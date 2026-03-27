Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 293 170 осіб (+1 000 за добу), 11 808 танків, 38 863 артсистем, 24 287 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 293 170 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 293 170 (+1 000) осіб
- танків – 11 808 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 287 (+9) од.
- артилерійських систем – 38 863 (+68) од.
- РСЗВ – 1 700 (+2) од.
- засоби ППО – 1 337 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 200 611 (+2 222) од.
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 85 569 (+217) од.
- спеціальна техніка – 4 100 (+0) од.
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297!! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня норм, арта та логістика просто супер.
БПЛА перевалили за 200 000! РСЗВ та спецтехніка закрили чергові сотні і відповідно 1700 та 4100.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 293 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.