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Пілоти СБС уразили російських операторів "Гербер" безпосередньо під час запуску БпЛА. ВIДЕО

Пілоти 1-го окремого центру Сил безпілотних систем під час бойової роботи завдали удару по російських операторах БпЛА "Гербера".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження пілотами Сил оборони відбулося безпосередньо під час запусків дронів.

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Зазначається, що мідлстрайк-дрони також знищили мобільні пускові установки противника, розміщені на пікапах.

Кадри опубліковані у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21513) знищення (10534) дрони (8682) Сили безпілотних систем (570)
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Топ коментарі
+9
ДЯКУЄМО💙💛ВИ КРАЩІ👍
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06.04.2026 20:28 Відповісти
+5
СБС України-черговий респект...
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06.04.2026 20:36 Відповісти
+4
👍🧡🧡🧡
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06.04.2026 20:25 Відповісти

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