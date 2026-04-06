Зеленський заслухав доповідь Сирського та Гнатова: ситуація на фронті та далекобійні удари ЗСУ
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова щодо ситуації на фронті.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Бої на передовій
"Перше: обговорили перспективи на Олександрівському та Покровському напрямках. Саме там наразі сконцентровані найбільші зусилля російської армії, а відповідно – наша протидія. Вдячний усім нашим підрозділам за відчутні результати в ураженні окупантів", - зазначив президент.
Удари
"Друге: була доповідь щодо наших дипстрайків та відповідних пріоритетів. Українські далекобійні санкції реально забезпечують скорочення російських доходів, передусім нафтових. Це відчувається й на північно-східному, і на південно-східному напрямках активних далекобійних дій", - розповів Зеленський.
Подальші кроки
За словами глави держави, важливо, щоб сильні українські позиції на фронті та в далекобійності працювали й на посилення наших позицій у дипломатії та в різнопланових відносинах із партнерами.
"Саме так це й відбувається. Україна захищає себе та демонструє здатність посилювати безпеку інших. Слава Україні!" - підсумував він.
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