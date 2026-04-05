Зеленский прибыл с визитом в Сирию: Продолжаем дипломатию ради безопасности и экономического взаимодействия. ВИДЕО

В воскресенье, 5 апреля, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Сирии — Дамаск.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Детали визита

"Сегодня в Дамаске. Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия", — подчеркнул президент.

Он анонсировал ряд встреч, отметив, что подготовленонесколько содержательных форматов.

"Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни", — добавил Зеленский.

Зеленского сопровождает глава МИД Турции

Перед этим турецкое агентство Anadolu сообщало, что Зеленский вместе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом прибудут в Сирию.

Встреча Зеленского и Эрдогана

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский 4 апреля прибыл в Стамбул для переговоров с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом.

Президент Зеленский по итогам встречи с Эрдоганом заявил, что было договорено о "новых шагах в сотрудничестве безопасности".





