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Знищено два локомотиви, що забезпечували військові перевезення армії РФ: бойова робота 422-го полку LUFTWAFFE. ВIДЕО

Оператори 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE уразили та знищили два локомотиви, які використовувалися для військової логістики армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, техніка забезпечувала перевезення вантажів, зокрема й вивезення награбованого на територію Росії.

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Зазначається, що ураження локомотивів завдало суттєвого удару по логістичних можливостях противника.

Відео опубліковано у соцмережах.

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