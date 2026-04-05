Зеленский встретился с президентом Сирии аш-Шараа: обсудили укрепление продовольственной безопасности на Ближнем Востоке. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел в Дамаске встречу с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа. Лидеры обсудили ряд вопросов, в частности, российско-украинскую войну и роль Украины как поставщика продовольствия.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть интерес к обмену военным и опытом в сфере безопастности

"Договорились работать вместе, чтобы обеспечить больше безопасности и возможностей для развития нашим обществам. Обсудили ситуацию в регионе и перспективы ее изменения к лучшему. Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным и опытом в сфере безопастности. Благодарю за слова уважения к нашим людям", - сказал Зеленский.

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Поставки продовольствия

Кроме того, президенты затронули роль Украины как надежного поставщика продовольственной продукции и обсудили совместные возможности укрепления продовольственной безопасности во всем регионе.

"Мы очень хорошо понимаем, с какими энергетическими и инфраструктурными вызовами сталкивается Сирия сейчас. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались", - подчеркнул украинский лидер.

Напомним, что в воскресенье, 5 апреля, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Сирии — Дамаск.

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