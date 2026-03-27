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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 293 170 осіб (+1 000 за добу), 11 808 танків, 38 863 артсистем, 24 287 ББМ. ІНФОГРАФІКА

ЗСУ знищили 1 293 170 окупантів: втрати РФ на 27 березня

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 293 170 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 293 170 (+1 000) осіб
  • танків – 11 808 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 287 (+9) од.
  • артилерійських систем – 38 863 (+68) од.
  • РСЗВ – 1 700 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 337 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 200 611 (+2 222) од.
  • крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 85 569 (+217) од.
  • спеціальна техніка – 4 100 (+0) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті 133 боєзіткнення, найбільше штурмів РФ відбулося на Покровському напрямку, - Генштаб

Втрати росіяни за 26 березня

Автор: 

армія рф (21417) Генштаб ЗС (8585) ліквідація (4816) знищення (10463)
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Топ коментарі
+17
Рашка не бездонна, здохнуть всі окупанти
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27.03.2026 07:30 Відповісти
+17
Минув 4419 день москальсько-української війни.
297!! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня норм, арта та логістика просто супер.
БПЛА перевалили за 200 000! РСЗВ та спецтехніка закрили чергові сотні і відповідно 1700 та 4100.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 293 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
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27.03.2026 08:41 Відповісти
+15
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.03.2026 08:09 Відповісти

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