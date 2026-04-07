Минус 15 миллионов долларов: аэроразведка 23-й бригады НГУ "Хортиця" уничтожила российский "Панцирь-С" в глубоком тылу. ВИДЕО
Бойцы 23-й отдельной бригады охраны общественного порядка "Хортиця" Национальной гвардии Украины провели чрезвычайно успешную операцию по демилитаризации противника. В результате точного удара был уничтожен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вражескую технику удалось обнаружить и поразить в глубоком тылу противника благодаря профессиональной работе пилотов беспилотных систем.
Ориентировочная стоимость одного комплекса "Панцирь-С" составляет около 15 миллионов долларов. Такие потери являются болезненным финансовым ударом для агрессора, ведь компенсировать их быстро в условиях санкций невозможно.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Бутусова не чіпай - статті не він пише...Цю, зокрема, написав Сергій Яковенко... Йому претензії і заявляй...