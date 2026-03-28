Стрілецькі бої у Гришиному: ворог намагається прорвати оборону, - 7 корпус ДШВ

У районі Гришиного та Родинського тривають стрілецькі бої. Сили оборони відбивають атаки та знищують артилерію противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Основні зусилля ворог спрямовує на просуванні у районах Гришиного та в напрямку Родинського, намагаючись діяти так званими "малими клешнями" та просуваючись флангами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, Сили оборони у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ відбивають щоденні атаки на Гришине.

"У центрі населеного пункту тривають стрілецькі бої, а українські підрозділи стримують противника та блокують його просування зі сходу селища. Одночасно ворог частіше намагається просуватися на захід, уникаючи прямого заходу в Гришине", - наголосили військові.

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Бої у Покровській агломерації

На північних околицях Покровська українські військові блокують спроби просування ворога та утримують визначені рубежі.

На напрямку Мирноград-Родинське підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ДШВ знищують та зупиняють противника у тісній координації з 1 корпусом НГУ "Азов".

"Фіксується зростання застосування КАБів та ударних БпЛА у всій Покровській агломерації. Противник активно використовує несприятливі погодні умови останніх днів для прикриття переміщень і накопичення сил", - йдеться у повідомленні.

Попри спроби ворога накопичити артилерію, зусилля Сил оборон спрямовані на послаблення вогневих можливостей противника. "Зокрема, за останні два дні 147-ма окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ знищили та пошкодили чотири ворожі гармати у районі Покровська та Мирнограда", - поінформували військові.

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