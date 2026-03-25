В Киеве и других крупных городах изменят подход к мобилизации, - "слуга народа" Вениславский

Минобороны разрабатывает механизмы для изменения системы мобилизации. Особое внимание уделяется вопросу справедливого распределения мобилизационной нагрузки

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Telegraf, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По словам парламентария, Минобороны уже работает над предложениями, которые должны уменьшить конфликты во время мобилизации и снять обвинения в нарушении прав человека со стороны ТЦК.

Первые наработки ожидаются уже в апреле, затем их вынесут на детальное обсуждение.

Вениславский отметил, что особое внимание уделяют вопросу справедливого распределения мобилизационной нагрузки. Речь идет о ситуациях, когда в отдельных громадах, в частности в селах, мобилизовали большинство мужчин, тогда как в крупных городах, например в Киеве, картина выглядит иначе.

"Поэтому над всем этим работаем и мы, и Офис Президента, и Министерство обороны. Я думаю, что будут разработаны адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют, минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым", — добавил нардеп.

Что предшествовало?

Ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что министерство работает над комплексной реформой мобилизации.

Президент Зеленский предположил, что Украина может перевести армию с мобилизации на контракты, но для этого должна быть финансовая помощь от Европы.

