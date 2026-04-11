Знищено два локомотиви, що забезпечували військові перевезення армії РФ: бойова робота 422-го полку LUFTWAFFE. ВIДЕО

Оператори 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE уразили та знищили два локомотиви, які використовувалися для військової логістики армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, техніка забезпечувала перевезення вантажів, зокрема й вивезення награбованого на територію Росії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що ураження локомотивів завдало суттєвого удару по логістичних можливостях противника.

Відео опубліковано у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ефективність на відстані 57 км: дрони ЗСУ знищують ворожу техніку у глибокому тилу. ВIДЕО

Дивіться також: Ворожий ЗРК "Тор-М1" збив два українські дрони, але був знищений третім. ВIДЕО