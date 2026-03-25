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Новини Мобілізація в Україні
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У Києві та інших великих містах змінять підхід до мобілізації, - "слуга народу" Веніславський

Підхід до мобілізації у великих містах змінять: подробиці

Міноборони працює над механізмами для зміни мобілізації. Окрему увагу приділяють питанню справедливого розподілу мобілізаційного навантаження

Про це заявив нардеп "Слуги народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю Telegraf, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами парламентаря, Міноборони вже працює над пропозиціями, що мають зменшити конфлікти під час мобілізації та зняти звинувачення щодо порушення прав людини з боку ТЦК.

Перші напрацювання очікуються вже у квітні, потім їх винесуть на детальне обговорення.

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Веніславський зазначив, що окрему увагу приділяють питанню справедливого розподілу мобілізаційного навантаження. Йдеться про ситуації, коли в окремих громадах, зокрема селах, мобілізували більшість чоловіків, тоді як у великих містах, наприклад в Києві, картина інакша.

"Тому над цим всім працюємо, і ми, і Офіс Президента, і Міністерство оборони. Я думаю, що будуть напрацьовані якісь адекватні, справедливі правила мобілізації, які удосконалять, мінімізують конфлікти і забезпечать сектор безпеки і оборони всім необхідним", - додав нардеп.

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Що передувало?

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Автор: 

мобілізація (3459) Веніславський Федір (310) ТЦК та СП (1233)
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Топ коментарі
+35
Справедлива мобілізація це щоб пішли воювати ті хто в силових структурах десятки років жерли за рахунок бюджету а як воювати то всі на пенсії ще і по інвалідності .
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25.03.2026 13:52 Відповісти
+35
Арументація виглядає, як "в селах вже всіх вигребли, тепер посилюємо у містах".
Справедливою мобілізацією тут і не пахне.
Жодного згадування про пенсіонерів мобілізаційного віку з силових структур та всіх службвців, яких утримує држава.
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25.03.2026 13:55 Відповісти
+29
Коротко: "Бла-бла-бла".
Втім, від веніславського іншого й не слід очікувати.
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25.03.2026 13:46 Відповісти

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