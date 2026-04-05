Зеленский прибыл с визитом в Сирию: Продолжаем дипломатию ради безопасности и экономического взаимодействия. ВИДЕО
В воскресенье, 5 апреля, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Сирии — Дамаск.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Детали визита
"Сегодня в Дамаске. Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия", — подчеркнул президент.
Он анонсировал ряд встреч, отметив, что подготовленонесколько содержательных форматов.
"Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни", — добавил Зеленский.
Зеленского сопровождает глава МИД Турции
Перед этим турецкое агентство Anadolu сообщало, что Зеленский вместе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом прибудут в Сирию.
Встреча Зеленского и Эрдогана
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский 4 апреля прибыл в Стамбул для переговоров с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом.
Президент Зеленский по итогам встречи с Эрдоганом заявил, что было договорено о "новых шагах в сотрудничестве безопасности".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нехай укладає торговельні угоди з племенами.
Цікава! Зеленський полетів до Сирії з якою Зеленський 30 червня 2022 р. розірвав дипломатичні стосунки. Хтось має інформацію - Сирія скасувала визнання динири чи ні?
(Як сказав речник МЗС Олег Ніколенко "Це сталося через те, що несамостійний сирійський режим визнав фейкові утворення "ДНР" та "ЛНР"").
Відповідь: Офіційних контактів між Україною та Сирією не існувало понад два роки: Київ розірвав дипломатичні відносини з Дамаском у червні 2022 року після визнання тодішнім режимом правителя Сирії Башара Асада "незалежності" тимчасово окупованих Росією територій України в Донецькій і Луганській областях. Тоді ж і Сирія оголосила про розрив дипвідносин з Україною "відповідно до принципу взаємності".
Коли 8 грудня 2024 року режим Асада був повалений, тоді Україна висловила намір щонайшвидше відновити з цією країною дипломатичні відносини. Але досі цього не сталось...