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Пилоты СБС поразили российских операторов "гербер" непосредственно во время запуска БПЛА. ВИДЕО

Пилоты 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем в ходе боевых действий нанесли удар по российским операторам БПЛА "Гербера".

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение пилотами Сил обороны произошло непосредственно во время запусков дронов.

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Отмечается, что мидлстрайк-дроны также уничтожили мобильные пусковые установки противника, размещенные на пикапах.

Кадры опубликованы в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (23293) уничтожение (10215) дроны (7588) Силы беспилотных систем (562)
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Топ комментарии
+9
ДЯКУЄМО💙💛ВИ КРАЩІ👍
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06.04.2026 20:28 Ответить
+5
СБС України-черговий респект...
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06.04.2026 20:36 Ответить
+4
👍🧡🧡🧡
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06.04.2026 20:25 Ответить

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