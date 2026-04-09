У березні на 29% зріс показник загальних втрат РФ завдяки українським підрозділам БпС, - Сирський

Безпілотні сили є одним із ключових факторів переваги Сил оборони. Саме вони наразі завдають найбільш масового та ефективного ураження по ворогу.

Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами головкома, Сили оборони утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ.

"Уже чотири місяці поспіль, починаючи з грудня 2025-го, наші підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу противника, ніж він рекрутує до своїх лав.



Під час наради з питань розвитку безпілотних систем підсумували та проаналізували результати березня", - зазначив він.

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Втрати ворога

У березні порівняно з лютим зріс на 29% показник загальних втрат особового складу ворога, завданих підрозділами безпілотних систем.

"У середньому за добу підрозділи безпілотних сил вже виконують більше 11 тис. бойових завдань. При цьому за результатами березня уражено на 50% більше верифікованих цілей у порівнянні зі статистикою лютого. Це понад 150 тисяч", - пояснив головком.

Також він відзначив зростання ефективності засобів Middle Strike.

"Майже 350 ударів на оперативну глибину (30-120 км). Уражено 143 об’єкти логістики та склади противника, 52 пункти управління російської армії, 20 об’єктів нафтової й енергетичної галузі ворога та багато іншого. Це комплексний результат роботи вітчизняних виробників безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), зростання майстерності операторів та ухвалених нами організаційних рішень.



Наші наземні роботизовані комплекси в березні також збільшили кількість виконаних завдань більше ніж на 50%порівняно з лютим", - додав він.

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Ворог не стоїть на місці

Дані розвідки свідчать, що станом на початок квітня окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем (БпС) до 101 тис. військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести до 165,5 тис.

"Тому ми не маємо права зупинятися у цьому вирішальному протистоянні.



Триває подальша розбудова підрозділів безпілотних систем у різних родах та видах військ (сил) ЗСУ. Під час наради заслухав доповіді, зокрема, щодо стану набуття спроможностей підрозділів БпС у Сухопутних військах та Силах територіальної оборони, а також щодо застосування морських безекіпажних катерів.



Особливо цінною частиною таких нарад є обмін досвідом представників бойових бригад та батальйонів. Цього разу варто відзначити комплексну роботу 414 окремої бригади безпілотних систем (обрбпс) "Птахи Мадяра" щодо виявлення і знищення злітно-посадкових майданчиків ворожих БпЛА.

Промовиста цифра: позицій пілотів противника у березні подавлено на 26% більше, ніж у лютому", - зазначив Сирський.

Так, за підсумками наради було визначено завдання щодо розвитку безпілотних систем України.

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