В Дамаске состоялась трехсторонняя встреча представителей Украины, Сирии и Турции, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Дамаске, помимо встречи президента Владимира Зеленского с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, состоялись переговоры с участием украинской и сирийской делегаций, а также трехсторонняя встреча представителей Украины, Сирии и Турции.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Детали встреч

"Строим новые отношения, новые возможности и расширяем работу ради безопасности. Успели обсудить все: от вопросов безопасности и обороны и ситуации в регионе через все события вокруг Ирана до энергетического и инфраструктурного сотрудничества между нашими странами. Продолжим работу также по продовольственной безопасности", — рассказал глава государства.

Также стороны "подробно говорили и о том, как преодолеть последствия войны, а также о переговорном процессе по поводу войны России против нашего государства и народа".

"Благодарю всех сирийцев, которые приветствовали нас сегодня. Украина одной из первых поддержала новую Сирию после падения режима Асада. Готовы и в дальнейшем поддерживать стабильность и развитие. Будем работать еще больше вместе, чтобы наши народы, наши страны были сильнее и чтобы наши экономики тоже могли стать сильнее", — подчеркнул Зеленский.

Визит Зеленского в Сирию

Напомним, что в воскресенье, 5 апреля, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Сирии – Дамаск.

Президент Владимир Зеленский в Дамаске провел встречу с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа. Лидеры обсудили ряд вопросов, в частности, российско-украинскую войну и роль Украины как поставщика продовольствия.

