Війська РФ активізувалися у Покровсько-Мирноградській агломерації: намагаються просунутися у Гришиному та біля Родинського, - УВ "Схід"
У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Спостерігається активізація наступальних дій ворога на цьому напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".
Як зазначається, штурмові дії ведуться одразу на кількох напрямках у Покровській агломерації із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп.
Де ворог концентрує зусилля?
Основні зусилля ворог спрямовує на просуванні у районах Гришиного та в напрямку Родинського, намагається просуватися флангами.
Сили оборони відбивають чисельні атаки на Гришине. У центрі населеного пункту тривають стрілецькі бої, українські підрозділи стримують противника та блокують його просування зі сходу селища. Одночасно ворог також намагається просуватися на захід, уникаючи прямого заходу в Гришине", - йдеться у повідомленні.
Бої за Покровськ
На північних околицях Покровська українські військові блокують спроби просування ворога та утримують визначені рубежі.
На напрямку Мирноград-Родинське підрозділи Сил оборони України також знищують та зупиняють противника.
"Загалом, кількість ворожих штурмів На Покровському напрямку минулої доби суттєво зросла. Наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Червоний Лиман, Новопавлівка, Дачне та в сторону Гришиного, Шевченка, Філії", - додали в УВ "Схід".
Наші підрозділи здійснюють посилену аеророзвідку, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводять пошуково-ударні дії.
Втрати РФ
- Активно працюють дронові підрозділи, артилерія та авіація. Наші воїни завдають ворогу значних втрат.
- В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 477 загарбників за минулу добу.
- Знищено 1734 БпЛА різних типів, знищено та уражено 131 одиницю іншого озброєння і техніки.
- Зокрема, пошкоджено 4 танки, знищено та пошкоджено 12 одиниць артилерійського озброєння, 40 одиниць автомобільного транспорту та 72 - спеціальної техніки.
- Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 94 пункт управління російських БпЛА.
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