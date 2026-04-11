Знищено два локомотиви, що забезпечували військові перевезення армії РФ: бойова робота 422-го полку LUFTWAFFE. ВIДЕО
Оператори 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE уразили та знищили два локомотиви, які використовувалися для військової логістики армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, техніка забезпечувала перевезення вантажів, зокрема й вивезення награбованого на територію Росії.
Зазначається, що ураження локомотивів завдало суттєвого удару по логістичних можливостях противника.
Відео опубліковано у соцмережах.
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