РФ наиболее активно атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб ВСУ

Ситуация на передовой 26 марта: что известно?

В течение 25 марта на передовой зафиксировано 158 боевых столкновений Сил обороны с российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 231 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 9414 дронов-камикадзе и осуществил 4184 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 131 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов в Днепропетровской области: Великомихайловка, Гавриловка, Подгавриловка, Коломиецы, Новоселовка, Христофоровка. В Запорожской области от авиаударов пострадали: Воздвижовка, Гуляйпольское, Егоровка, Широкое, Копани, Долинка, Верхняя Терса, Каменка, Воскресенка, Барвиновка, Новосолошино, Любимовка, Веселянка и Новоалександровка.

 Поражение противника

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БПЛА и восемь районов сосредоточения живой силы и техники противника.

 Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 89 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО. Нанес один авиаудар с применением четырех КАБ. В течение суток зафиксировано три боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Старицы, Зибиново и Охримовки.

На Купянском направлении, по уточненной информации, враг четыре раза атаковал в сторону Новой Кругляковки, Куриловки и Платоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз, пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Дробышево, Лимана, Дибровы и в районе населенного пункта Копанки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки, Платоновки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение, штурмуя район Часова Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Новопавловка и в сторону Ильиновки, Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподогороднее, Молодецкое, Орехово, Светлое, Новосергиевка и в сторону Нового Донбасса, Новоалександровки, Гришино, Шевченко.

На Александровском направлении противник атаковал трижды в районах населенных пунктов Терновое, Александроград и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении произошло 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Еленоконстантиновка и в сторону Зализнычного, Мирного.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе Приморского.

На Приднепровском направлении противник осуществил две штурмовые операции – в сторону Антоновского моста и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

«Але навіть у стані війни існують правила, яких дотримуються ворожі сторони. Одне з правил, якого дотримуються і Україна і московія - не бити по головам воюючих держав. Московити свято дотримуються цього правили і бережуть нашого Портрета як голку Чахлика Невмирущого. Наш Портрет - справжній подарунок для московитів. Хто крім нашого Портрета ще може так шкодити Україні, як цей вибір українського народу? Хто ще дійде до такого паскудства, як «двушка на маскву» під час знищення цією ж масквою своєї країни і свого народу?»….(С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=68765
показать весь комментарий
26.03.2026 08:32 Ответить
@ "На Гуляйпільському напрямку противник просунувся у східній частині Мирного і продовжує штурмувати населений пункт, прагнучи використати його як тимчасовий плацдарм для подальшого наступу на селище Гуляйпільське.
Бої також тривають у районах Залізничного, Варварівки та Добропілля.

На Великобурлуцькому напрямку противник просунувся в районах урочищ Осиновий Ліс та Осинова Балка на ділянці площею до 11,2 км2.
показать весь комментарий
26.03.2026 09:02 Ответить
 
 