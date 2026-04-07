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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Минус 15 миллионов долларов: аэроразведка 23-й бригады НГУ "Хортиця" уничтожила российский "Панцирь-С" в глубоком тылу. ВИДЕО

Бойцы 23-й отдельной бригады охраны общественного порядка "Хортиця" Национальной гвардии Украины провели чрезвычайно успешную операцию по демилитаризации противника. В результате точного удара был уничтожен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вражескую технику удалось обнаружить и поразить в глубоком тылу противника благодаря профессиональной работе пилотов беспилотных систем.

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Ориентировочная стоимость одного комплекса "Панцирь-С" составляет около 15 миллионов долларов. Такие потери являются болезненным финансовым ударом для агрессора, ведь компенсировать их быстро в условиях санкций невозможно.

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армия РФ (23302) уничтожение (10221) Национальная гвардия (2383) ЗРК (290)
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Топ комментарии
+3
"у глибокому тилу"

это одна причина, вторая - "авось"
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07.04.2026 12:53 Ответить
+3
Насправді за цією тактикою стоїть кілька технічних і практичних причин, хоча з боку це й виглядає безглуздо: Радіус огляду та "мертві зони": Для ефективної роботи радару потрібен чистий горизонт. Дерева, пагорби або забудова створюють перешкоди для радіохвиль і "тіні", де низьколітні дрони чи ракети можуть пройти непоміченими. Чисте поле дає максимальний сектор обстрілу на 360 градусів. Кути піднесення гармат: "Панцир" має зенітні автомати. Якщо поставити комплекс впритул до високих дерев, він просто не зможе стріляти по низьких цілях, бо снаряди влучатимуть у гілки. Мобільність: У полі простіше швидко змінити позицію після пострілу. Посадка чи ліс можуть стати пасткою, де машина застрягне або не зможе швидко розвернутися.Специфіка цілей: Зараз їх основна задача - збивати дрони-камікадзе. Щоб встигнути зреагувати на швидкий об'єкт, радару потрібна "ідеальна картинка" без зайвих завад від листя чи рельєфу. Людський фактор: Банальна недбалість, погана розвідка або наказ "стати саме тут", бо за картою це найвища точка району.....
Попри те, що це покращує роботу радара, така розстановка звісно робить їх легкою здобиччю для артилерії та розвідувальних БПЛА.
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07.04.2026 15:34 Ответить
+2
Я одного не розумію - чого вони ставлять ці комплекси посеред поля? Без спроб маскування? Гілля дерев, що, створює "заслон" для радіолокації? Хто-небудь з "локаторщиків", пояснить?
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07.04.2026 12:46 Ответить

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