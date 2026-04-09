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Новини Відео Знищення російської техніки
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Ворожий ЗРК "Тор-М1" збив два українські дрони, але був знищений третім. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис успішного знищення одного з найнебезпечніших елементів протиповітряної оборони ворога - зенітно-ракетного комплексу "Тор-М1". Операцію провели пілоти 1-го окремого центру безпілотних систем Сил безпілотних систем (СБС). Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Подія відбулася в районі населеного пункту Кальчинівка, що на Донеччині. На опублікованих кадрах зафіксовано справжню дуель між технікою окупантів та українськими безпілотниками.

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Хронологія бою:

  • Опір ворога: Російський екіпаж "Тора" помітив загрозу та намагався активно відбиватися. Зенітний комплекс встиг випустити ракети та знищити два українські дрони.

  • Фатальний удар: Попри втрату перших апаратів, оператори СБС продовжували атаку. Третій безпілотник зумів перехитрити систему ППО загарбників та точно влучив у ціль.

  • Результат: Після прямого влучання ворожий комплекс зазнав критичних ушкоджень і був виведений з ладу.

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Автор: 

Донецька область (11507) ЗРК (295) Сили безпілотних систем (578) Маріупольський район (122) Кальчинівка (1)
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Топ коментарі
+22
Наші описували атаку на порт Виборга. Послали 15 "Лютих". Троє спрацювали "приманкою" - провели "розвідку боєм", для систем ППО. Решта 12 пішли двома групами. Перша - 7 штук, пішла "в лоб", на порт. Прорвався лише ОДИН, і розніс пункт управління системою ППО району. Решта прийняла на себе удар систем ППО, та змусила "розрядиться" їх пускові установки. А п'ятеро пішли "манівцями", вже по території самого порту. Трьох збили, а два розтовкли "свіжопобудований " криголам ФСБ, який планувався для льодової проводки танкерів, по Північному Льодовитому океану...
От така "математика"...
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09.04.2026 12:50 Відповісти
+13
математика війни на нашу користь
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09.04.2026 12:30 Відповісти
+6
Цей епізод ще раз підтверджує високу ефективність атаки саме узгодженими діями зграй ударних дронів в умовах активної протидії ворога. Подяка та повага тим, хто перемагає!
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09.04.2026 13:34 Відповісти

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