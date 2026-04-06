Оккупанты сдались в плен бойцам 3-й бригады, но были ликвидированы дронами своих же соратников. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады показали видео из Харьковской области, на котором запечатлены действия российских военных по отношению к своим соратникам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после ударов украинских дронов по позициям противника двое оккупантов пытались сбежать и скрывались в поле.
За их передвижениями следили операторы FPV-группы Crazy Cats, а также экипажи "Кристалл" и Jinn.
Во время дождя оккупанты спрятались в дренажной трубе, где находились около двух часов. После сброса грузов с беспилотников они подали сигнал о намерении сдаться.
Отмечается, что украинский дрон с громкоговорителем предложил им воду и еду, после чего они начали двигаться в указанном направлении.
Однако операторы российских БПЛА атаковали своих же военных: сначала FPV-дроном был убит один из них, а второй уничтожен сбросом после того, как он пытался спрятаться в посадке.
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