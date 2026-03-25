Мобилизация в Украине
3 678 35

В Киеве и других крупных городах изменят подход к мобилизации, - "слуга народа" Вениславский

Подход к мобилизации в крупных городах изменят: подробности

Минобороны разрабатывает механизмы для изменения системы мобилизации. Особое внимание уделяется вопросу справедливого распределения мобилизационной нагрузки

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Telegraf, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам парламентария, Минобороны уже работает над предложениями, которые должны уменьшить конфликты во время мобилизации и снять обвинения в нарушении прав человека со стороны ТЦК.

Первые наработки ожидаются уже в апреле, затем их вынесут на детальное обсуждение.

Читайте: Депутаты должны работать в Раде или идти на фронт, - Зеленский

Вениславский отметил, что особое внимание уделяют вопросу справедливого распределения мобилизационной нагрузки. Речь идет о ситуациях, когда в отдельных громадах, в частности в селах, мобилизовали большинство мужчин, тогда как в крупных городах, например в Киеве, картина выглядит иначе.

"Поэтому над всем этим работаем и мы, и Офис Президента, и Министерство обороны. Я думаю, что будут разработаны адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют, минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым", — добавил нардеп.

Читайте: В "Дії" не планируют вводить электронные повестки, – Минцифры

Смотрите: "Войну мы не выиграем, если не изменим нынешнее положение дел", – военный Хархан. ВИДЕО

мобилизация (3005) Вениславский Федор (280) ТЦК (971)
Топ комментарии
+11
Арументація виглядає, як "в селах вже всіх вигребли, тепер посилюємо у містах".
Справедливою мобілізацією тут і не пахне.
Жодного згадування про пенсіонерів мобілізаційного віку з силових структур та всіх службвців, яких утримує држава.
25.03.2026 13:55 Ответить
+10
Справедлива мобілізація це щоб пішли воювати ті хто в силових структурах десятки років жерли за рахунок бюджету а як воювати то всі на пенсії ще і по інвалідності .
25.03.2026 13:52 Ответить
+8
Коротко: "Бла-бла-бла".
Втім, від веніславського іншого й не слід очікувати.
25.03.2026 13:46 Ответить
Єдина справедлива мобілізація - це добровільна контрактна служба за рахунок податків. Ви ніколи не зможете пояснити, чого одні повинні ставати безкоштовними рабами-смертниками (навіщо цінувати безкоштовний ресурс?), а інші (особливо олігархи) навіть не сплачують підвищені податки. Не хочеш платити податки на оборону? Тоді сам шуруй в окоп себе захищати! Відсутність плати за підписання контракту - це ГРАБУНОК українських військових.
25.03.2026 13:59 Ответить
А, що ти вже домовився із губєрнатором костромщини, що буде фінансувати "службу по контракту в Україні " за ваш рахунок?
25.03.2026 14:01 Ответить
уроди
25.03.2026 13:50 Ответить
Так більшість служок зеленського з моноШобли аброхамія і корнієнка, побігли уже в СЗЧ з ВРУ !! Веніславський та разумков, все якось «петляють» у ВРУ, з 2019 року!!!! ??? Щоб і вашим, і нашим….
25.03.2026 13:50 Ответить
Пакуватимуть тепер не в бус а в "п'яти тоннік". А пристроєний по блату в МЗС синок веніславського підтримає цю новацію.👏
25.03.2026 13:51 Ответить
Вже за бабусь прийнялися. Сьогодні працівники "соціальної підтримки" збили бабусю, здаючи задом. Примітні в цій новині номери на бусику
Спереду ВЕ 4797 ЕТ, а позаду не повністю читається, щось отаке:
25.03.2026 13:57 Ответить
Серед військовослужбовців Одеського ТЦК немає жодного військового ветерана або людини дотичної до фронту, - Вадим Шипулін, голова Профспілки ветеранів.

