Пілоти батальйону SIGNUM уразили БпЛА "Князь Віщий Олег", "Zala" і "Supercam" на Лиманщині. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади збили 9 російських безпілотників на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти уразили дороговартісні розвідувальні дрони противника.

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Серед знищених цілей:

4 БпЛА "Князь Віщий Олег";

2 БпЛА "Supercam";

3 БпЛА "Zala".

Зазначається, що жоден із ліквідованих розвідувальних дронів більше не передасть координати українських позицій противнику.

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