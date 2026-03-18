Силы обороны остановили вражеские штурмы с применением мототехники возле Покровска и Гришино, - ГВ "Схід". ВИДЕО
Россияне пытаются полностью захватить Покровск и Мирноград. Подразделения Сил обороны Украины удерживают закрепленные позиции на северных окраинах этих населенных пунктов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Противодействие вражеским штурмам
Как отмечается, Силы обороны Украины противодействуют намерениям врага, сдерживают вражеские штурмы.
В частности, с большими потерями для оккупантов нашими подразделениями были остановлены попытки врага осуществить штурмовые действия с помощью мототехники в районе Покровска и Гришино.
Ликвидация войск РФ
По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении ликвидировано 197 оккупантов и 70 - ранено; уничтожен танк, три боевые бронированные машины, 14 единиц автомобильного транспорта, антенна связи, единица специальной техники. Повреждены две боевые бронированные машины, девять единиц автомобильного транспорта.
Также осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокировка вражеской логистики, системно проводятся поисково-ударные действия.
Активно работают наши дронные подразделения, артиллерия и авиация. Наши воины наносят врагу значительные потери.
- В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются самыми большими - 716 захватчиков за минувшие сутки.
- Также уничтожено 1569 БПЛА различных типов, уничтожено и повреждено 123 единицы другого вооружения и техники. В частности, уничтожен танк, уничтожено и повреждено 8 единиц бронетехники, более 80 транспортных средств.
- Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 25 пунктов управления российских БПЛА.