https://x.com/breakingUAnews/status/2036704315558027360?s=20
25.03.2026 14:03 Ответить
Вадим Шипулін-Муніципальна служба: Обіймає посаду заступника директора комунальної установи «Муніципальна варта» (Одеса).
Це той самий чувак, що ховає ухилянтів у себе під прикриттям "муніціпальної варти"
25.03.2026 14:07 Ответить
Серйозно? Я розумію що тобі факти по цимбалах, проте все ж таки залишу це тут.

https://opendatabot.ua/c/45838840
25.03.2026 14:14 Ответить
Які саме "факти"? , що це чувирло не ховає в "Муніціпальній варті" Одеси ухилянтів?
25.03.2026 14:17 Ответить
Ша, вже https://odessa-life.od.ua/uk/news-uk/municzypalnu-vartu-v-odesi-rozformovuyut-scho-bude-zamist-neyi ніхто там не ховається
25.03.2026 14:41 Ответить
Так це ж фото із вашої калінінградської області 10-річної давнини!
25.03.2026 14:03 Ответить
Ці відео також? Який же ти жалюгідний.

https://x.com/RudijLis/status/2036754963167146236?s=20
25.03.2026 14:05 Ответить
Так, що, псковська облась, а не Калініград?
25.03.2026 14:08 Ответить
Як срати на всіх не знімая штанці. Ти реально жалюгідний. Бувай.
25.03.2026 14:21 Ответить
Дурнику, почитай новину на сайті "Думська" (по фото це помітно).
Може тобі посилання надати, бо бачу що ти зовсім тупенький
25.03.2026 14:17 Ответить
Та то реальний клоун. Сьогодні напевно Натаху Істоміну підміняє.
25.03.2026 14:25 Ответить
Наталья після зайвого бокалу хересу спеціалізується в звинуваченнях у співпраці з Медведчуком
А цей працює виключно в темах про "добові поставки".
25.03.2026 14:39 Ответить
Все ж таки напевно консультують один одного. Ось знизу й герасімова згадав, як Натаха.
25.03.2026 14:43 Ответить
А що там читати? Добре хоч що тут тцкуни повісили на свій "воронок" нерозтаможку. А так...їм взагалі похер на все. І без номерів катаються.
25.03.2026 14:10 Ответить
Так а чому досі гєрасімов не ставить це питання перед карло-пу?
25.03.2026 14:10 Ответить
Ну, таки вигребли. Села порожні. Тут і без того чоловіки не затримувались - виїжджали у міста.
25.03.2026 14:05 Ответить
Єдина справедлива мобілізація - це коли "еліта" і її дітки першими йдуть захищати батьківщину !
25.03.2026 13:57 Ответить
А в чому проблема? Все розписано у законі. Хоча ні, проблема таки є - одну сторону змушують дотримуватися мобілізаційного законодавства, застосовуючи різні обмеження, а іншу сторону (ТЦК) не карають не лише за нехтування нормами закону, а й навіть тяжкі злочини, вчинені при порущеннях. Не карають за балаклави, за відмутність шевронів і бодікамер.
25.03.2026 14:04 Ответить
Ну якщо забронювати майже 3 млн биків, і ще звільнити міліон чи більше 18-25 річних чувирл, що качаюця у залах, і нічних клубах і закладують вибухівку по вулицям...
Перекласти питання мобілізації на військових у , яких відсутні жодні права на примусову мобілізацію

Зеленьський жжеть.
25.03.2026 14:14 Ответить
Без всього пафосу, якщо уоротуо, вони будуть тягнути час для зеленського ціною 30 тис життів/калік щомісяця, подаючи це як патріотизм. Коли більше не зможуть набирати/не лишиться кого, то скажуть, що то у українців нічого не вийшло, а зеленський старався.
25.03.2026 14:11 Ответить
Кац прєдлагать здаццаина мілость своєго карло-пу?
25.03.2026 14:15 Ответить
Читай между строк, паковать будут в усиленном режиме. Хотя вроде бы в Киеве и так паковали как везде, ну не как в Одессе конечно, но тоже прилично. Короче ни о чем
25.03.2026 14:21 Ответить
Пане федрило фон веніславський! В яких іноземних легіонах служать твої сини призовного віку?
25.03.2026 14:23 Ответить
 
 