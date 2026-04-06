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Новости Видео Пленные оккупанты Уничтожение огневых позиций окупантов Операторы дронов
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Оккупанты сдались в плен бойцам 3-й бригады, но были ликвидированы дронами своих же соратников. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады показали видео из Харьковской области, на котором запечатлены действия российских военных по отношению к своим соратникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после ударов украинских дронов по позициям противника двое оккупантов пытались сбежать и скрывались в поле.

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За их передвижениями следили операторы FPV-группы Crazy Cats, а также экипажи "Кристалл" и Jinn.

Во время дождя оккупанты спрятались в дренажной трубе, где находились около двух часов. После сброса грузов с беспилотников они подали сигнал о намерении сдаться.

Отмечается, что украинский дрон с громкоговорителем предложил им воду и еду, после чего они начали двигаться в указанном направлении.

Однако операторы российских БПЛА атаковали своих же военных: сначала FPV-дроном был убит один из них, а второй уничтожен сбросом после того, как он пытался спрятаться в посадке.

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армия РФ (23293) уничтожение (10215) пленные (2322) ВСУ (7956) дроны (7588) Харьковская область (2917)
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Топ комментарии
+15
Цікава ситуація. Раніше ззаду сиділи в "загрядотрядах" веселі кадирівці, відстрілювали кацапню і паралельно знімали тік-ток та смажили шашлики. Тепер ще додались підрозділи кацапських дронарів які знищують спереду тих хто "хоче жити". Це просто "джек пот!" - економимо на полонених. Виходить що у пересічного "асвабадітєля" нуль шансів на виживання - підеш назад - ззаду вбють свої. Залишишся посередині - вбємо ми. Підеш вперед здаватися - вбють свої, наступати - вбємо ми. Сподіваюсь кацапи масштабують цей процес до логічного кінця. Стяг їм в руки, гімн у вуха, пляшку в дупу і вибухівкою "в гівно". Виходить що половину кацапських "штурмовиків" знищують самі кацапи.
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06.04.2026 19:01 Ответить
+11
Кіберполіцайні заградотряди ??
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06.04.2026 18:40 Ответить
+11
Сваих нє брасаєм, а уничтожаєм, тільки мало.
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06.04.2026 18:55 Ответить

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