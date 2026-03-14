Уражено райони зосередження живої сили РФ, артилерію та об’єкти логістики на окупованій території, - Генштаб

У ніч на 13 березня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по живій силі РФ

Зокрема, як зазначається, уражено район зосередження живої сили противника у районі Новомиколаївки (ТОТ Запорізької обл.), а також артилерійську гармату на вогневій позиції поблизу Зеленого (ТОТ Донецької обл.).

Крім того, підтверджено ураження району зосередження живої сили противника у районі Шахтарська, а також складу матеріально-технічного забезпечення поблизу Бердянського на ТОТ Донеччини.

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Удар по ремонтному підрозділу та складу

Серед іншого уражено ремонтний підрозділ та склад матеріально-технічних засобів противника у районі Андріївки (ТОТ Запорізької обл.).

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, додатково підтверджено знищення п’яти одиниць техніки противника в результаті ураження 11 березня складу боєприпасів у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.).

"Системне ураження районів зосередження живої сили, артилерії та об’єктів військової логістики противника суттєво знижує його спроможності щодо ведення бойових дій і забезпечення військ", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про вибухи у Краснодарському краї, дрони вдарили по НПЗ та порту "Кавказ".

Згодом Генштаб підтвердив, що уражено Афіпський НПЗ та інфраструктуру порту "Кавказ".

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