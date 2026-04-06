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Пилоты СБС поразили российских операторов "гербер" непосредственно во время запуска БПЛА. ВИДЕО
Пилоты 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем в ходе боевых действий нанесли удар по российским операторам БПЛА "Гербера".
Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение пилотами Сил обороны произошло непосредственно во время запусков дронов.
Отмечается, что мидлстрайк-дроны также уничтожили мобильные пусковые установки противника, размещенные на пикапах.
Кадры опубликованы в соцсетях.
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+9 Marik Ded
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