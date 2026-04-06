Минус 14 рашистов в "плащах-невидимках": боевая работа дронарей 63-й ОМБр. ВИДЕО
Операторы дронов 63-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса уничтожили живую силу противника в антидроновых плащах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российская пехота пыталась замаскироваться такими "плащами-невидимками" на одном из участков фронта, однако украинские пилоты обнаружили врага с помощью тепловизионных дронов.
В результате неудачной ночной маскировки было ликвидировано 14 оккупантов.
Кадрами боевых действий воины поделились в своем Telegram-канале.
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