Боєць Сил оборони на Київщині збив російський "Шахед" з кулемета M2 Browning. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких під час однієї з російських атак українські військові збивають ворожий "Шахед" з великокаліберного кулемета M2 Browning у Київській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ціль було знищено у повітрі внаслідок прицільного вогню бійця Сил оборони.

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Деталі про кулемет M2 Browning

Калібр великокаліберного кулемета Browning M2 становить 12,7 мм. Ця зброя демонструє ефективність проти піхоти, транспорту без броні та з легкою бронею, човнів, а також може застосовуватися для ураження повітряних цілей на низькій висоті.

Прицільна дальність стрільби сягає до 2 км. Вага кулемета становить близько 38 кг, а з триногою - майже 60 кг. Існує кілька модифікацій Browning M2, від яких залежить його швидкострільність.

Зазначається, що українські військові використовують цей кулемет не лише як окрему бойову одиницю, а й як бойовий модуль. Зокрема Browning M2 встановлюють на бронетранспортери, зокрема британський FV103 Spartan.

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