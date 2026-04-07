Минус 15 миллионов долларов: аэроразведка 23-й бригады НГУ "Хортиця" уничтожила российский "Панцирь-С" в глубоком тылу. ВИДЕО

Бойцы 23-й отдельной бригады охраны общественного порядка "Хортиця" Национальной гвардии Украины провели чрезвычайно успешную операцию по демилитаризации противника. В результате точного удара был уничтожен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вражескую технику удалось обнаружить и поразить в глубоком тылу противника благодаря профессиональной работе пилотов беспилотных систем.

Смотрите также: Воины 9-й бригады СБС вывели из строя вражеский ЗРК "Тор" на оккупированной территории. ВИДЕО

Ориентировочная стоимость одного комплекса "Панцирь-С" составляет около 15 миллионов долларов. Такие потери являются болезненным финансовым ударом для агрессора, ведь компенсировать их быстро в условиях санкций невозможно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны Lasar’s Group НГУ уничтожили РЭБ "Палантин" стоимостью $20 млн на Запорожском направлении. ВИДЕО