В Киеве и других крупных городах изменят подход к мобилизации, - "слуга народа" Вениславский
Минобороны разрабатывает механизмы для изменения системы мобилизации. Особое внимание уделяется вопросу справедливого распределения мобилизационной нагрузки
Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Telegraf, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам парламентария, Минобороны уже работает над предложениями, которые должны уменьшить конфликты во время мобилизации и снять обвинения в нарушении прав человека со стороны ТЦК.
Первые наработки ожидаются уже в апреле, затем их вынесут на детальное обсуждение.
Вениславский отметил, что особое внимание уделяют вопросу справедливого распределения мобилизационной нагрузки. Речь идет о ситуациях, когда в отдельных громадах, в частности в селах, мобилизовали большинство мужчин, тогда как в крупных городах, например в Киеве, картина выглядит иначе.
"Поэтому над всем этим работаем и мы, и Офис Президента, и Министерство обороны. Я думаю, что будут разработаны адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют, минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым", — добавил нардеп.
Что предшествовало?
- Ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что министерство работает над комплексной реформой мобилизации.
- Президент Зеленский предположил, что Украина может перевести армию с мобилизации на контракты, но для этого должна быть финансовая помощь от Европы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Втім, від веніславського іншого й не слід очікувати.
Спереду ВЕ 4797 ЕТ, а позаду не повністю читається, щось отаке:
Це той самий чувак, що ховає ухилянтів у себе під прикриттям "муніціпальної варти"
Може тобі посилання надати, бо бачу що ти зовсім тупенький
А цей працює виключно в темах про "добові поставки".
Справедливою мобілізацією тут і не пахне.
Жодного згадування про пенсіонерів мобілізаційного віку з силових структур та всіх службвців, яких утримує држава.
Перекласти питання мобілізації на військових у , яких відсутні жодні права на примусову мобілізацію
Зеленьський жжеть.