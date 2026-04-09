Ворожий ЗРК "Тор-М1" збив два українські дрони, але був знищений третім. ВIДЕО
У мережі оприлюднено відеозапис успішного знищення одного з найнебезпечніших елементів протиповітряної оборони ворога - зенітно-ракетного комплексу "Тор-М1". Операцію провели пілоти 1-го окремого центру безпілотних систем Сил безпілотних систем (СБС). Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подія відбулася в районі населеного пункту Кальчинівка, що на Донеччині. На опублікованих кадрах зафіксовано справжню дуель між технікою окупантів та українськими безпілотниками.
Хронологія бою:
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Опір ворога: Російський екіпаж "Тора" помітив загрозу та намагався активно відбиватися. Зенітний комплекс встиг випустити ракети та знищити два українські дрони.
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Фатальний удар: Попри втрату перших апаратів, оператори СБС продовжували атаку. Третій безпілотник зумів перехитрити систему ППО загарбників та точно влучив у ціль.
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Результат: Після прямого влучання ворожий комплекс зазнав критичних ушкоджень і був виведений з ладу.
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