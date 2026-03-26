РФ наиболее активно атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб ВСУ

В течение 25 марта на передовой зафиксировано 158 боевых столкновений Сил обороны с российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 231 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 9414 дронов-камикадзе и осуществил 4184 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 131 - из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов в Днепропетровской области: Великомихайловка, Гавриловка, Подгавриловка, Коломиецы, Новоселовка, Христофоровка. В Запорожской области от авиаударов пострадали: Воздвижовка, Гуляйпольское, Егоровка, Широкое, Копани, Долинка, Верхняя Терса, Каменка, Воскресенка, Барвиновка, Новосолошино, Любимовка, Веселянка и Новоалександровка.

Поражение противника

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БПЛА и восемь районов сосредоточения живой силы и техники противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 89 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО. Нанес один авиаудар с применением четырех КАБ. В течение суток зафиксировано три боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Старицы, Зибиново и Охримовки.

На Купянском направлении, по уточненной информации, враг четыре раза атаковал в сторону Новой Кругляковки, Куриловки и Платоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз, пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Дробышево, Лимана, Дибровы и в районе населенного пункта Копанки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки, Платоновки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение, штурмуя район Часова Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Новопавловка и в сторону Ильиновки, Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподогороднее, Молодецкое, Орехово, Светлое, Новосергиевка и в сторону Нового Донбасса, Новоалександровки, Гришино, Шевченко.

На Александровском направлении противник атаковал трижды в районах населенных пунктов Терновое, Александроград и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении произошло 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Еленоконстантиновка и в сторону Зализнычного, Мирного.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе Приморского.

На Приднепровском направлении противник осуществил две штурмовые операции – в сторону Антоновского моста и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

