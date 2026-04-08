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Пілоти батальйону SIGNUM уразили БпЛА "Князь Віщий Олег", "Zala" і "Supercam" на Лиманщині. ВIДЕО
Оператори дронів батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади збили 9 російських безпілотників на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти уразили дороговартісні розвідувальні дрони противника.
Серед знищених цілей:
- 4 БпЛА "Князь Віщий Олег";
- 2 БпЛА "Supercam";
- 3 БпЛА "Zala".
Зазначається, що жоден із ліквідованих розвідувальних дронів більше не передасть координати українських позицій противнику.
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