Новости Украина и Сирия возобновили дипломатические отношения
3 047 39

Зеленский прибыл с визитом в Сирию: Продолжаем дипломатию ради безопасности и экономического взаимодействия. ВИДЕО

В воскресенье, 5 апреля, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Сирии — Дамаск.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Детали визита

"Сегодня в Дамаске. Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия", — подчеркнул президент.

Он анонсировал ряд встреч, отметив, что подготовленонесколько содержательных форматов.

"Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни", — добавил Зеленский.

Зеленского сопровождает глава МИД Турции

Перед этим турецкое агентство Anadolu сообщало, что Зеленский вместе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом прибудут в Сирию.

Встреча Зеленского и Эрдогана

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский 4 апреля прибыл в Стамбул для переговоров с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом.
Президент Зеленский по итогам встречи с Эрдоганом заявил, что было договорено о "новых шагах в сотрудничестве безопасности".

Читайте также: Украина и Сирия подписали коммюнике о восстановлении дипломатических отношений, - Зеленский

Топ комментарии
+14
Навіть уявити страшно в скільки обходиться бюджету даремні вояжі зєлєнского в кожну щілину...
05.04.2026 17:33 Ответить
+10
О, і Уморов тут як тут. Цей "українець" коли востаннє був в Україні? І за чий кошт його багатомісячний вояж продовжується?
05.04.2026 17:34 Ответить
+4
Чергова серія для лохів- "а позвіздеть",що ти за минулий тиждень зробив для захисту України-"це тебе не цікавить, від слова зовсім" то нафіга тоді ти потрібний такий .
05.04.2026 17:35 Ответить
твої пропозиції? путіну здатися? та *** тобі на все рило
05.04.2026 17:42 Ответить
Значить сьогодні кацапи бомбануть Україну...
05.04.2026 17:30 Ответить
а ХЗ...може краще щоб він був десь подалі від країни...
05.04.2026 17:43 Ответить
Все одно краде через "смотрящіх". Для нас ніякої різниці...
05.04.2026 17:47 Ответить
Красти йому не страшно, страшно, що відберуть крадене, то і никається по світу, закопує.
05.04.2026 20:46 Ответить
Крипта саме для таких як зе була створена. Достатньо смартфона в лапі і в будь в якій точці планети ти "багате ніхто".
05.04.2026 22:39 Ответить
Це поки в Україні ще механізм фінансового моніторингу віртуальних активів не доскональний, а загалом по світу не засвітившись великі суми не виведеш - всі криптобіржі вимагають верефікації. Можливість обміну незначних сум інкогніто через обмінники теж поступово закривається, а сидіти на вкрадему вагоні з можливістю використати об'єм сірникової коробки таке собі задоволення. Тому воно й мотається, як білка з горішками по всіх закутках клітки, шукає де приховати, де відмити.
06.04.2026 14:15 Ответить
Ердоган туристу дав свій літак.
05.04.2026 17:33 Ответить
А чого літак пофарбований в польські кольори?
05.04.2026 17:36 Ответить
ти ще скажи що там напис польскою
05.04.2026 17:45 Ответить
це примітивне пояснення, насправді фідан використовує зеленського щоб подрочити цим візитом Ізраіль. Візит до аль-джулані нам не додає ніяких політичних вигод, ба навіть навпаки.
05.04.2026 19:21 Ответить
Літак турецький.
05.04.2026 17:56 Ответить
Через кордон можно там поговорить с миндичем,узнать,как там шлагбаумные грошики общие поживают,послушать их хруст и понюхать их пьянящий запах.
05.04.2026 17:38 Ответить
а ***** нам аль-джулані?
05.04.2026 17:39 Ответить
ти сам і відповів: на ***...на всього зеленого ***
05.04.2026 17:44 Ответить
Турне продовжується...
05.04.2026 17:42 Ответить
пасхально-туристо, такий собі новий агасфер, мандрівник-біженець №1. ще нехай блог в ютубі заведе з відосіками своїх зі скумбрією мандрів, шопінгами, распаковочкамі ну і святе - німецьку соціальну допомогу в повному пакеті собі виб'є, як це заведено майже у всих "вічних біженців", за винятком дуууууууууже незначної, адекватної частини.
05.04.2026 17:45 Ответить
він хоч вдома буває
05.04.2026 17:52 Ответить
Після Європи та США, вирішив своєю "квартальною дипломатією", ще й Близький Схід вразити?)
05.04.2026 17:59 Ответить
пуйло зовсім с бункера не виходить
05.04.2026 18:01 Ответить
Кажуть, злочинця завжди тягне на місце злочину. Так і нелоха тягне все ближче і ближче до Оману, де він Україну продав.
06.04.2026 09:51 Ответить
Відправте вождя в Африку!
Нехай укладає торговельні угоди з племенами.
05.04.2026 18:17 Ответить
торгаші українським хлібом.
05.04.2026 18:29 Ответить
На Сiрiус?
05.04.2026 18:33 Ответить
повезли зелене ***** хлєбалом торгувати та відосики для лохів знімати...
05.04.2026 18:33 Ответить
Буде вчити Джуліані відкривати пляшки з мінералкою.
05.04.2026 18:35 Ответить
Криворогий дипломат!
05.04.2026 18:42 Ответить
По ходу це поїздка чисто щоб ***** потролити, який втратив Сирію... Бо навряд чи в нас інтереси в Сирії, якщо з 2002 року туди наші президенти не їздили.
05.04.2026 18:44 Ответить
Лишилися Газа, і в Ізраїль на алію.
05.04.2026 18:58 Ответить
https://t.me/VVgorkovenko/18587 Володимир Горковенко:

Цікава! Зеленський полетів до Сирії з якою Зеленський 30 червня 2022 р. розірвав дипломатичні стосунки. Хтось має інформацію - Сирія скасувала визнання динири чи ні?
(Як сказав речник МЗС Олег Ніколенко "Це сталося через те, що несамостійний сирійський режим визнав фейкові утворення "ДНР" та "ЛНР"").

Відповідь: Офіційних контактів між Україною та Сирією не існувало понад два роки: Київ розірвав дипломатичні відносини з Дамаском у червні 2022 року після визнання тодішнім режимом правителя Сирії Башара Асада "незалежності" тимчасово окупованих Росією територій України в Донецькій і Луганській областях. Тоді ж і Сирія оголосила про розрив дипвідносин з Україною "відповідно до принципу взаємності".

Коли 8 грудня 2024 року режим Асада був повалений, тоді Україна висловила намір щонайшвидше відновити з цією країною дипломатичні відносини. Але досі цього не сталось...
05.04.2026 19:23 Ответить
Скільки народ України буде сплачувати цей потужний бенкет?
05.04.2026 19:40 Ответить
Катаєтся...хуле?
05.04.2026 19:40 Ответить
Зельцман катається по світу! В один прекрасний день не прилетить, а ми і не замітимо...
05.04.2026 22:05 Ответить
 
 