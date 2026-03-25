У Києві та інших великих містах змінять підхід до мобілізації, - "слуга народу" Веніславський

Міноборони працює над механізмами для зміни мобілізації. Окрему увагу приділяють питанню справедливого розподілу мобілізаційного навантаження

Про це заявив нардеп "Слуги народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю Telegraf, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами парламентаря, Міноборони вже працює над пропозиціями, що мають зменшити конфлікти під час мобілізації та зняти звинувачення щодо порушення прав людини з боку ТЦК.

Перші напрацювання очікуються вже у квітні, потім їх винесуть на детальне обговорення.

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Веніславський зазначив, що окрему увагу приділяють питанню справедливого розподілу мобілізаційного навантаження. Йдеться про ситуації, коли в окремих громадах, зокрема селах, мобілізували більшість чоловіків, тоді як у великих містах, наприклад в Києві, картина інакша.

"Тому над цим всім працюємо, і ми, і Офіс Президента, і Міністерство оборони. Я думаю, що будуть напрацьовані якісь адекватні, справедливі правила мобілізації, які удосконалять, мінімізують конфлікти і забезпечать сектор безпеки і оборони всім необхідним", - додав нардеп.

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Що передувало?

Раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що міністерство працює над комплексною реформою мобілізації.

Президент Зеленський припустив, що Україна може перевести армію з мобілізації на контракти, але для цього має бути фінансова допомога від Європи.

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