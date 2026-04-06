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Пілоти СБС уразили російських операторів "Гербер" безпосередньо під час запуску БпЛА. ВIДЕО
Пілоти 1-го окремого центру Сил безпілотних систем під час бойової роботи завдали удару по російських операторах БпЛА "Гербера".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження пілотами Сил оборони відбулося безпосередньо під час запусків дронів.
Зазначається, що мідлстрайк-дрони також знищили мобільні пускові установки противника, розміщені на пікапах.
Кадри опубліковані у соцмережах.
Топ коментарі
+9 Marik Ded
показати весь коментар06.04.2026 20:28 Відповісти Посилання
+5 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.04.2026 20:36 Відповісти Посилання
+4 Az AZLK
показати весь коментар06.04.2026 20:25 Відповісти Посилання
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