Минус 14 рашистов в "плащах-невидимках": боевая работа дронарей 63-й ОМБр. ВИДЕО

Операторы дронов 63-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса уничтожили живую силу противника в антидроновых плащах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российская пехота пыталась замаскироваться такими "плащами-невидимками" на одном из участков фронта, однако украинские пилоты обнаружили врага с помощью тепловизионных дронов.

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В результате неудачной ночной маскировки было ликвидировано 14 оккупантов.

Кадрами боевых действий воины поделились в своем Telegram-канале.

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