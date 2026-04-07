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Пограничники подразделения "СТРИКС" разбили миномет и противотанковый ракетный комплекс "Фагот". ВИДЕО
Пограничники-операторы РУБпАК "СТРИКС" поразили ряд целей противника на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевых действий бойцы уничтожили технику, вооружение, дроны-"ждуны", а также склады с провизией оккупантов.
Среди пораженных целей:
- противотанковый ракетный комплекс "Фагот";
- электроскутер;
- мотоцикл;
- огневая позиция миномета;
- 2 полевых склада;
- 2 вражеских БПЛА в засаде.
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