Уражено райони зосередження живої сили РФ, артилерію та об’єкти логістики на окупованій території, - Генштаб
У ніч на 13 березня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах російського агресора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удари по живій силі РФ
- Зокрема, як зазначається, уражено район зосередження живої сили противника у районі Новомиколаївки (ТОТ Запорізької обл.), а також артилерійську гармату на вогневій позиції поблизу Зеленого (ТОТ Донецької обл.).
- Крім того, підтверджено ураження району зосередження живої сили противника у районі Шахтарська, а також складу матеріально-технічного забезпечення поблизу Бердянського на ТОТ Донеччини.
Удар по ремонтному підрозділу та складу
Серед іншого уражено ремонтний підрозділ та склад матеріально-технічних засобів противника у районі Андріївки (ТОТ Запорізької обл.).
Масштаби завданих збитків уточнюються.
Крім того, додатково підтверджено знищення п’яти одиниць техніки противника в результаті ураження 11 березня складу боєприпасів у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.).
"Системне ураження районів зосередження живої сили, артилерії та об’єктів військової логістики противника суттєво знижує його спроможності щодо ведення бойових дій і забезпечення військ", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про вибухи у Краснодарському краї, дрони вдарили по НПЗ та порту "Кавказ".
- Згодом Генштаб підтвердив, що уражено Афіпський НПЗ та інфраструктуру порту "Кавказ".
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