Ефективність на відстані 57 км: дрони ЗСУ знищують ворожу техніку у глибокому тилу. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, зняте самими російськими окупантами, яке наочно демонструє результативність роботи українських підрозділів безпілотних систем у глибокому тилу противника. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На оприлюднених кадрах зафіксовано наслідки серії успішних ударів українських дронів по військових цілях загарбників на відстані 57 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

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"На цих кадрах від противника - ураження українськими дронами військових цілей ворога в глибокому тилу, за 57 км від лінії фронту. Буквально кожні сто метрів - палаюча або вигоріла техніка. "Демілітаризація" йде за планом", - зазначає у коментарі автор публікації.

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