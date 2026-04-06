Зеленский заслушал доклад Сырского и Гнатова: ситуация на фронте и дальнобойные удары ВСУ

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова о ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Бои на передовой

"Во-первых: обсудили перспективы на Александровском и Покровском направлениях. Именно там сейчас сосредоточены наибольшие усилия российской армии, а соответственно – и наше противодействие. Благодарен всем нашим подразделениям за ощутимые результаты в нанесении ударов по оккупантам", – отметил президент.

Удары

"Второе: был доклад о наших дипломатических ударах и соответствующих приоритетах. Украинские санкции реально обеспечивают сокращение российских доходов, прежде всего нефтяных. Это ощущается и на северо-восточном, и на юго-восточном направлениях активных дипломатических действий", - рассказал Зеленский.

Дальнейшие шаги

По словам главы государства, важно, чтобы сильные украинские позиции на фронте и в дальнобойности работали и на укрепление наших позиций в дипломатии и в разноплановых отношениях с партнерами.

"Именно так это и происходит. Украина защищает себя и демонстрирует способность укреплять безопасность других. Слава Украине!" — подытожил он.

Зеленский Владимир (23872) боевые действия (5819) Александр Сырский (865) Андрей Гнатов (41)
Піськограй Наполеончик Боневтік заслухав свого маршала Чаво Изволите.
06.04.2026 16:56 Ответить
Доповідаю голосом, Сирський знімає досвідчених комбригів та комкорів бо не витримує професійної дискусії з військовими командирами через власну слабкість як полководця. Замість досвідчених командирів та командуючих Сирський ставить молодих та на все готових але непрофесійних командирів, що наносить ЗСУ катастрофічної шкоди через неякісне бойове управління ЗСУ. Сирський себе вже вичерпав як професіонал, він гальмує нашу перемогу!
06.04.2026 17:07 Ответить
Янелох, предложи им вдарить по Оману.
06.04.2026 16:58 Ответить
ххммм.....
якого такого гнатова?
отого, що з арахламідією та чєбуреком капітуляцію обговорюють у флорідах?

а що, сирський доповів стерненку з приводу скелі?
06.04.2026 16:58 Ответить
Зе-слухач ще той.
06.04.2026 16:59 Ответить
мало того що воно найвеличніший ВОШдь, так воно ще й потужний стратєХ ... Схід та захід сонця бачили? То все його робота...
06.04.2026 17:03 Ответить
От того, шо Зегевара, шо то там заслушал, ничего не изменится. Все збс.
06.04.2026 17:03 Ответить
А толку з цього?
06.04.2026 17:10 Ответить
 
 