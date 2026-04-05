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Новости Видео Визит Зеленского в Сирию
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Зеленский встретился с президентом Сирии аш-Шараа: обсудили укрепление продовольственной безопасности на Ближнем Востоке. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел в Дамаске встречу с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа. Лидеры обсудили ряд вопросов, в частности, российско-украинскую войну и роль Украины как поставщика продовольствия.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть интерес к обмену военным и опытом в сфере безопастности

"Договорились работать вместе, чтобы обеспечить больше безопасности и возможностей для развития нашим обществам. Обсудили ситуацию в регионе и перспективы ее изменения к лучшему. Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным и опытом в сфере безопастности. Благодарю за слова уважения к нашим людям", - сказал Зеленский.

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Поставки продовольствия

Кроме того, президенты затронули роль Украины как надежного поставщика продовольственной продукции и обсудили совместные возможности укрепления продовольственной безопасности во всем регионе.

"Мы очень хорошо понимаем, с какими энергетическими и инфраструктурными вызовами сталкивается Сирия сейчас. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались", - подчеркнул украинский лидер.

  • Напомним, что в воскресенье, 5 апреля, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Сирии — Дамаск.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24794) Сирия (3070) продовольствие (266) Ближний Восток (226)
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Топ комментарии
+11
Він президент Ізраїлю? Чого він весь час на БВ? Зєля втягнув нас ще в чужу для нас війну, вже були чутки, що там вже загинули наші люди. Це зрада наших інтересів на користь Ізраїлю. Він знову думає, що це зійде йому з рук. як зішло багато чого, в т.р. відкрита підтримка корупції. До того ж, вирішив сам як цар без парламенту і обговорень. Європа зараз, до речі, не відправляє людей на допомогу Ізраїлю в війні проти Ірану. І в нас більшість людей проти цього, але Зєлє плювати. А Ізраїль нам нічим не допоміг і не збирається.
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05.04.2026 18:10 Ответить
+5
Коли вже маланці заберуть його на історічєскую родіну?
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05.04.2026 18:22 Ответить
+3
Що то за потужна людина - весь близький схід врятував і нагодував, нам би такого хоч на пару днів, всі проблеми були би закриті і путлєр за урал загнаний!🙂
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05.04.2026 18:29 Ответить

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