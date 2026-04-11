Уничтожены два локомотива, обеспечивавшие военные перевозки армии РФ: боевая работа 422-го полка LUFTWAFFE. ВИДЕО
Операторы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE поразили и уничтожили два локомотива, использовавшиеся для военной логистики армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, техника обеспечивала перевозку грузов, в том числе и вывоз награбленного на территорию России.
Отмечается, что поражение локомотивов нанесло существенный удар по логистическим возможностям противника.
Видео опубликовано в соцсетях.
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