У Києві та інших великих містах змінять підхід до мобілізації, - "слуга народу" Веніславський
Міноборони працює над механізмами для зміни мобілізації. Окрему увагу приділяють питанню справедливого розподілу мобілізаційного навантаження
Про це заявив нардеп "Слуги народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю Telegraf, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами парламентаря, Міноборони вже працює над пропозиціями, що мають зменшити конфлікти під час мобілізації та зняти звинувачення щодо порушення прав людини з боку ТЦК.
Перші напрацювання очікуються вже у квітні, потім їх винесуть на детальне обговорення.
Веніславський зазначив, що окрему увагу приділяють питанню справедливого розподілу мобілізаційного навантаження. Йдеться про ситуації, коли в окремих громадах, зокрема селах, мобілізували більшість чоловіків, тоді як у великих містах, наприклад в Києві, картина інакша.
"Тому над цим всім працюємо, і ми, і Офіс Президента, і Міністерство оборони. Я думаю, що будуть напрацьовані якісь адекватні, справедливі правила мобілізації, які удосконалять, мінімізують конфлікти і забезпечать сектор безпеки і оборони всім необхідним", - додав нардеп.
Що передувало?
- Раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що міністерство працює над комплексною реформою мобілізації.
- Президент Зеленський припустив, що Україна може перевести армію з мобілізації на контракти, але для цього має бути фінансова допомога від Європи.
Будь ласка, зачекайте...
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Справедливою мобілізацією тут і не пахне.
Жодного згадування про пенсіонерів мобілізаційного віку з силових структур та всіх службвців, яких утримує држава.
Втім, від веніславського іншого й не слід очікувати.