Зеленский заслушал доклад Сырского и Гнатова: ситуация на фронте и дальнобойные удары ВСУ

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова о ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Бои на передовой

"Во-первых: обсудили перспективы на Александровском и Покровском направлениях. Именно там сейчас сосредоточены наибольшие усилия российской армии, а соответственно – и наше противодействие. Благодарен всем нашим подразделениям за ощутимые результаты в нанесении ударов по оккупантам", – отметил президент.

Удары

"Второе: был доклад о наших дипломатических ударах и соответствующих приоритетах. Украинские санкции реально обеспечивают сокращение российских доходов, прежде всего нефтяных. Это ощущается и на северо-восточном, и на юго-восточном направлениях активных дипломатических действий", - рассказал Зеленский.

Дальнейшие шаги

По словам главы государства, важно, чтобы сильные украинские позиции на фронте и в дальнобойности работали и на укрепление наших позиций в дипломатии и в разноплановых отношениях с партнерами.

"Именно так это и происходит. Украина защищает себя и демонстрирует способность укреплять безопасность других. Слава Украине!" — подытожил он.

