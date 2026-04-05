Новости Визит Зеленского в Сирию
3 171 19

В Дамаске состоялась трехсторонняя встреча представителей Украины, Сирии и Турции, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Дамаске, помимо встречи президента Владимира Зеленского с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, состоялись переговоры с участием украинской и сирийской делегаций, а также трехсторонняя встреча представителей Украины, Сирии и Турции.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Детали встреч 

"Строим новые отношения, новые возможности и расширяем работу ради безопасности. Успели обсудить все: от вопросов безопасности и обороны и ситуации в регионе через все события вокруг Ирана до энергетического и инфраструктурного сотрудничества между нашими странами. Продолжим работу также по продовольственной безопасности", — рассказал глава государства.

Зеленский подвел итоги трехсторонней встречи в Дамаске
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Также стороны "подробно говорили и о том, как преодолеть последствия войны, а также о переговорном процессе по поводу войны России против нашего государства и народа".

Зеленский подвел итоги трехсторонней встречи в Дамаске
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

"Благодарю всех сирийцев, которые приветствовали нас сегодня. Украина одной из первых поддержала новую Сирию после падения режима Асада. Готовы и в дальнейшем поддерживать стабильность и развитие. Будем работать еще больше вместе, чтобы наши народы, наши страны были сильнее и чтобы наши экономики тоже могли стать сильнее", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский подвел итоги трехсторонней встречи в Дамаске
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Зеленский подвел итоги трехсторонней встречи в Дамаске
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Визит Зеленского в Сирию

  • Напомним, что в воскресенье, 5 апреля, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Сирии – Дамаск.
  • Президент Владимир Зеленский в Дамаске провел встречу с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа. Лидеры обсудили ряд вопросов, в частности, российско-украинскую войну и роль Украины как поставщика продовольствия.

підписав безпекову угоду. Це вже почався четвертий десяток потужних угод
05.04.2026 22:38 Ответить
Чого цей босяк поперся в Сірію ?
05.04.2026 22:28 Ответить
Це його робота
05.04.2026 22:37 Ответить
Чого цей босяк поперся в Сірію ?
05.04.2026 22:28 Ответить
Це його робота
05.04.2026 22:37 Ответить
підписав безпекову угоду. Це вже почався четвертий десяток потужних угод
05.04.2026 22:38 Ответить
просуває торгівлю збіжжям при посередництві фідана.
Сподіваюсь, зброю аль джулані продавати не будемо.
05.04.2026 22:38 Ответить
Тоді це зробе росія
05.04.2026 22:51 Ответить
у вас була лєтаргія? з якого переляку росія їм буде продавати зброю? буде продавати тому, хто їх вигнав з військових баз?
05.04.2026 23:51 Ответить
Ви не слідкуєте за подіями. Росія ще не пішла повністю з баз в Сирії, а лиш частково. Це означає, що є теми для торгу
06.04.2026 10:12 Ответить
процес іде. Взимку кацапи покинули базу у Камишли. Через рік заберуться і з Хмейміма і Тартуса.
З іздихаючим шакалом не торгуються.
06.04.2026 10:23 Ответить
Торг йде за голову Башара Асада
06.04.2026 15:23 Ответить
Черговий шапіто піар тур
06.04.2026 11:56 Ответить
На фоні президента Сирії Зеленський виглядає як безхатченко.
Лєприкон хрипатий!
05.04.2026 22:48 Ответить
Постійний іспанський сором...
05.04.2026 23:05 Ответить
Кто из них бывший полевой командир игиловец не сразу и поймёшь так с виду
05.04.2026 23:11 Ответить
А Зеля все катается на шару
06.04.2026 00:28 Ответить
Скумбрію вигулює
06.04.2026 06:27 Ответить
текст не читаю. Вже не цiкаво. Дивлюся на шкари лiдора. Веселi, президентськi ))
06.04.2026 10:40 Ответить
 
 