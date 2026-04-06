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Новини Відео Полонені окупанти Знищення вогневих позицій окупантів Оператори дронів
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Окупанти здалися в полон бійцям 3-ї бригади, але були ліквідовані дронами своїх же поплічників. ВIДЕО

Бійці 3-ї окремої важкої механізованої бригади показали історію з Харківщини, яка демонструє дії російських військових щодо власних поплічників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після ударів українських дронів по позиціях противника двоє окупантів намагалися втекти та переховувалися в полі.

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За їхніми переміщеннями стежили оператори FPV-групи Crazy Cats, а також екіпажі "Кристал" і Jinn.

Під час дощу окупанти сховалися в дренажній трубі, де перебували близько двох годин. Після скидів з безпілотників вони подали сигнал про намір здатися.

Зазначається, що український дрон із гучномовцем запропонував їм воду та їжу, після чого вони почали рухатися у вказаному напрямку.

Однак оператори російських БпЛА атакували своїх же військових: спочатку FPV-дроном було вбито одного з них, а другого знищено скидом після того, як він намагався сховатися в посадці.

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Автор: 

армія рф (21513) знищення (10534) полонені (2440) ЗСУ (8966) дрони (8682) Харківська область (2977)
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Топ коментарі
+15
Цікава ситуація. Раніше ззаду сиділи в "загрядотрядах" веселі кадирівці, відстрілювали кацапню і паралельно знімали тік-ток та смажили шашлики. Тепер ще додались підрозділи кацапських дронарів які знищують спереду тих хто "хоче жити". Це просто "джек пот!" - економимо на полонених. Виходить що у пересічного "асвабадітєля" нуль шансів на виживання - підеш назад - ззаду вбють свої. Залишишся посередині - вбємо ми. Підеш вперед здаватися - вбють свої, наступати - вбємо ми. Сподіваюсь кацапи масштабують цей процес до логічного кінця. Стяг їм в руки, гімн у вуха, пляшку в дупу і вибухівкою "в гівно". Виходить що половину кацапських "штурмовиків" знищують самі кацапи.
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06.04.2026 19:01 Відповісти
+11
Кіберполіцайні заградотряди ??
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06.04.2026 18:40 Відповісти
+11
Сваих нє брасаєм, а уничтожаєм, тільки мало.
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06.04.2026 18:55 Відповісти

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