден" делает ВСУ только слабее.
25.03.2026 14:22 Ответить
+5
у вас денег нету, поэтому все что вы можете это не знаю там счета блокировать, лишать прав и тп. Это не решит проблему как и не решило до
25.03.2026 14:28 Ответить
+3
А індексації зарплат військових а не всякі ******??
25.03.2026 14:18 Ответить
Все впирається в гроші
25.03.2026 14:17 Ответить
Бо "міндічам"нічим буде харчуватись.
25.03.2026 14:19 Ответить
Многое, но не все. Практика набора "ходит-значит пригоден" делает ВСУ только слабее.
показать весь комментарий
25.03.2026 14:22 Ответить
А індексації зарплат військових а не всякі ******??
показать весь комментарий
25.03.2026 14:18 Ответить
Як вам, парахаботам не соромно?
25.03.2026 14:33 Ответить
Так бусифікацію скасують чи ні?
Едине питання яке цікавить
25.03.2026 14:27 Ответить
Тебе Федоров ясно сказал при вступлении в должность что будет только усиливаться контроль, в том числе цифровой
25.03.2026 14:29 Ответить
раніше - бусифікація
при сммщіку
1. блокування рахунків
2. блокування посвідчень водія
3. посилення бусифікіції
25.03.2026 14:33 Ответить
Скасують. Замість неї буде нова програма єГицлі. З балобонусами, краш-тестами, сегментами й кластерами.
25.03.2026 14:51 Ответить
ЩО ВИ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ?)))

- грошей нема і більше того нам треба безмежно вливань на 200 років наперед
- а залякувати далі нікуди хіба розтріли прямо на вулиці

Єдине що б могло трошки змінити Ситуацію - відставка ЗЕ і умовний Мадяр на його місце - але це неможливо по закону
25.03.2026 14:27 Ответить
Добре. Мадяр - президент. І зарплату віськовим підняли. Що давно слід зробити навіть за рахунок цивільних. Ви дійсно вірите, що на наступний день будемо спостерігати конфлікти між працівниками ТЦК і поліцейськими за місце в черзі на проходження ВЛК?
25.03.2026 14:35 Ответить
Спочатку вивчіть питання хто був Мадяр на закарпатті і потім не робіть собі ідолів, щоб потім не розповідати що вас знову обдурили на виборах.
25.03.2026 14:37 Ответить
у вас денег нету, поэтому все что вы можете это не знаю там счета блокировать, лишать прав и тп. Это не решит проблему как и не решило до
показать весь комментарий
25.03.2026 14:28 Ответить
25.03.2026 14:30 Ответить
💯все в точку!
25.03.2026 14:33 Ответить
ти бач - що значить - новий міністр. Раніше до такого не додумались інші.
Краш - тести, віртуальні штурми в Дії...
25.03.2026 14:36 Ответить
Какие ж изменения, аж интересно. Теперь вместе с 50+ будут грести и 60+?) Федоров, ответь пожалуйста, почему зп с начала года ниже стала? Начнем с простых вопросов.
25.03.2026 14:44 Ответить
Треба розіслати в усі ТЦК вказівки щодо підвищення тарифів. Чим дорожчою є послуга, тим менша кількість клієнтів зможе собі її дозволити, так збережемо темпи добових поставок і вийдемо на кордони 1991 року. Ну й додатковий ряд колючки на західному кордоні.
25.03.2026 14:47 Ответить
На кордони 91 року ніяк не вийдеш це утопія, тому що орки наростили виробництво далекобійного озброєння і кабів, а ми ні, а для виходу мають бути два чинники перевага в важкому озброєнні і живій силі, друга складова недосяжна, а першу просто ....

Тому зараз стоїть питання щоб більше не втратити...
25.03.2026 14:55 Ответить
Яка там утопія, зараз пакування посилиться й все вийде, і кордони і взагалі.
25.03.2026 14:58 Ответить
😁
25.03.2026 15:05 Ответить
Цікаво , оцей трансформатор хоч служив?
25.03.2026 14:55 Ответить
Навіщо? Дивні запитання. В нас Верховний Головнокомандувач - тричі ухилянт, армії і у вісні не бачив.
А як керує, як керує...І тут тобі і стратег і тактик, Наполеон вчинив самогубство від заздрощів у могилі.
25.03.2026 15:12 Ответить
 
 