Війська РФ активізувалися у Покровсько-Мирноградській агломерації: намагаються просунутися у Гришиному та біля Родинського, - УВ "Схід"

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Спостерігається активізація наступальних дій ворога на цьому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Як зазначається, штурмові дії ведуться одразу на кількох напрямках у Покровській агломерації із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп.

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Де ворог концентрує зусилля?

Основні зусилля ворог спрямовує на просуванні у районах Гришиного та в напрямку Родинського, намагається просуватися флангами.

Сили оборони відбивають чисельні атаки на Гришине. У центрі населеного пункту тривають стрілецькі бої, українські підрозділи стримують противника та блокують його просування зі сходу селища. Одночасно ворог також намагається просуватися на захід, уникаючи прямого заходу в Гришине", - йдеться у повідомленні.

Бої за Покровськ

На північних околицях Покровська українські військові блокують спроби просування ворога та утримують визначені рубежі.

На напрямку Мирноград-Родинське підрозділи Сил оборони України також знищують та зупиняють противника.

"Загалом, кількість ворожих штурмів На Покровському напрямку минулої доби суттєво зросла. Наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Червоний Лиман, Новопавлівка, Дачне та в сторону Гришиного, Шевченка, Філії", - додали в УВ "Схід".

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Наші підрозділи здійснюють посилену аеророзвідку, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводять пошуково-ударні дії.

Втрати РФ

Активно працюють дронові підрозділи, артилерія та авіація. Наші воїни завдають ворогу значних втрат.

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 477 загарбників за минулу добу.

Знищено 1734 БпЛА різних типів, знищено та уражено 131 одиницю іншого озброєння і техніки.

Зокрема, пошкоджено 4 танки, знищено та пошкоджено 12 одиниць артилерійського озброєння, 40 одиниць автомобільного транспорту та 72 - спеціальної техніки.

Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 94 пункт управління російських БпЛА.

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