Зеленский встретился с президентом Сирии аш-Шараа: обсудили укрепление продовольственной безопасности на Ближнем Востоке. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел в Дамаске встречу с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа. Лидеры обсудили ряд вопросов, в частности, российско-украинскую войну и роль Украины как поставщика продовольствия.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Есть интерес к обмену военным и опытом в сфере безопастности
"Договорились работать вместе, чтобы обеспечить больше безопасности и возможностей для развития нашим обществам. Обсудили ситуацию в регионе и перспективы ее изменения к лучшему. Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным и опытом в сфере безопастности. Благодарю за слова уважения к нашим людям", - сказал Зеленский.
Поставки продовольствия
Кроме того, президенты затронули роль Украины как надежного поставщика продовольственной продукции и обсудили совместные возможности укрепления продовольственной безопасности во всем регионе.
"Мы очень хорошо понимаем, с какими энергетическими и инфраструктурными вызовами сталкивается Сирия сейчас. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались", - подчеркнул украинский лидер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль