Окупанти здалися в полон бійцям 3-ї бригади, але були ліквідовані дронами своїх же поплічників. ВIДЕО

Бійці 3-ї окремої важкої механізованої бригади показали історію з Харківщини, яка демонструє дії російських військових щодо власних поплічників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після ударів українських дронів по позиціях противника двоє окупантів намагалися втекти та переховувалися в полі.

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За їхніми переміщеннями стежили оператори FPV-групи Crazy Cats, а також екіпажі "Кристал" і Jinn.

Під час дощу окупанти сховалися в дренажній трубі, де перебували близько двох годин. Після скидів з безпілотників вони подали сигнал про намір здатися.

Зазначається, що український дрон із гучномовцем запропонував їм воду та їжу, після чого вони почали рухатися у вказаному напрямку.

Однак оператори російських БпЛА атакували своїх же військових: спочатку FPV-дроном було вбито одного з них, а другого знищено скидом після того, як він намагався сховатися в посадці.

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