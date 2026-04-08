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Новини Відео Знищення російських безпілотників Бойові дії на Лиманському напрямку Оператори дронів
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Пілоти батальйону SIGNUM уразили БпЛА "Князь Віщий Олег", "Zala" і "Supercam" на Лиманщині. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади збили 9 російських безпілотників на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти уразили дороговартісні розвідувальні дрони противника.

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Серед знищених цілей:

  • 4 БпЛА "Князь Віщий Олег";
  • 2 БпЛА "Supercam";
  • 3 БпЛА "Zala".

Зазначається, що жоден із ліквідованих розвідувальних дронів більше не передасть координати українських позицій противнику.

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Автор: 

армія рф (21528) знищення (10548) Донецька область (11503) 53 окрема механізована бригада (191) дрони (8700) Краматорський район (1345) Лиман (254)
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