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Боец Сил обороны на Киевщине сбил российский "шахед" из пулемета M2 Browning. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых во время одной из российских атак украинские военные сбивают вражеский "шахед" из крупнокалиберного пулемета M2 Browning в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, цель была уничтожена в воздухе в результате прицельного огня бойца Сил обороны.

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Подробности о пулемете M2 Browning

Калибр крупнокалиберного пулемета Browning M2 составляет 12,7 мм. Это оружие демонстрирует эффективность против пехоты, транспорта без брони и с легкой броней, лодок, а также может применяться для поражения воздушных целей на низкой высоте.

Прицельная дальность стрельбы достигает 2 км. Вес пулемета составляет около 38 кг, а с треногой - почти 60 кг. Существует несколько модификаций Browning M2, от которых зависит его скорострельность.

Отмечается, что украинские военные используют этот пулемет не только как отдельную боевую единицу, но и как боевой модуль. В частности, Browning M2 устанавливают на бронетранспортеры, в том числе британский FV103 Spartan.

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Топ комментарии
+17
Дякую тобі, воїне. Може, і моє життя врятував.
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06.04.2026 16:56 Ответить
+8
Незрозуміло як цілився, коли все трусилося і ходило ходуном, але попав. Респект
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06.04.2026 16:56 Ответить
+7
Дякую, пан пулеметчик!
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06.04.2026 16:56 Ответить

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