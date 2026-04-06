Зеленский заслушал доклад Сырского и Гнатова: ситуация на фронте и дальнобойные удары ВСУ
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова о ситуации на фронте.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Бои на передовой
"Во-первых: обсудили перспективы на Александровском и Покровском направлениях. Именно там сейчас сосредоточены наибольшие усилия российской армии, а соответственно – и наше противодействие. Благодарен всем нашим подразделениям за ощутимые результаты в нанесении ударов по оккупантам", – отметил президент.
Удары
"Второе: был доклад о наших дипломатических ударах и соответствующих приоритетах. Украинские санкции реально обеспечивают сокращение российских доходов, прежде всего нефтяных. Это ощущается и на северо-восточном, и на юго-восточном направлениях активных дипломатических действий", - рассказал Зеленский.
Дальнейшие шаги
По словам главы государства, важно, чтобы сильные украинские позиции на фронте и в дальнобойности работали и на укрепление наших позиций в дипломатии и в разноплановых отношениях с партнерами.
"Именно так это и происходит. Украина защищает себя и демонстрирует способность укреплять безопасность других. Слава Украине!" — подытожил он.
якого такого гнатова?
отого, що з арахламідією та чєбуреком капітуляцію обговорюють у флорідах?
а що, сирський доповів стерненку з приводу скелі?