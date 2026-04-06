Боец Сил обороны на Киевщине сбил российский "шахед" из пулемета M2 Browning. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых во время одной из российских атак украинские военные сбивают вражеский "шахед" из крупнокалиберного пулемета M2 Browning в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, цель была уничтожена в воздухе в результате прицельного огня бойца Сил обороны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности о пулемете M2 Browning

Калибр крупнокалиберного пулемета Browning M2 составляет 12,7 мм. Это оружие демонстрирует эффективность против пехоты, транспорта без брони и с легкой броней, лодок, а также может применяться для поражения воздушных целей на низкой высоте.

Прицельная дальность стрельбы достигает 2 км. Вес пулемета составляет около 38 кг, а с треногой - почти 60 кг. Существует несколько модификаций Browning M2, от которых зависит его скорострельность.

Отмечается, что украинские военные используют этот пулемет не только как отдельную боевую единицу, но и как боевой модуль. В частности, Browning M2 устанавливают на бронетранспортеры, в том числе британский FV103 Spartan.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Покровском направлении бойцы батальона BLACK SKY ликвидировали дронами 16 оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также: Пилоты 5-й ОШБр сбили 6 разведывательных и ударных российских БПЛА. ВИДЕО