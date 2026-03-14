РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7999 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
458 0

Поражены районы сосредоточения живой силы РФ, артиллерия и объекты логистики на оккупированной территории, - Генштаб

Удары по живой силе РФ

В ночь на 13 марта 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российского агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары по живой силе РФ

  • В частности, как отмечается, поражен район сосредоточения живой силы противника в районе Новониколаевки (ВОТ Запорожской обл.), а также артиллерийская пушка на огневой позиции вблизи Зеленого (ВОТ Донецкой обл.).
  • Кроме того, подтверждено поражение района сосредоточения живой силы противника в районе Шахтерска, а также склада материально-технического обеспечения вблизи Бердянского на ВОТ Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражена установка "Искандер", РЛС "Небо-У" и С-300, а также ряд командно-наблюдательных пунктов РФ, - Генштаб

Удар по ремонтному подразделению и складу

Среди прочего поражены ремонтное подразделение и склад материально-технических средств противника в районе Андреевки (ВОТ Запорожской обл.).

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, дополнительно подтверждено уничтожение пяти единиц техники противника в результате поражения 11 марта склада боеприпасов в районе Широкой Балки (ВОТ Донецкой обл.).

"Системное поражение районов сосредоточения живой силы, артиллерии и объектов военной логистики противника существенно снижает его способности по ведению боевых действий и обеспечению войск", — отмечают в Генштабе.

Что предшествовало?

Смотрите также: Снайпер "Gray Area Group" расстрелял штурмовую группу оккупантов с дистанции почти 500 метров. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (5381) Запорожская область (2255) Донецкая область (5764) Волновахский район (347) Горловский район (7) Краматорский район (1033) Мариупольский район (77) Пологовский район (356) Шахтерск (1) Бердянское (2) Зеленое (2) Новомлыновка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 