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Новости Видео Операторы дронов Удары по логистике РФ
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Уничтожены два локомотива, обеспечивавшие военные перевозки армии РФ: боевая работа 422-го полка LUFTWAFFE. ВИДЕО

Операторы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE поразили и уничтожили два локомотива, использовавшиеся для военной логистики армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, техника обеспечивала перевозку грузов, в том числе и вывоз награбленного на территорию России.

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Отмечается, что поражение локомотивов нанесло существенный удар по логистическим возможностям противника.

Видео опубликовано в соцсетях.

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