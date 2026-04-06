Мінус 14 рашистів у "плащах-неведимках": бойова робота дронарів 63-ї ОМБр. ВIДЕО
Оператори дронів 63-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу ліквідували живу силу противника у антидронових плащах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російська піхота намагалася замаскуватися такими "плащами-неведимками" на одній з ділянок фронту, однак українські пілоти виявили ворога за допомогою тепловізійних дронів.
У результаті невдалого нічного маскування було ліквідовано 14 окупантів.
Кадрами бойової роботи воїни поділилися у своєму телеграм-каналі.
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