Новости Уничтожение российской техники
Минус 15 миллионов долларов: аэроразведка 23-й бригады НГУ "Хортиця" уничтожила российский "Панцирь-С" в глубоком тылу. ВИДЕО

Бойцы 23-й отдельной бригады охраны общественного порядка "Хортиця" Национальной гвардии Украины провели чрезвычайно успешную операцию по демилитаризации противника. В результате точного удара был уничтожен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вражескую технику удалось обнаружить и поразить в глубоком тылу противника благодаря профессиональной работе пилотов беспилотных систем.

Смотрите также: Воины 9-й бригады СБС вывели из строя вражеский ЗРК "Тор" на оккупированной территории. ВИДЕО

Ориентировочная стоимость одного комплекса "Панцирь-С" составляет около 15 миллионов долларов. Такие потери являются болезненным финансовым ударом для агрессора, ведь компенсировать их быстро в условиях санкций невозможно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны Lasar’s Group НГУ уничтожили РЭБ "Палантин" стоимостью $20 млн на Запорожском направлении. ВИДЕО

армия РФ (22389) уничтожение (9478) Национальная гвардия (2322) ЗРК (269)
Я одного не розумію - чого вони ставлять ці комплекси посеред поля? Без спроб маскування? Гілля дерев, що, створює "заслон" для радіолокації? Хто-небудь з "локаторщиків", пояснить?
07.04.2026 12:46 Ответить
"у глибокому тилу"

это одна причина, вторая - "авось"
07.04.2026 12:53 Ответить
Може тому, що ця штука крутить на всі боки баштою з РГК, якому гілки заважають?
07.04.2026 13:04 Ответить
Так ніхто ж не заважає поставить цей комплекс на галявині, чи у "просвіті" лісосмуги, поза межами гілок... Тоді в, горизонтальному профілі, силует проглядаться не буде, а а зверху його побачить, тоді, можна буде, лише в обмеженому радіусі...
07.04.2026 13:15 Ответить
Давайте не будемо підказувати, хай і далі ставлять як ось цей.
07.04.2026 13:16 Ответить
Пояснюю для "недоганяючих" "Скептиків"... Кацапам "похєр" на своє "бидло", а от гроші вони трохи, рахувать уміють... Це у них закладено історично - згадай вислів, який ще Потьомкіну приписують: "Салдат не жалеть! Бабы новых наражают... Лашадей жаль - взять негде...". (Тому, що "салдаты" були "задарма", а коней купувать треба було...).
А Бутусова не чіпай - статті не він пише...Цю, зокрема, написав Сергій Яковенко... Йому претензії і заявляй...
07.04.2026 13:03 Ответить
 
 