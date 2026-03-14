Поражены районы сосредоточения живой силы РФ, артиллерия и объекты логистики на оккупированной территории, - Генштаб

В ночь на 13 марта 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российского агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по живой силе РФ

В частности, как отмечается, поражен район сосредоточения живой силы противника в районе Новониколаевки (ВОТ Запорожской обл.), а также артиллерийская пушка на огневой позиции вблизи Зеленого (ВОТ Донецкой обл.).

Кроме того, подтверждено поражение района сосредоточения живой силы противника в районе Шахтерска, а также склада материально-технического обеспечения вблизи Бердянского на ВОТ Донецкой области.

Удар по ремонтному подразделению и складу

Среди прочего поражены ремонтное подразделение и склад материально-технических средств противника в районе Андреевки (ВОТ Запорожской обл.).

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, дополнительно подтверждено уничтожение пяти единиц техники противника в результате поражения 11 марта склада боеприпасов в районе Широкой Балки (ВОТ Донецкой обл.).

"Системное поражение районов сосредоточения живой силы, артиллерии и объектов военной логистики противника существенно снижает его способности по ведению боевых действий и обеспечению войск", — отмечают в Генштабе.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о взрывах в Краснодарском крае, дроны нанесли удары по НПЗ и порту "Кавказ".

Впоследствии Генштаб подтвердил, что были поражены Афипский НПЗ и инфраструктура порта "Кавказ".

