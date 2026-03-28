Ворог намагався просунутися у районі Васюківки та Федорівки Другої, - УВ "Схід"

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед неподалік Платонівки та в напрямку Рай-Олександрівки й Різниківки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Обстановка на Краматорському напрямку

Як зазначається, на Краматорському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в бік Маркового та Червоного.

"Ворог також намагався просунутись у районі населених пунктів Васюківка та Федорівка Друга. Наші підрозділи відбивають спроби окупантів покращити своє становище, блокують спроби інфільтрації малих піхотних груп, тримають визначені рубежі. Загарбники несуть значні втрати", - йдеться у повідомленні.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка, Софіївка.

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Ситуація у Покровсько-Мирноградській агломерації

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Фіксуються ознаки підготовки противника до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів. Ворог нарощує кількість авіаударів та застосування інших вогневих засобів.

"Росіяни намагаються повністю оволодіти Покровськом та Мирноградом. Підрозділи Сил оборони України утримують визначені позиції на північних околицях цих населених пунктів.

Сили оборони України протидіють намірам ворога, стримують ворожі штурми", - наголошують в УВ "Схід".

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє, Новопавлівка.

Нашими підрозділами здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії.

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Активно працюють дронові підрозділи, артилерія та авіація. Наші воїни завдають ворогу значних втрат.

Втрати військ РФ

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 463 загарбники за минулу добу.

Знищено 1530 БпЛА різних типів, знищено та уражено 135 одиниць іншого озброєння і техніки. Зокрема, пошкоджено 2 установки РСЗВ, знищено та пошкоджено 18 одиниць артилерійського озброєння, 35 одиниць автомобільного транспорту та 75 - спеціальної техніки.

Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 81 пункт управління російських БпЛА.