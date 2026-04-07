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Пограничники подразделения "СТРИКС" разбили миномет и противотанковый ракетный комплекс "Фагот". ВИДЕО

Пограничники-операторы РУБпАК "СТРИКС" поразили ряд целей противника на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевых действий бойцы уничтожили технику, вооружение, дроны-"ждуны", а также склады с провизией оккупантов.

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Среди пораженных целей:

  • противотанковый ракетный комплекс "Фагот";
  • электроскутер;
  • мотоцикл;
  • огневая позиция миномета;
  • 2 полевых склада;
  • 2 вражеских БПЛА в засаде.

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армия РФ (23302) Госпогранслужба (7211) пограничники (1733) уничтожение (10221) дроны (7597)
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